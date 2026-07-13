Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилинди
Ҳиндистон ҳукумати Қатар амирининг отаси, мамлакатнинг собиқ раҳбари Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Сонийнинг вафоти муносабати билан 13 июль кунини бир кунлик миллий мотам куни деб эълон қилди.
Бу ҳақда ТАСС маълум қилди.
Расмий қарорга кўра, мотам куни давомида мамлакатдаги барча давлат биноларида Ҳиндистон байроғи ярим устунга туширилади. Шунингдек, шу куни режалаштирилган барча расмий кўнгилочар тадбирлар ҳам бекор қилинган.
Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди таъзия билдириб, марҳумни Ҳиндистоннинг яқин дўсти ва узоқни кўра оладиган етакчи сифатида эътироф этди. У Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Сонийнинг минтақа тараққиёти ҳамда икки давлат ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлашдаги хизматларини алоҳида таъкидлади.
Аввалроқ Қатар амири девони Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Сонийнинг 74 ёшида вафот этганини маълум қилганди. У 1995–2013 йиллар давомида Қатарни бошқарган, 2013 йил июн ойида эса тахтни ихтиёрий равишда ўғли — амалдаги амир Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийга топширган. Шундан сўнг у расман “Амирнинг отаси” унвонини олган.
…