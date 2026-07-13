Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқда
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни тадқиқ қилиш тарихидаги энг қудратли ракета тизими — Starship V3 нинг навбатдаги синовларига жуда яқин қолди. Компания томонидан эълон қилинган сўнгги маълумотлар ва тасвирлар Super Heavy V3 биринчи поғонаси муваффақиятли синовдан ўтказилганини кўрсатмоқда. Бу жараён Starship тизимининг ўн учинчи парвози арафасидаги энг муҳим техник босқичлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри хабарига кўра, SpaceX мутахассислари Super Heavy кучайтиргичининг статик оловли синовини (статик фире тест) амалга оширишган. Ушбу жараёнда ракетанинг барча 33 та Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга туширилган. Синов 15 сония давом этган бўлиб, бу вақт ичида муҳандислар двигателларнинг тўлиқ юклама остидаги синхрон ишлашини ва барқарорлигини текширишга муваффақ бўлишди.
Эълон қилинган юқори сифатли фото ва видеолавҳаларда кучайтиргич остидан улкан олов тиллари ва қуюқ тутун булутлари отилиб чиқаётганини кўриш мумкин. Статик оловли синов ракетани старт майдонидан узмаган ҳолда унинг тизимлари ишончлилигини текшириш имконини беради. Бу каби синовлар парвоз пайтида юзага келиши мумкин бўлган кутилмаган носозликларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Парвоз санаси ва миссия мақсадиSpaceX компанияси Starship тизимининг ўн учинчи синов парвози жорий йилнинг 16-июль санасидаёқ амалга оширилиши мумкинлигини маълум қилди. Агар об-ҳаво шароити ва техник кўрсаткичлар рухсат берса, биз инсониятнинг Марсга ва Ойга бориш йўлидаги яна бир муҳим қадамига гувоҳ бўламиз. Starship V3 версияси аввалгиларига қараганда такомиллаштирилган техник хусусиятларга эга.
Starship — бу тўлиқ қайта фойдаланишга мўлжалланган ўта оғир транспорт тизими бўлиб, у икки асосий қисмдан иборат: 70 метрли Super Heavy кучайтиргичи ва бевосита Starship космик кемаси. Тизимнинг асосий мақсади юкларни ва одамларни Ер орбитасига, Ойга ҳамда келажакда Марс сайёрасига етказиб беришдир. Тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти коинотга парвозлар таннархини кескин камайтиришга хизмат қилади.
Ўзбекистонлик космик технологиялар ишқибозлари учун ҳам ушбу синовлар катта қизиқиш уйғотмоқда. Дунё миқёсидаги бундай технологик ютуқлар сунъий йўлдошлар алоқаси ва глобал интернет қамровини (Starlink лойиҳаси орқали) яхшилашда бевосита рол ўйнайди. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда халқаро космик станцияларга хизмат кўрсатиш ва янги илмий горизонтларни очишда асосий омил бўлади.
…