13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин

·4·Ўзбекистон
13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин

Ўзбекистонда 13–17 июль кунлари фавқулодда иссиқ об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда. Прогнозларга кўра, ҳафтанинг айрим кунларида ҳарорат 46–48 даражагача кўтарилиши мумкин.

Бугун, 13 июль куни, республика ҳудудларида ҳаво 38–43 даража атрофида бўлади. Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса ҳарорат 44–45 даражагача етиши айтилмоқда.

Ҳафта давомида текислик ва чўл ҳудудларида жазирама янада кучайиши мумкин. Тошкент ва Фарғона водийсида энг иссиқ кунлар жума ва шанбага тўғри келиши кутилмоқда.

Қорақалпоғистонда эса эҳтиёт чоралари кўрилмоқда. Нукус шаҳри ва яна 8 та туманда 13–18 июль кунлари мактабгача таълим ташкилотлари вақтинча ёпилади. Бу қарор болалар хавфсизлиги учун СЭС тавсияси асосида қабул қилинган.

Мутахассислар бундай об-ҳавода куннинг иссиқ вақтида ташқарида узоқ қолмаслик, кўпроқ сув ичиш ва болалар ҳамда кекса ёшдагиларни эҳтиёт қилишни тавсия этмоқда.

Иссиқ кунларда кондиционер ва совитиш ускуналари кўпроқ ишлатилади. Шу сабаб электр энергияси сарфи ошиб, 200 kW лимитдан ўтиб кетиш эҳтимоли ҳам бор.

ЎзбекистонИссиқликҚорақалпоғистонНукусТошкентБоғчалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиБугун, 11:27Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиЎзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиБугун, 11:19Энди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиЭнди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиБугун, 08:13Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсТошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсКеча, 23:07Шавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиШавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиКеча, 20:12Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиЎзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиКеча, 20:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?