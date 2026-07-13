13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин
Ўзбекистонда 13–17 июль кунлари фавқулодда иссиқ об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда. Прогнозларга кўра, ҳафтанинг айрим кунларида ҳарорат 46–48 даражагача кўтарилиши мумкин.
Бугун, 13 июль куни, республика ҳудудларида ҳаво 38–43 даража атрофида бўлади. Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса ҳарорат 44–45 даражагача етиши айтилмоқда.
Ҳафта давомида текислик ва чўл ҳудудларида жазирама янада кучайиши мумкин. Тошкент ва Фарғона водийсида энг иссиқ кунлар жума ва шанбага тўғри келиши кутилмоқда.
Қорақалпоғистонда эса эҳтиёт чоралари кўрилмоқда. Нукус шаҳри ва яна 8 та туманда 13–18 июль кунлари мактабгача таълим ташкилотлари вақтинча ёпилади. Бу қарор болалар хавфсизлиги учун СЭС тавсияси асосида қабул қилинган.
Мутахассислар бундай об-ҳавода куннинг иссиқ вақтида ташқарида узоқ қолмаслик, кўпроқ сув ичиш ва болалар ҳамда кекса ёшдагиларни эҳтиёт қилишни тавсия этмоқда.
Иссиқ кунларда кондиционер ва совитиш ускуналари кўпроқ ишлатилади. Шу сабаб электр энергияси сарфи ошиб, 200 kW лимитдан ўтиб кетиш эҳтимоли ҳам бор.
…