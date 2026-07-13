Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари берди

·28·Дунё
Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари берди

Яқин Шарқдаги ҳарбий-сиёсий вазият энг юқори нуқтасига чиқди. АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Ҳўрмуз бўғози яқинида Эрон ҳудудидаги объектларга янги ҳаво зарбалари берилганини расман маълум қилди. Вашингтон ушбу амалиётни Эроннинг фуқаролик ва тижорат кемаларига таҳдид солиш имкониятларини чеклаш мақсадида амалга оширганини билдирмоқда.

Мазкур йирик ҳарбий тўқнашув ортидан минтақада вазият кескинлашди. Zamin.uz воқеаларнинг энг қайноқ тафсилотларини тақдим этади.

Эрон шаҳарларида кучли портлашлар ва қурбонлар

CENTCOM маълумотига кўра, навбатдаги ҳаво ҳужумлари АҚШ президенти Дональд Трампнинг бевосита топшириғи билан амалга оширилган. Зарбалар Ҳўрмуз бўғози орқали эркин ҳаракатланаётган кемалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

Эрон давлат телевидениеси (IRIB) хабарига кўра, қуйидаги ҳудудларда даҳшатли портлашлар содир бўлган:

  • Бандар Аббос порт шаҳрининг ғарбий қисми;

  • Сирик шаҳри атрофи;

  • Кешм ороли ва бўғозга туташ Жаск шаҳри.

Эроннинг Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) берган баёнотга кўра, АҚШ ҳужуми оқибатида Кешм оролида бир киши ҳалок бўлган, яна икки киши оғир жароҳат олган.

Бўғозни ёпиш таҳдиди: Жаҳон нефть савдоси хавф остида

Можаро ортидан ИИМК дунё иқтисодиётига зарба бериши мумкин бўлган баёнот билан чиқди. Унга кўра, дунё нефть савдосининг қарийб 20 фоизи ўтадиган Ҳўрмуз бўғози «АҚШнинг минтақадаги аралашуви тугамагунча ёпиқ қолиши» маълум қилинди.

Бироқ, АҚШ томони бу даъвони дарҳол рад этди. CENTCOM ва президент Дональд Трамп бўғоз Эрон назоратида эмаслигини ва халқаро денгиз қатнови одатдагидек давом этаётганини таъкидлади.

Эроннинг қўшни давлатлардаги АҚШ объектларига жавоб зарбалари

АҚШ ҳарбийлари 12 июль куни Эрон ҳудудидаги қарийб 140 та ҳарбий объектга (жумладан, ракета ва дрон омборларига) ҳужум қилган эди. Бу АҚШнинг GFS Galaxy контейнер кемасига Эрон томонидан қилинган ҳужумга жавоби эди.

Бунга жавобан Теҳрон ҳам бўш келмади. Эрон Қатар, Уммон ва Иордания йўналишидаги АҚШ ҳарбийлари фойдаланадиган нишонларга ракета зарбалари берганини эълон қилди. Ҳужум остида қолган асосий объектлар:

  1. Қатардаги «Ал-Удейд» авиабазаси

  2. Уммоннинг «Дукм» портидаги объектлар

Шунингдек, Теҳрон Ҳўрмуз бўғозида яна бир кема ҳаракатдан чиқарилганини иддао қилмоқда.

Сулҳ бузилди: Трамп келишувни бекор қилди

Аслида, жорий йилнинг 17 июнь куни АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик ва хавфсиз навигация бўйича келишув имзоланган эди. Аммо 25 июндан бошлаб вазият қайта кескинлашди. Томонлар бир-бирини сулҳни бузишда айбламоқда.

Яқинда бўлиб ўтган НАТО саммитида АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан тузилган англашув меморандуми амалда ўз кучини йўқотганини ва Эронга нисбатан нефть санкциялари қайта тикланганини эълон қилди. 11 июль куни ўтказилган ёпиқ музокаралар эса ҳеч қандай натижасиз якунланган.

Можаронинг қисқача хронологияси:

Сана

Воқеа ривожи

Натижа / Ҳолат

17 июнь

АҚШ ва Эрон ўртасида сулҳ имзоланди

Хавфсизликни тиклаш мақсад қилинганди

25 июнь

Эроннинг тижорат кемаларига ҳужумлари бошланди

Сулҳ шартлари бузилди

8 июль

Дональд Трамп санкцияларни қайта тиклади

Келишув ўз кучини йўқотди

12 июль

АҚШ Эроннинг 140 та объектига зарба берди

Ракета ва дрон омборлари вайрон қилинди

Янги баёнот

Эрон Қатар ва Уммондаги АҚШ базаларини урди

Бўғозни ёпиш билан таҳдид қилинмоқда

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 11:02Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиЕвропадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиБугун, 10:58Отаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиОтаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиБугун, 10:11Хоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиХоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиБугун, 08:55Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Бугун, 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди