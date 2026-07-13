Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолди

·21·Спорт
Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолди

Лондонда йилнинг энг нуфузли теннис мусобақаларидан бири — Уимблдон–2026 турнири ўзининг якунига етди. Эркаклар ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсда ҳақиқий теннис драмаси кузатилди. Жаҳоннинг биринчи рақами, италиялик Янник Синнер ва германиялик Александр Зверев ўртасидаги тўқнашув миллионлаб мухлисларни кортга михлаб қўйди. Zamin.uz ушбу тарихий финал тафсилотларини тақдим этади.

Тизза жароҳати ва финал тақдирини ҳал қилган брейклар

12 июль куни бўлиб ўтган баҳс тўрт сет давом этди ва жуда кескин руҳда бошланди. Илк икки сетда ҳар икки теннисчи ўта ишончли ҳаракат қилди:

  • 1-сет: Тақдирни ҳал қилган тай-брейкда Зверев устунликни илиб кетди.

  • 2-сет: Худди шундай вазиятда бу сафар Синнер муваффақият қозониб, мувозанатни тиклади.

  • 3-сет (Бурилиш нуқтаси): Сет ўртасида Александр Зверев майсали қопламада кутилмаганда йиқилиб, тиззасини шикастлаб олди. Шундан сўнг у муҳим очкони бой берди ва рақибига брейк қилиш имконини тақдим этди. Натижада сет 3:6 ҳисобида Синнер фойдасига ҳал бўлди.

  • 4-сет: Тўртинчи сетда ҳам италиялик теннисчи ҳал қилувчи брейкни амалга ошириб, 6:4 ҳисобида устун келди ва якуний ғалабани расмийлаштирди.

Янник Синнер — Уимблдоннинг кетма-кет иккинчи бор қироли!

Италиялик феномен ўз фаолиятидаги бешинчи «Катта дубулға» совринини қўлга киритди ва кетма-кет иккинчи йил Лондонда тенгсиз эканини исботлади. Синнер йирик турнирлар финалида жуда совуққон — у фаолияти давомида ҳал қилувчи баҳсларда атиги икки марта ютқазган.

Ушбу учрашувдан кейин Синнер ва Зверевнинг «Катта дубулға» турнирларидаги ўзаро ҳисобида италияликнинг устунлиги 4:2 кўринишига келди. Эслатиб ўтамиз, 2025 йилги Австралия очиқ чемпионати финалида ҳам Синнер Зверевни мағлуб этган эди.

Александр Зверев: Финаллардаги «лаънат» ва тарихий рекорд

29 ёшли Александр Зверев учун бу «Катта дубулға» финалларидаги тўртинчи мағлубият бўлди. У фаолиятида 5 марта финалга чиқиб, уларнинг 4 тасида имкониятни бой берган.

Зверев иштирокидаги «Катта дубулға» финаллари тарихи:

Мусобақа

Рақиб

Натижа

US Open–2020

Доминик Тим

Мағлубият

Ролан Гаррос–2024

Карлос Алкарас

Мағлубият

Ролан Гаррос–2026 (Июнь)

Париж баҳси

Ғалаба (Чемпион)

Уимблдон–2026

Янник Синнер

Мағлубият

Шунга қарамай, Зверев Германия тенниси тарихига ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди. У Германия тарихида «Катта дубулға»нинг барча тўрт турнири финалига чиққан ягона теннисчи ҳисобланади. Эслатиб ўтамиз, у шу йилнинг июнь ойида «Ролан Гаррос»да ғолиб чиқиб, сўнгги 30 йил ичида Германияга ушбу чемпионликни келтирган илк теннисчи бўлган эди (унгача 1996 йилда Борис Беккер буни уддалаган).

Ҳозирда Зверев жаҳон рейтингида 3-ўринни сақлаб қолмоқда, бироқ Уимблдон якунлари бўйича янгиланган вақтинчалик рейтингда у 2-ўринга кўтарилиб олди.

Чехия дербиси: Аёллар ўртасида янги чемпион!

Аёллар ўртасидаги Уимблдон–2026 финали ҳам кутилмаган натижа билан якунланди. Икки ҳамюрт ўртасида кечган шиддатли баҳсда чехиялик Линда Носкова Каролина Муховани мағлуб этиб, ўз фаолиятидаги илк Уимблдон чемпионлигини қўлга киритди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Бугун, 11:35Муҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиМуҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиБугун, 11:06Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлдиБугун, 11:02ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?Бугун, 10:46Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларМакгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларБугун, 10:43Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Бугун, 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди