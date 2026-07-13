Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди

·0·Ўзбекистон
Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди

Тошкент ва Бекобод ўртасидаги қатнов энди анча қулайроқ бўлиши кутилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев янги электропоездда Бекобод шаҳрига ташриф буюриб, ушбу йўналишда амалга оширилган ишлар ва янги транспорт хизмати билан танишди.

Президент янги электропоездда Бекободга борди

Давлат раҳбари Тошкентдан Бекобод шаҳрига янги электропоездда ташриф буюрди. Бекобод темирйўл вокзалида президентга мазкур йўналишда бажарилган ишлар, янги қатнов имкониятлари ва йўловчилар учун яратилган шароитлар ҳақида ахборот берилди.

Мазкур лойиҳа президентнинг 2025 йил 27 декабрда қабул қилинган “2030 йилга қадар темир йўл транспортида маҳаллий йўналишларда йўловчи ташиш кўрсаткичларини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижроси доирасида амалга оширилган.

Бу ташаббус маҳаллий йўналишларда темир йўл транспортини янада қулай, тезкор ва замонавий қилишга қаратилган.

Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди

192 километрлик йўналишда 6 вагонли поезд

“Тошкент – Бекобод” темирйўл йўналишининг узунлиги 192 километрни ташкил этади. Ушбу йўналишда олти вагондан иборат замонавий электропоезд ҳаракатланади.

Поезд 586 нафар йўловчига мўлжалланган. У соатига 120 километргача тезликда ҳаракатланиш имкониятига эга.

Кўрсаткич

Маълумот

Йўналиш

Тошкент – Бекобод

Масофа

192 километр

Вагонлар сони

6 та

Йўловчи сиғими

586 нафар

Максимал тезлик

120 км/соатгача

Бу рақамлар оддий транспорт янгилиги эмас. Гап ҳар куни иш, ўқиш ёки бошқа зарурат билан икки шаҳар ўртасида қатнайдиган минглаб фуқаролар учун вақт, қулайлик ва барқарор ҳаракат ҳақида кетмоқда.

Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди

Йўловчилар учун қандай шароитлар бор?

Янги электропоезд замонавий талаблар асосида жиҳозланган. Вагонларда йўловчилар учун қулайлик яратишга алоҳида эътибор қаратилган.

Поездда кондиционер ва иситиш тизимлари, юмшоқ ўриндиқлар, USB қувватлаш нуқталари, Wi-Fi тармоғи, электрон ахборот таблолари ва видеокузатув тизимлари мавжуд.

Шунингдек, ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус кўтаргичлар, велосипедлар учун эса алоҳида жойлар ташкил этилган.

Яъни бу ерда фақат “янги поезд қўйилди” деган гап эмас. Формат ўзгаряпти: йўловчи йўлда телефон қувватлайди, интернетдан фойдаланади, маълумотни таблодан кўради ва йўлни нисбатан хотиржам ўтказади. Замонавий транспортда керак бўладиган базавий қулайликлар — “бор-йўқ” эмас, “стандарт”га айланяпти.

Кимлар учун энг катта енгиллик бўлади?

Янги қатнов, айниқса, ҳар куни Тошкент ва Бекобод ўртасида иш ёки ўқиш мақсадида ҳаракатланадиган фуқаролар учун муҳим аҳамиятга эга.

Бундай йўналишларда транспортнинг барқарорлиги жуда катта роль ўйнайди. Автомобиль йўлидаги тирбандлик, йўл харажатлари ва вақт йўқотиш каби муаммолар фонида электропоезд кўпчилик учун қулайроқ муқобилга айланиши мумкин.

Бу, айниқса, талабалар, ишчилар, тадбиркорлар ва ҳар куни икки ҳудуд ўртасида қатнайдиган оилалар учун сезиларли енгиллик беради.

Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди

Экологик тоза ва йўл юкламасини камайтирадиган транспорт

Янги электропоезднинг йўлга қўйилиши автомобил йўлларидаги транспорт юкламасини камайтиришга ҳам хизмат қилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, электр транспорти улушининг ошиши экологик жиҳатдан ҳам муҳим. Чунки темир йўл орқали кўпроқ йўловчини ташиш шахсий автомобиллар ва бошқа транспорт воситаларига тушадиган босимни камайтиради.

Бу шаҳарлар ўртасидаги қатнов маданиятини ҳам ўзгартириши мумкин: камроқ тирбандлик, камроқ чарчоқ, кўпроқ аниқ график ва қулай ҳаракат.

Президент мутасаддиларга топшириқлар берди

Ташриф чоғида давлат раҳбари темир йўл инфратузилмасини янада ривожлантириш, йўловчилар учун шароитларни яхшилаш, темирйўл тармоқларини электрлаштириш бўйича мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.

Шунингдек, вокзаллар ва уларга туташ ҳудудларни ободонлаштириш, хизмат кўрсатиш сифатини ошириш ҳамда йўловчилар ҳаракатини самарали ташкил этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди

Бу эса янги электропоезд фақат битта йўналиш билан чекланмаслиги, келгусида маҳаллий темир йўл қатновлари босқичма-босқич янгиланиши мумкинлигини кўрсатади.

Тошкент–Бекобод қатновида янги босқич

Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезднинг йўлга қўйилиши транспорт тизими учун навбатдаги муҳим қадам бўлди. Энди асосий масала — ушбу хизматнинг доимий, қулай ва сифатли ишлашини таъминлашда.

Агар қатновлар барқарор ташкил этилса, бу йўналиш нафақат Бекобод аҳолиси, балки Тошкент вилоятининг бошқа ҳудудлари учун ҳам янги имкониятлар очиши мумкин.

Сизнингча, бундай замонавий электропоездлар қайси йўналишларга ҳам қўйилиши керак?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:26Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиЎзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиБугун, 11:19Энди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиЭнди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиБугун, 08:13Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсТошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсКеча, 23:07Шавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиШавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиКеча, 20:12Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиЎзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиКеча, 20:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?