Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлди

·23·Дунё
Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлди

Таиланд пойтахти Бангкок шаҳрида жойлашган, маҳаллий аҳоли ва оммабоп дам олиш масканларидан бири ҳисобланган тунги клубда мудҳиш фожиа юз берди. Кучли аланга ва қуюқ тутун туфайли ўнлаб инсонлар қурбон бўлди ва оғир жароҳатланди. Zamin.uz ҳодиса жойидан олинган сўнгги маълумотларни ва даҳшатли тафсилотларни тақдим этади.

Жароҳатланганлар ва қурбонлар статистикаси

Фожиа 13 июль куни тунги вақтда Бангкокнинг машҳур Чатучак бозори яқинида жойлашган Rong Beer Na Lat Phrao номли пабда содир бўлган. Расмий маълумотларга кўра, қурбонлар ва жабрланганлар сони қуйидагича:

Вазият

Кўрсаткичлар

Ҳалок бўлганлар сони

Камида 27 киши

Шифохонага ётқизилганлар

63 нафар

Оғир аҳволдаги беморлар

22 нафар

Портлаш овози ва қуюқ тутун: Олов қандай бошланди?

Ёнғин вақтида бино ичида аниқ қанча одам бўлгани ҳозирча номаълум, бироқ маскан 300 нафардан ортиқ мижозни қабул қилиш қувватига эга бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда одамларнинг кучли ваҳима ичида қочишга уринаётгани, эшиклардан эса даҳшатли аланга отилиб чиқаётгани акс этган.

Пабда чиқиш қилган мусиқачилардан бири бахтсиз ҳодисанинг илк сонияларини шундай таърифлайди:

"Саҳна яқинидаги автоматик электр ўчиргичдан тутун чиқаётганини кўрдим. Кўп ўтмай бутун бинода чироқлар ўчди, шундан сўнг кучли портлашга ўхшаш овоз эшитилди ва ичкарини сониялар ичида қуюқ тутун қоплади".

Эвакуация йўллари беркитилганмиди?

Бангкок губернаторатори Чадчарт Ситтипунтнинг таъкидлашича, олов жуда тез тарқалган ва қисқа фурсатда шифтгача етиб борган. Дастлабки экспертиза хулосаларига кўра, одамларнинг аксарияти куйишдан эмас, балки тутундан заҳарланиш оқибатида ҳалок бўлишган.

Терговчиларни шубҳага солаётган энг асосий жиҳат — айрим жасадларнинг айнан ёнғин чиқиш эшиги олдида топилгани бўлди. Бинода тўртта фавқулодда чиқиш эшиги мавжуд бўлишига қарамай, одамлар тирик қолмаган. Бу эса эвакуация йўли қандайдир тўсиқ билан беркитиб қўйилган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Тергов ҳаракатлари бошланди

Ҳозирда маҳаллий полиция ва қутқарув хизматлари воқеа жойида суриштирув ишларини давом эттирмоқда. Мутахассислар фожиага электр тизимидаги носозлик ёки муассаса раҳбарияти томонидан ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя этилмагани сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини текширишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиЕвропадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиБугун, 10:58Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиҲўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиБугун, 10:51Отаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиОтаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиБугун, 10:11Хоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиХоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиБугун, 08:55Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Бугун, 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди