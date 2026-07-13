Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқда

·28·Техно
Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни тадқиқ қилиш тарихидаги энг қудратли ракета тизими — Starship V3 нинг навбатдаги синовларига жуда яқин қолди. Компания томонидан эълон қилинган сўнгги маълумотлар ва тасвирлар Super Heavy V3 биринчи поғонаси муваффақиятли синовдан ўтказилганини кўрсатмоқда. Бу жараён Starship тизимининг ўн учинчи парвози арафасидаги энг муҳим техник босқичлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри хабарига кўра, SpaceX мутахассислари Super Heavy кучайтиргичининг статик оловли синовини (статик фире тест) амалга оширишган. Ушбу жараёнда ракетанинг барча 33 та Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга туширилган. Синов 15 сония давом этган бўлиб, бу вақт ичида муҳандислар двигателларнинг тўлиқ юклама остидаги синхрон ишлашини ва барқарорлигини текширишга муваффақ бўлишди.

Эълон қилинган юқори сифатли фото ва видеолавҳаларда кучайтиргич остидан улкан олов тиллари ва қуюқ тутун булутлари отилиб чиқаётганини кўриш мумкин. Статик оловли синов ракетани старт майдонидан узмаган ҳолда унинг тизимлари ишончлилигини текшириш имконини беради. Бу каби синовлар парвоз пайтида юзага келиши мумкин бўлган кутилмаган носозликларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Парвоз санаси ва миссия мақсади

SpaceX компанияси Starship тизимининг ўн учинчи синов парвози жорий йилнинг 16-июль санасидаёқ амалга оширилиши мумкинлигини маълум қилди. Агар об-ҳаво шароити ва техник кўрсаткичлар рухсат берса, биз инсониятнинг Марсга ва Ойга бориш йўлидаги яна бир муҳим қадамига гувоҳ бўламиз. Starship V3 версияси аввалгиларига қараганда такомиллаштирилган техник хусусиятларга эга.

Starship — бу тўлиқ қайта фойдаланишга мўлжалланган ўта оғир транспорт тизими бўлиб, у икки асосий қисмдан иборат: 70 метрли Super Heavy кучайтиргичи ва бевосита Starship космик кемаси. Тизимнинг асосий мақсади юкларни ва одамларни Ер орбитасига, Ойга ҳамда келажакда Марс сайёрасига етказиб беришдир. Тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти коинотга парвозлар таннархини кескин камайтиришга хизмат қилади.

Ўзбекистонлик космик технологиялар ишқибозлари учун ҳам ушбу синовлар катта қизиқиш уйғотмоқда. Дунё миқёсидаги бундай технологик ютуқлар сунъий йўлдошлар алоқаси ва глобал интернет қамровини (Starlink лойиҳаси орқали) яхшилашда бевосита рол ўйнайди. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда халқаро космик станцияларга хизмат кўрсатиш ва янги илмий горизонтларни очишда асосий омил бўлади.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиКоинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиБугун, 10:24Сунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиБугун, 07:51Сунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиСунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиБугун, 06:54AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?Бугун, 05:52Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиОлимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиБугун, 04:24Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиНейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиБугун, 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди