Муҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилди

·27·Спорт
Муҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилди

Муҳаммад Салоҳнинг “Ливерпул”дан кетганидан кейинги келажаги атрофида янги интрига пайдо бўлди. Хабарларга кўра, мисрлик юлдуз фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттириши мумкин ва унинг номи Истанбулнинг “Бешиктош” клуби билан боғланмоқда.

Салоҳ учун янги йўналиш пайдо бўлди

Журналист Кая Темел маълумотига кўра, 34 ёшли Муҳаммад Салоҳ “Бешиктош” сафига ўтиши мумкин.

Айни пайтда футболчининг агенти Туркияда бўлиб, эҳтимолий трансфер юзасидан музокаралар ўтказиши кутилмоқда.

Ҳозирча бу трансфер расман тасдиқлангани йўқ. Аммо Салоҳнинг эркин агент мақомига яқинлашгани ва “Ливерпул”даги узоқ босқичи якунлангани унинг атрофидаги қизиқишни янада кучайтирмоқда.

“Бешиктош” учун бу қандай трансфер бўлади?

Агар “Бешиктош” Салоҳни ўз сафига қўша олса, бу Туркия футболидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши мумкин.

Салоҳ фақат ном учун керак бўладиган юлдуз эмас. У ҳали ҳам ҳужумда тезлик, тажриба, индивидуал маҳорат ва катта ўйинлар руҳини олиб кира оладиган футболчи.

Бундай трансфер “Бешиктош”га нафақат майдонда, балки маркетинг, мухлислар эътибори ва халқаро имиж жиҳатидан ҳам катта туртки бериши мумкин.

“Ливерпул”даги давр якунланди

Маълумот ўрнида, Салоҳ 2025/2026 йилги мавсум якунланганидан кейин “Ливерпул”ни тарк этди.

Ўтган мавсум у мерсисайдликлар сафида 41 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол урди ва 10 та голли узатма амалга оширди.

Бу рақамлар унинг аввалги супер мавсумлари билан солиштирганда пастроқ кўриниши мумкин. Лекин 34 ёшли футболчи учун ҳамон икки хонали гол ва ассист кўрсаткичи — жиддий даража. Оддий қилиб айтганда, “режим пастлади” дейиш мумкин, лекин “ўйин тугади” дейишга ҳали эрта.

Нега айнан Туркия?

Туркия Суперлигаси сўнгги йилларда катта номларни жалб қилишда фаол ҳаракат қилмоқда. Истанбул клублари тажрибали юлдузлар орқали ҳам натижа, ҳам глобал эътибор қозонишга уринмоқда.

Салоҳ каби футболчининг келиши эса лигага бутунлай бошқа даражадаги қизиқиш олиб келади.

Бу ерда асосий масала — молиявий шартлар, футболчининг спорт амбицияси ва унинг кейинги босқичда қандай лойиҳани танлашида бўлади.

Салоҳнинг қарори ҳаммани қизиқтирмоқда

Муҳаммад Салоҳ “Ливерпул”даги фаолияти давомида клуб афсонасига айланди. Энди эса у карьерасининг янги саҳифасини қаерда очиши катта савол бўлиб турибди.

“Бешиктош” варианти ҳозирча расмий трансфер эмас, аммо бу хабарнинг ўзиёқ футбол бозорида қизғин муҳокамага сабаб бўлди.

Энди асосий савол шунда: Салоҳ Европа футболида яна бир катта чақириқни қабул қиладими ёки фаолиятининг кейинги босқичи учун бошқа йўлни танлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиБугун, 11:16Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлдиБугун, 11:02ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?Бугун, 10:46Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларМакгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларБугун, 10:43Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Бугун, 10:40Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Бугун, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди