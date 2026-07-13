Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келди
Июн ойи охирида Европа қитъасини қамраб олган кучли иссиқлик тўлқини 10 мингдан ортиқ қўшимча ўлим ҳолатларига сабаб бўлди. Бу ҳақда Европа касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази (ECDC) ҳамда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) кўмагида фаолият юритувчи EuroMOMO (European Mortality Monitoring) дастури маълумотларига таяниб, dpa ахборот агентлиги хабар қилди.
Zamin.uz иқлим аномалияси келтириб чиқарган хавотирли рақамлар ва энг кўп талафот кўрган давлатлар статистикасини тақдим этади.
Иссиқликнинг асосий нишони — 65 ёшдан катта аҳоли
Тадқиқот натижаларига кўра, иссиқлик билан боғлиқ ўлим ҳолатларининг мутлақ кўпчилиги кексалар ҳиссасига тўғри келмоқда. Ҳисоб-китобларга мувофиқ, қурбонларнинг 9 мингдан ортиғини айнан 65 ёшдан катта аҳоли вакиллари ташкил этган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, фавқулодда юқори ҳарорат инсон организмига қуйидагича салбий таъсир кўрсатади:
Нафақат тўғридан-тўғри иссиқ уришига сабаб бўлади;
Балки юрак-қон томир, нафас олиш тизими ва бошқа сурункали касалликларни кескин оғирлаштириб юборади.
Шу боис кекса ёшдаги инсонлар иссиқ ҳаво таъсирига энг кўп мойил бўлган асосий хавф гуруҳи ҳисобланади.
Давлатлар ва шаҳарлар кесимида қўшимча ўлим ҳолатлари
EuroMOMO мутахассислари Европа бўйлаб 27 мамлакатнинг миллий статистика маълумотларини таҳлил қилишди. Июнь ойининг сўнгги ҳафтасида энг юқори даражадаги қўшимча ўлим ҳолатлари асосан Франция ва Белгияда кузатилган. Бошқа алоҳида тадқиқотлар эса қуйидаги аниқ рақамларни очиқлади:
Ҳудуд / Давлат / Шаҳар
Қурбонлар сони
Муҳим тафсилотлар ва тадқиқот манбаси
~5 100 киши
Роберт Кох институти (RKI) маълумоти. Шундан 4 310 нафари айнан 22–28 июнь кунларидаги энг иссиқ ҳафтага тўғри келган. Вафот этганларнинг 80 фоиздан ортиғи 75 ёшдан катталар.
Буюк Британия (Англия ва Уэлс)
~2 700 киши
Империал коллежи, Метеорология хизмати ва Лондон гигиена ҳамда тропик тиббиёт мактаби олимлари томонидан ҳисоблаб чиқилди.
Европанинг 12 йирик шаҳри
~2 300 киши
Юқоридаги илмий жамоа таҳлили. Энг кўп ўлим ҳолатлари Италиянинг Милан, Франция пойтахти Париж ва Испаниянинг Барселона шаҳарларида қайд этилган.
Демографик жиҳат ва олимларнинг хавотирли хулосаси
Тадқиқотларда аниқланишича, иссиқлик билан боғлиқ ўлимлар аёллар орасида эркакларга нисбатан кўпроқ учраган. Бироқ олимлар буни аёллар организмининг хусусияти билан эмас, балки юқори ёш тоифаларида (кексалар орасида) умумий аёллар сони эркакларга қараганда табиий равишда кўпроқ эканлиги билан изоҳлашмоқда.
Мутахассислар огоҳлантиради: Иқлим ўзгариши оқибатида Европада экстремал иссиқ тўлқинлари тобора тез-тез такрорланмоқда. Шу сабабли аҳолини, айниқса кекса ёшдагиларни ҳимоя қилиш бўйича профилактик чора-тадбирларни зудлик билан кучайтириш лозим.
…