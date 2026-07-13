Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилинди

·44·Дунё
Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилинди

Ҳиндистон ҳукумати Қатар амирининг отаси, мамлакатнинг собиқ раҳбари Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Сонийнинг вафоти муносабати билан 13 июль кунини бир кунлик миллий мотам куни деб эълон қилди.

Бу ҳақда ТАСС маълум қилди.

Расмий қарорга кўра, мотам куни давомида мамлакатдаги барча давлат биноларида Ҳиндистон байроғи ярим устунга туширилади. Шунингдек, шу куни режалаштирилган барча расмий кўнгилочар тадбирлар ҳам бекор қилинган.

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди таъзия билдириб, марҳумни Ҳиндистоннинг яқин дўсти ва узоқни кўра оладиган етакчи сифатида эътироф этди. У Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Сонийнинг минтақа тараққиёти ҳамда икки давлат ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлашдаги хизматларини алоҳида таъкидлади.

Аввалроқ Қатар амири девони Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Сонийнинг 74 ёшида вафот этганини маълум қилганди. У 1995–2013 йиллар давомида Қатарни бошқарган, 2013 йил июн ойида эса тахтни ихтиёрий равишда ўғли — амалдаги амир Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийга топширган. Шундан сўнг у расман “Амирнинг отаси” унвонини олган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 11:02Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиЕвропадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиБугун, 10:58Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиҲўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиБугун, 10:51Отаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиОтаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиБугун, 10:11Хоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиХоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиБугун, 08:55Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?Бугун, 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди