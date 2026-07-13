Муҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилди
Муҳаммад Салоҳнинг “Ливерпул”дан кетганидан кейинги келажаги атрофида янги интрига пайдо бўлди. Хабарларга кўра, мисрлик юлдуз фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттириши мумкин ва унинг номи Истанбулнинг “Бешиктош” клуби билан боғланмоқда.
Салоҳ учун янги йўналиш пайдо бўлди
Журналист Кая Темел маълумотига кўра, 34 ёшли Муҳаммад Салоҳ “Бешиктош” сафига ўтиши мумкин.
Айни пайтда футболчининг агенти Туркияда бўлиб, эҳтимолий трансфер юзасидан музокаралар ўтказиши кутилмоқда.
Ҳозирча бу трансфер расман тасдиқлангани йўқ. Аммо Салоҳнинг эркин агент мақомига яқинлашгани ва “Ливерпул”даги узоқ босқичи якунлангани унинг атрофидаги қизиқишни янада кучайтирмоқда.
“Бешиктош” учун бу қандай трансфер бўлади?
Агар “Бешиктош” Салоҳни ўз сафига қўша олса, бу Туркия футболидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши мумкин.
Салоҳ фақат ном учун керак бўладиган юлдуз эмас. У ҳали ҳам ҳужумда тезлик, тажриба, индивидуал маҳорат ва катта ўйинлар руҳини олиб кира оладиган футболчи.
Бундай трансфер “Бешиктош”га нафақат майдонда, балки маркетинг, мухлислар эътибори ва халқаро имиж жиҳатидан ҳам катта туртки бериши мумкин.
“Ливерпул”даги давр якунланди
Маълумот ўрнида, Салоҳ 2025/2026 йилги мавсум якунланганидан кейин “Ливерпул”ни тарк этди.
Ўтган мавсум у мерсисайдликлар сафида 41 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол урди ва 10 та голли узатма амалга оширди.
Бу рақамлар унинг аввалги супер мавсумлари билан солиштирганда пастроқ кўриниши мумкин. Лекин 34 ёшли футболчи учун ҳамон икки хонали гол ва ассист кўрсаткичи — жиддий даража. Оддий қилиб айтганда, “режим пастлади” дейиш мумкин, лекин “ўйин тугади” дейишга ҳали эрта.
Нега айнан Туркия?
Туркия Суперлигаси сўнгги йилларда катта номларни жалб қилишда фаол ҳаракат қилмоқда. Истанбул клублари тажрибали юлдузлар орқали ҳам натижа, ҳам глобал эътибор қозонишга уринмоқда.
Салоҳ каби футболчининг келиши эса лигага бутунлай бошқа даражадаги қизиқиш олиб келади.
Бу ерда асосий масала — молиявий шартлар, футболчининг спорт амбицияси ва унинг кейинги босқичда қандай лойиҳани танлашида бўлади.
Салоҳнинг қарори ҳаммани қизиқтирмоқда
Муҳаммад Салоҳ “Ливерпул”даги фаолияти давомида клуб афсонасига айланди. Энди эса у карьерасининг янги саҳифасини қаерда очиши катта савол бўлиб турибди.
“Бешиктош” варианти ҳозирча расмий трансфер эмас, аммо бу хабарнинг ўзиёқ футбол бозорида қизғин муҳокамага сабаб бўлди.
Энди асосий савол шунда: Салоҳ Европа футболида яна бир катта чақириқни қабул қиладими ёки фаолиятининг кейинги босқичи учун бошқа йўлни танлайдими?
…