Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”
Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи яқинлашар экан, футбол оламида баҳс-мунозаралар авжига чиқмоқда. Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Жо Коул навбатдаги қарама-қаршилик борасида кутилмаган ва ўта дадил фикрларни билдирди. Унинг ишонч билан таъкидлашича, “Уч шерлар” Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина тўсиғидан муаммосиз ўта олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Собиқ футболчи “Те Рест ис Футбол” подкастида чиқиш қилиб, Англия терма жамоаси саккиз карра “Олтин тўп” соҳибини “ухлатиб қўйиши”ни айтди. Коулнинг фикрича, Томас Тухел шогирдларининг юқори тезлиги ва жисмоний устунлиги Албиселесте учун ҳал қилувчи зарба бўлади. “Мен буни суяк-суягимигача ҳис қиляпман, Англия 100 фоиз финалга чиқади”, — дея қўшимча қилди Челси ва Вест Хем собиқ вингери.
Тезлик ва тактик устунликЖо Коулнинг бундай оптимистик руҳдаги баёнотига ҳамкасби Мика Ричардс бироз эҳтиёткорлик билан муносабат билдирди. Бироқ Коул ўз сўзида қатъий туриб, Англиянинг ҳозирги таркиби Аргентинанинг ҳимоя чизиғини ёриб ўтиш учун етарли салоҳиятга эга эканини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, инглизлар чорак финалда Норвегия устидан Жуд Беллингемнинг дубли эвазига ғалаба қозониб, ярим финалга йўлланма олган эди.
Аргентина эса ярим финалга қадар анча мураккаб йўлни босиб ўтди. Улар Швейцария билан кечган баҳсда қўшимча бўлимларгача боришга мажбур бўлишди. Гарчи Хулиан Альварес ва Лаутаро Мартинез голлари эвазига ғалаба қозонилган бўлса-да, Лионель Месси ушбу турнирда илк бор майдонни голсиз тарк этди. Шунга қарамай, Месси 8 та гол билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга етакчилик қилмоқда.
Экспертлар фикри ва имкониятларҲамма ҳам Жо Коулнинг фикрига қўшилавермайди. Шотландиялик собиқ футболчи Алли Маккоист вазиятга бирмунча реалистик ёндашиб, Англияни турнирда қолган жамоалар орасида куч бўйича учинчи ўринга қўйди. Унинг фикрича, айни дамда Франция энг асосий фаворит бўлиб турибди, бироқ Англия барибир Аргентинадан кучлироқ кўринмоқда.
“Англия ҳозирда Аргентинадан устунроқ, айниқса ҳимоя чизиғида. Аргентиналикларнинг ҳимояси унчалик мустаҳкам эмас, бироқ ҳужумда Месси исталган сонияда мўъжиза яратиши мумкинлигини унутмаслик керак. Айнан мана шу жиҳатдан эҳтиёт бўлиш лозим”, — дейди Маккоист. Бўлажак учрашув нафақат икки кучли жамоа, балки икки хил футбол мактаби ва фалсафасининг тўқнашувига айланади.
Англия терма жамоаси 1966-йилдан бери илк бор Жаҳон чемпионлиги кубогини қўлга киритишни мақсад қилган. Томас Тухел бошқарувидаги жамоа учун ушбу ярим финал энг жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Лионель Месси учун эса бу фаолиятидаги сўнгги йирик чўққини забт этиш учун охирги имкониятлардан бири бўлиши мумкин.
…