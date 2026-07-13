Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлди
Таиланд пойтахти Бангкок шаҳрида жойлашган, маҳаллий аҳоли ва оммабоп дам олиш масканларидан бири ҳисобланган тунги клубда мудҳиш фожиа юз берди. Кучли аланга ва қуюқ тутун туфайли ўнлаб инсонлар қурбон бўлди ва оғир жароҳатланди. Zamin.uz ҳодиса жойидан олинган сўнгги маълумотларни ва даҳшатли тафсилотларни тақдим этади.
Жароҳатланганлар ва қурбонлар статистикаси
Фожиа 13 июль куни тунги вақтда Бангкокнинг машҳур Чатучак бозори яқинида жойлашган Rong Beer Na Lat Phrao номли пабда содир бўлган. Расмий маълумотларга кўра, қурбонлар ва жабрланганлар сони қуйидагича:
Вазият
Кўрсаткичлар
Ҳалок бўлганлар сони
Камида 27 киши
Шифохонага ётқизилганлар
63 нафар
Оғир аҳволдаги беморлар
22 нафар
Портлаш овози ва қуюқ тутун: Олов қандай бошланди?
Ёнғин вақтида бино ичида аниқ қанча одам бўлгани ҳозирча номаълум, бироқ маскан 300 нафардан ортиқ мижозни қабул қилиш қувватига эга бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда одамларнинг кучли ваҳима ичида қочишга уринаётгани, эшиклардан эса даҳшатли аланга отилиб чиқаётгани акс этган.
Пабда чиқиш қилган мусиқачилардан бири бахтсиз ҳодисанинг илк сонияларини шундай таърифлайди:
"Саҳна яқинидаги автоматик электр ўчиргичдан тутун чиқаётганини кўрдим. Кўп ўтмай бутун бинода чироқлар ўчди, шундан сўнг кучли портлашга ўхшаш овоз эшитилди ва ичкарини сониялар ичида қуюқ тутун қоплади".
Эвакуация йўллари беркитилганмиди?
Бангкок губернаторатори Чадчарт Ситтипунтнинг таъкидлашича, олов жуда тез тарқалган ва қисқа фурсатда шифтгача етиб борган. Дастлабки экспертиза хулосаларига кўра, одамларнинг аксарияти куйишдан эмас, балки тутундан заҳарланиш оқибатида ҳалок бўлишган.
Терговчиларни шубҳага солаётган энг асосий жиҳат — айрим жасадларнинг айнан ёнғин чиқиш эшиги олдида топилгани бўлди. Бинода тўртта фавқулодда чиқиш эшиги мавжуд бўлишига қарамай, одамлар тирик қолмаган. Бу эса эвакуация йўли қандайдир тўсиқ билан беркитиб қўйилган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Тергов ҳаракатлари бошланди
Ҳозирда маҳаллий полиция ва қутқарув хизматлари воқеа жойида суриштирув ишларини давом эттирмоқда. Мутахассислар фожиага электр тизимидаги носозлик ёки муассаса раҳбарияти томонидан ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя этилмагани сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини текширишмоқда.
…