Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”

·0·Спорт
Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”

Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи яқинлашар экан, футбол оламида баҳс-мунозаралар авжига чиқмоқда. Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Жо Коул навбатдаги қарама-қаршилик борасида кутилмаган ва ўта дадил фикрларни билдирди. Унинг ишонч билан таъкидлашича, “Уч шерлар” Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина тўсиғидан муаммосиз ўта олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ футболчи “Те Рест ис Футбол” подкастида чиқиш қилиб, Англия терма жамоаси саккиз карра “Олтин тўп” соҳибини “ухлатиб қўйиши”ни айтди. Коулнинг фикрича, Томас Тухел шогирдларининг юқори тезлиги ва жисмоний устунлиги Албиселесте учун ҳал қилувчи зарба бўлади. “Мен буни суяк-суягимигача ҳис қиляпман, Англия 100 фоиз финалга чиқади”, — дея қўшимча қилди Челси ва Вест Хем собиқ вингери.

Тезлик ва тактик устунлик

Жо Коулнинг бундай оптимистик руҳдаги баёнотига ҳамкасби Мика Ричардс бироз эҳтиёткорлик билан муносабат билдирди. Бироқ Коул ўз сўзида қатъий туриб, Англиянинг ҳозирги таркиби Аргентинанинг ҳимоя чизиғини ёриб ўтиш учун етарли салоҳиятга эга эканини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, инглизлар чорак финалда Норвегия устидан Жуд Беллингемнинг дубли эвазига ғалаба қозониб, ярим финалга йўлланма олган эди.

Аргентина эса ярим финалга қадар анча мураккаб йўлни босиб ўтди. Улар Швейцария билан кечган баҳсда қўшимча бўлимларгача боришга мажбур бўлишди. Гарчи Хулиан Альварес ва Лаутаро Мартинез голлари эвазига ғалаба қозонилган бўлса-да, Лионель Месси ушбу турнирда илк бор майдонни голсиз тарк этди. Шунга қарамай, Месси 8 та гол билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга етакчилик қилмоқда.

Экспертлар фикри ва имкониятлар

Ҳамма ҳам Жо Коулнинг фикрига қўшилавермайди. Шотландиялик собиқ футболчи Алли Маккоист вазиятга бирмунча реалистик ёндашиб, Англияни турнирда қолган жамоалар орасида куч бўйича учинчи ўринга қўйди. Унинг фикрича, айни дамда Франция энг асосий фаворит бўлиб турибди, бироқ Англия барибир Аргентинадан кучлироқ кўринмоқда.

“Англия ҳозирда Аргентинадан устунроқ, айниқса ҳимоя чизиғида. Аргентиналикларнинг ҳимояси унчалик мустаҳкам эмас, бироқ ҳужумда Месси исталган сонияда мўъжиза яратиши мумкинлигини унутмаслик керак. Айнан мана шу жиҳатдан эҳтиёт бўлиш лозим”, — дейди Маккоист. Бўлажак учрашув нафақат икки кучли жамоа, балки икки хил футбол мактаби ва фалсафасининг тўқнашувига айланади.

Англия терма жамоаси 1966-йилдан бери илк бор Жаҳон чемпионлиги кубогини қўлга киритишни мақсад қилган. Томас Тухел бошқарувидаги жамоа учун ушбу ярим финал энг жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Лионель Месси учун эса бу фаолиятидаги сўнгги йирик чўққини забт этиш учун охирги имкониятлардан бири бўлиши мумкин.

АнглияАргентинаЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиБугун, 11:16Муҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиМуҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиБугун, 11:06Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлдиБугун, 11:02ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?Бугун, 10:46Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларМакгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларБугун, 10:43Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Бугун, 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди