Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келди

·47·Дунё
Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келди

Июн ойи охирида Европа қитъасини қамраб олган кучли иссиқлик тўлқини 10 мингдан ортиқ қўшимча ўлим ҳолатларига сабаб бўлди. Бу ҳақда Европа касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази (ECDC) ҳамда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) кўмагида фаолият юритувчи EuroMOMO (European Mortality Monitoring) дастури маълумотларига таяниб, dpa ахборот агентлиги хабар қилди.

Zamin.uz иқлим аномалияси келтириб чиқарган хавотирли рақамлар ва энг кўп талафот кўрган давлатлар статистикасини тақдим этади.

Иссиқликнинг асосий нишони — 65 ёшдан катта аҳоли

Тадқиқот натижаларига кўра, иссиқлик билан боғлиқ ўлим ҳолатларининг мутлақ кўпчилиги кексалар ҳиссасига тўғри келмоқда. Ҳисоб-китобларга мувофиқ, қурбонларнинг 9 мингдан ортиғини айнан 65 ёшдан катта аҳоли вакиллари ташкил этган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, фавқулодда юқори ҳарорат инсон организмига қуйидагича салбий таъсир кўрсатади:

  • Нафақат тўғридан-тўғри иссиқ уришига сабаб бўлади;

  • Балки юрак-қон томир, нафас олиш тизими ва бошқа сурункали касалликларни кескин оғирлаштириб юборади.

Шу боис кекса ёшдаги инсонлар иссиқ ҳаво таъсирига энг кўп мойил бўлган асосий хавф гуруҳи ҳисобланади.

Давлатлар ва шаҳарлар кесимида қўшимча ўлим ҳолатлари

EuroMOMO мутахассислари Европа бўйлаб 27 мамлакатнинг миллий статистика маълумотларини таҳлил қилишди. Июнь ойининг сўнгги ҳафтасида энг юқори даражадаги қўшимча ўлим ҳолатлари асосан Франция ва Белгияда кузатилган. Бошқа алоҳида тадқиқотлар эса қуйидаги аниқ рақамларни очиқлади:

Ҳудуд / Давлат / Шаҳар

Қурбонлар сони

Муҳим тафсилотлар ва тадқиқот манбаси

Германия

~5 100 киши

Роберт Кох институти (RKI) маълумоти. Шундан 4 310 нафари айнан 22–28 июнь кунларидаги энг иссиқ ҳафтага тўғри келган. Вафот этганларнинг 80 фоиздан ортиғи 75 ёшдан катталар.

Буюк Британия (Англия ва Уэлс)

~2 700 киши

Империал коллежи, Метеорология хизмати ва Лондон гигиена ҳамда тропик тиббиёт мактаби олимлари томонидан ҳисоблаб чиқилди.

Европанинг 12 йирик шаҳри

~2 300 киши

Юқоридаги илмий жамоа таҳлили. Энг кўп ўлим ҳолатлари Италиянинг Милан, Франция пойтахти Париж ва Испаниянинг Барселона шаҳарларида қайд этилган.

Демографик жиҳат ва олимларнинг хавотирли хулосаси

Тадқиқотларда аниқланишича, иссиқлик билан боғлиқ ўлимлар аёллар орасида эркакларга нисбатан кўпроқ учраган. Бироқ олимлар буни аёллар организмининг хусусияти билан эмас, балки юқори ёш тоифаларида (кексалар орасида) умумий аёллар сони эркакларга қараганда табиий равишда кўпроқ эканлиги билан изоҳлашмоқда.

Мутахассислар огоҳлантиради: Иқлим ўзгариши оқибатида Европада экстремал иссиқ тўлқинлари тобора тез-тез такрорланмоқда. Шу сабабли аҳолини, айниқса кекса ёшдагиларни ҳимоя қилиш бўйича профилактик чора-тадбирларни зудлик билан кучайтириш лозим.

ФранцияБельгияГерманияБутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиРоберт Кох институти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 11:02Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиҲўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиБугун, 10:51Отаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиОтаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиБугун, 10:11Хоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиХоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиБугун, 08:55Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Бугун, 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди