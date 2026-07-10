HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги илова

·0·Техно
HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги илова

Замонавий интернет фойдаланувчилари маълумот излашдан кўра кўпроқ ижтимоий тармоқлардаги тасмаларни (феед) варақлашга ўрганиб қолишган. Янги тақдим этилган HypeрТехтинг иловаси бутун интернет тармоғини худди Facebook ёки Х каби қулай ва чексиз варақланадиган тасмага айлантиришни мақсад қилган. Ушбу платформа фойдаланувчиларга анъанавий веб-сайтларни ижтимоий тармоқ форматида кўриш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Технология оламида 20 йиллик тажрибага эга Калеб Ҳаилей томонидан яратилган HypeрТехтинг ҳозирда iOS тизими учун фойдаланишга топширилди. TechCrunch нашрига берган интервюсида муаллиф интернетнинг илк даврларидаги вадаларни эсга олади: ўшанда ҳар бир инсон ўз доменига эга бўлиши ва ўз контентини мустақил нашр этиши кутилган эди. Бироқ ижтимоий тармоқлар пайдо бўлиши билан одамлар шахсий сайт юритишдан кўра, тайёр платформаларда саҳифа очишни афзал кўра бошладилар.

HypeрТехтинг лойиҳасининг асосий ғояси — ижтимоий тармоқларнинг қулай интерфейсини (феед, профиллар, обуна бўлиш, лайк ва изоҳлар) очиқ веб-сайтлар билан бирлаштиришдир. Фойдаланувчилар ўзлари ёқтирган блоглар, янгиликлар сайтлари ва ахборотномаларга бир марта босиш орқали обуна бўлишлари ва уларнинг янгиликларини ягона тасмада кузатиб боришлари мумкин.

Алгоритмларсиз интернет сари

Калеб Ҳаилей ушбу иловани яратишда Twitter платформасининг сўнгги йиллардаги ўзгаришларидан илҳомланганини таъкидлайди. Унинг сўзларига кўра, ижтимоий тармоқлар ўсиш ортидан қувиб, хронологик тартибдан воз кечган ва фойдаланувчиларга фақат алгоритмлар танлаган контентни кўрсата бошлаган. HypeрТехтинг эса маълумотларни ҳеч қандай яширин алгоритмларсиз, эълон қилинган вақти бўйича тақдим этади.

Илованинг яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, у шахсий веб-сайтни янгилаш жараёнини оддий хабар юбориш даражасида осонлаштиради. Бу эса фойдаланувчиларга мураккаб тизимларни ўрганмасдан туриб, ўзининг рақамли ҳудудини яратиш ва бошқариш имконини беради. Муаллифнинг фикрича, бу RSС технологиясини оммалаштиришнинг янги ва замонавий усулидир.

Пандемия давридаги "доом скроллинг" (ёмон янгиликларни тиниmsиз ўқиш) тушунчаси Ҳаилейни ижтимоий тармоқлардан бутунлай воз кечишга ундаган эди. У НетНевсВире каби RSС ўқувчи иловаларга қайтиб, маълумот олишнинг бу усули нақадар фойдали эканини тушуниб етди. HypeрТехтинг айнан мана шу классик ёндашувни замонавий ва ҳамма учун тушунарли қобиққа ўраш натижасида дунёга келди.

Ҳозирда HypeрТехтинг ўз фойдаланувчиларига нафақат матнли мақолалар, балки мультимедиа материалларини ҳам қулай форматда истеъмол қилиш имконини бермоқда. Бу лойиҳа интернетнинг марказлашмаган, эркин ва фойдаланувчи назоратидаги келажагига қўйилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу илова халқаро нашрлар ва севимли блогерларни ягона платформада, ортиқча реклама ва алгоритмларсиз кузатиб боришда қўл келиши мумкин.

HypeрТехтингИнтернетИжтимоий ТармоқТехнологияiOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиВосточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиБугун, 22:26СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиСК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 22:26Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБугун, 21:52Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиСмартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиБугун, 21:28Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсGeely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги