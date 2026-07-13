Отаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Полшада 5 ёшли қизалоқ кутилмаган ҳолат туфайли поезд перронида ёлғиз қолиб кетди. Маълум бўлишича, отаси юкларини олиш учун вагонга кирган пайтда поезд эшиклари ёпилиб, таркиб ҳаракатлана бошлаган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода қизалоқ кетаётган поезд ортидан югураётгани акс этган. Воқеани кўрган фуқаролар дарҳол қизчага ёрдам бериб, ҳолат ҳақида ҳуқуқ-тартибот идораларига хабар берган.
Ҳодиса жойига етиб келган полиция ходимлари қизалоқнинг хавфсизлигини таъминлаган ва қисқа вақт ичида уни ота-онаси билан қайта учраштирган. Яхшиямки, воқеа оқибатида ҳеч ким жабрланмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…