Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолди
Лондонда йилнинг энг нуфузли теннис мусобақаларидан бири — Уимблдон–2026 турнири ўзининг якунига етди. Эркаклар ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсда ҳақиқий теннис драмаси кузатилди. Жаҳоннинг биринчи рақами, италиялик Янник Синнер ва германиялик Александр Зверев ўртасидаги тўқнашув миллионлаб мухлисларни кортга михлаб қўйди. Zamin.uz ушбу тарихий финал тафсилотларини тақдим этади.
Тизза жароҳати ва финал тақдирини ҳал қилган брейклар
12 июль куни бўлиб ўтган баҳс тўрт сет давом этди ва жуда кескин руҳда бошланди. Илк икки сетда ҳар икки теннисчи ўта ишончли ҳаракат қилди:
1-сет: Тақдирни ҳал қилган тай-брейкда Зверев устунликни илиб кетди.
2-сет: Худди шундай вазиятда бу сафар Синнер муваффақият қозониб, мувозанатни тиклади.
3-сет (Бурилиш нуқтаси): Сет ўртасида Александр Зверев майсали қопламада кутилмаганда йиқилиб, тиззасини шикастлаб олди. Шундан сўнг у муҳим очкони бой берди ва рақибига брейк қилиш имконини тақдим этди. Натижада сет 3:6 ҳисобида Синнер фойдасига ҳал бўлди.
4-сет: Тўртинчи сетда ҳам италиялик теннисчи ҳал қилувчи брейкни амалга ошириб, 6:4 ҳисобида устун келди ва якуний ғалабани расмийлаштирди.
Янник Синнер — Уимблдоннинг кетма-кет иккинчи бор қироли!
Италиялик феномен ўз фаолиятидаги бешинчи «Катта дубулға» совринини қўлга киритди ва кетма-кет иккинчи йил Лондонда тенгсиз эканини исботлади. Синнер йирик турнирлар финалида жуда совуққон — у фаолияти давомида ҳал қилувчи баҳсларда атиги икки марта ютқазган.
Ушбу учрашувдан кейин Синнер ва Зверевнинг «Катта дубулға» турнирларидаги ўзаро ҳисобида италияликнинг устунлиги 4:2 кўринишига келди. Эслатиб ўтамиз, 2025 йилги Австралия очиқ чемпионати финалида ҳам Синнер Зверевни мағлуб этган эди.
Александр Зверев: Финаллардаги «лаънат» ва тарихий рекорд
29 ёшли Александр Зверев учун бу «Катта дубулға» финалларидаги тўртинчи мағлубият бўлди. У фаолиятида 5 марта финалга чиқиб, уларнинг 4 тасида имкониятни бой берган.
Зверев иштирокидаги «Катта дубулға» финаллари тарихи:
Мусобақа
Рақиб
Натижа
US Open–2020
Доминик Тим
Мағлубият
Ролан Гаррос–2024
Карлос Алкарас
Мағлубият
Ролан Гаррос–2026 (Июнь)
Париж баҳси
Ғалаба (Чемпион)
Уимблдон–2026
Янник Синнер
Мағлубият
Шунга қарамай, Зверев Германия тенниси тарихига ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди. У Германия тарихида «Катта дубулға»нинг барча тўрт турнири финалига чиққан ягона теннисчи ҳисобланади. Эслатиб ўтамиз, у шу йилнинг июнь ойида «Ролан Гаррос»да ғолиб чиқиб, сўнгги 30 йил ичида Германияга ушбу чемпионликни келтирган илк теннисчи бўлган эди (унгача 1996 йилда Борис Беккер буни уддалаган).
Ҳозирда Зверев жаҳон рейтингида 3-ўринни сақлаб қолмоқда, бироқ Уимблдон якунлари бўйича янгиланган вақтинчалик рейтингда у 2-ўринга кўтарилиб олди.
Чехия дербиси: Аёллар ўртасида янги чемпион!
Аёллар ўртасидаги Уимблдон–2026 финали ҳам кутилмаган натижа билан якунланди. Икки ҳамюрт ўртасида кечган шиддатли баҳсда чехиялик Линда Носкова Каролина Муховани мағлуб этиб, ўз фаолиятидаги илк Уимблдон чемпионлигини қўлга киритди.
…