Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди
Тошкент ва Бекобод ўртасидаги қатнов энди анча қулайроқ бўлиши кутилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев янги электропоездда Бекобод шаҳрига ташриф буюриб, ушбу йўналишда амалга оширилган ишлар ва янги транспорт хизмати билан танишди.
Президент янги электропоездда Бекободга борди
Давлат раҳбари Тошкентдан Бекобод шаҳрига янги электропоездда ташриф буюрди. Бекобод темирйўл вокзалида президентга мазкур йўналишда бажарилган ишлар, янги қатнов имкониятлари ва йўловчилар учун яратилган шароитлар ҳақида ахборот берилди.
Мазкур лойиҳа президентнинг 2025 йил 27 декабрда қабул қилинган “2030 йилга қадар темир йўл транспортида маҳаллий йўналишларда йўловчи ташиш кўрсаткичларини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижроси доирасида амалга оширилган.
Бу ташаббус маҳаллий йўналишларда темир йўл транспортини янада қулай, тезкор ва замонавий қилишга қаратилган.
192 километрлик йўналишда 6 вагонли поезд
“Тошкент – Бекобод” темирйўл йўналишининг узунлиги 192 километрни ташкил этади. Ушбу йўналишда олти вагондан иборат замонавий электропоезд ҳаракатланади.
Поезд 586 нафар йўловчига мўлжалланган. У соатига 120 километргача тезликда ҳаракатланиш имкониятига эга.
Кўрсаткич
Маълумот
Йўналиш
Тошкент – Бекобод
Масофа
192 километр
Вагонлар сони
6 та
Йўловчи сиғими
586 нафар
Максимал тезлик
120 км/соатгача
Бу рақамлар оддий транспорт янгилиги эмас. Гап ҳар куни иш, ўқиш ёки бошқа зарурат билан икки шаҳар ўртасида қатнайдиган минглаб фуқаролар учун вақт, қулайлик ва барқарор ҳаракат ҳақида кетмоқда.
Йўловчилар учун қандай шароитлар бор?
Янги электропоезд замонавий талаблар асосида жиҳозланган. Вагонларда йўловчилар учун қулайлик яратишга алоҳида эътибор қаратилган.
Поездда кондиционер ва иситиш тизимлари, юмшоқ ўриндиқлар, USB қувватлаш нуқталари, Wi-Fi тармоғи, электрон ахборот таблолари ва видеокузатув тизимлари мавжуд.
Шунингдек, ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус кўтаргичлар, велосипедлар учун эса алоҳида жойлар ташкил этилган.
Яъни бу ерда фақат “янги поезд қўйилди” деган гап эмас. Формат ўзгаряпти: йўловчи йўлда телефон қувватлайди, интернетдан фойдаланади, маълумотни таблодан кўради ва йўлни нисбатан хотиржам ўтказади. Замонавий транспортда керак бўладиган базавий қулайликлар — “бор-йўқ” эмас, “стандарт”га айланяпти.
Кимлар учун энг катта енгиллик бўлади?
Янги қатнов, айниқса, ҳар куни Тошкент ва Бекобод ўртасида иш ёки ўқиш мақсадида ҳаракатланадиган фуқаролар учун муҳим аҳамиятга эга.
Бундай йўналишларда транспортнинг барқарорлиги жуда катта роль ўйнайди. Автомобиль йўлидаги тирбандлик, йўл харажатлари ва вақт йўқотиш каби муаммолар фонида электропоезд кўпчилик учун қулайроқ муқобилга айланиши мумкин.
Бу, айниқса, талабалар, ишчилар, тадбиркорлар ва ҳар куни икки ҳудуд ўртасида қатнайдиган оилалар учун сезиларли енгиллик беради.
Экологик тоза ва йўл юкламасини камайтирадиган транспорт
Янги электропоезднинг йўлга қўйилиши автомобил йўлларидаги транспорт юкламасини камайтиришга ҳам хизмат қилиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, электр транспорти улушининг ошиши экологик жиҳатдан ҳам муҳим. Чунки темир йўл орқали кўпроқ йўловчини ташиш шахсий автомобиллар ва бошқа транспорт воситаларига тушадиган босимни камайтиради.
Бу шаҳарлар ўртасидаги қатнов маданиятини ҳам ўзгартириши мумкин: камроқ тирбандлик, камроқ чарчоқ, кўпроқ аниқ график ва қулай ҳаракат.
Президент мутасаддиларга топшириқлар берди
Ташриф чоғида давлат раҳбари темир йўл инфратузилмасини янада ривожлантириш, йўловчилар учун шароитларни яхшилаш, темирйўл тармоқларини электрлаштириш бўйича мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
Шунингдек, вокзаллар ва уларга туташ ҳудудларни ободонлаштириш, хизмат кўрсатиш сифатини ошириш ҳамда йўловчилар ҳаракатини самарали ташкил этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Бу эса янги электропоезд фақат битта йўналиш билан чекланмаслиги, келгусида маҳаллий темир йўл қатновлари босқичма-босқич янгиланиши мумкинлигини кўрсатади.
Тошкент–Бекобод қатновида янги босқич
Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезднинг йўлга қўйилиши транспорт тизими учун навбатдаги муҳим қадам бўлди. Энди асосий масала — ушбу хизматнинг доимий, қулай ва сифатли ишлашини таъминлашда.
Агар қатновлар барқарор ташкил этилса, бу йўналиш нафақат Бекобод аҳолиси, балки Тошкент вилоятининг бошқа ҳудудлари учун ҳам янги имкониятлар очиши мумкин.
Сизнингча, бундай замонавий электропоездлар қайси йўналишларга ҳам қўйилиши керак?
…