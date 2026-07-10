HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги илова
Замонавий интернет фойдаланувчилари маълумот излашдан кўра кўпроқ ижтимоий тармоқлардаги тасмаларни (феед) варақлашга ўрганиб қолишган. Янги тақдим этилган HypeрТехтинг иловаси бутун интернет тармоғини худди Facebook ёки Х каби қулай ва чексиз варақланадиган тасмага айлантиришни мақсад қилган. Ушбу платформа фойдаланувчиларга анъанавий веб-сайтларни ижтимоий тармоқ форматида кўриш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Технология оламида 20 йиллик тажрибага эга Калеб Ҳаилей томонидан яратилган HypeрТехтинг ҳозирда iOS тизими учун фойдаланишга топширилди. TechCrunch нашрига берган интервюсида муаллиф интернетнинг илк даврларидаги вадаларни эсга олади: ўшанда ҳар бир инсон ўз доменига эга бўлиши ва ўз контентини мустақил нашр этиши кутилган эди. Бироқ ижтимоий тармоқлар пайдо бўлиши билан одамлар шахсий сайт юритишдан кўра, тайёр платформаларда саҳифа очишни афзал кўра бошладилар.
HypeрТехтинг лойиҳасининг асосий ғояси — ижтимоий тармоқларнинг қулай интерфейсини (феед, профиллар, обуна бўлиш, лайк ва изоҳлар) очиқ веб-сайтлар билан бирлаштиришдир. Фойдаланувчилар ўзлари ёқтирган блоглар, янгиликлар сайтлари ва ахборотномаларга бир марта босиш орқали обуна бўлишлари ва уларнинг янгиликларини ягона тасмада кузатиб боришлари мумкин.
Алгоритмларсиз интернет сариКалеб Ҳаилей ушбу иловани яратишда Twitter платформасининг сўнгги йиллардаги ўзгаришларидан илҳомланганини таъкидлайди. Унинг сўзларига кўра, ижтимоий тармоқлар ўсиш ортидан қувиб, хронологик тартибдан воз кечган ва фойдаланувчиларга фақат алгоритмлар танлаган контентни кўрсата бошлаган. HypeрТехтинг эса маълумотларни ҳеч қандай яширин алгоритмларсиз, эълон қилинган вақти бўйича тақдим этади.
Илованинг яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, у шахсий веб-сайтни янгилаш жараёнини оддий хабар юбориш даражасида осонлаштиради. Бу эса фойдаланувчиларга мураккаб тизимларни ўрганмасдан туриб, ўзининг рақамли ҳудудини яратиш ва бошқариш имконини беради. Муаллифнинг фикрича, бу RSС технологиясини оммалаштиришнинг янги ва замонавий усулидир.
Пандемия давридаги "доом скроллинг" (ёмон янгиликларни тиниmsиз ўқиш) тушунчаси Ҳаилейни ижтимоий тармоқлардан бутунлай воз кечишга ундаган эди. У НетНевсВире каби RSС ўқувчи иловаларга қайтиб, маълумот олишнинг бу усули нақадар фойдали эканини тушуниб етди. HypeрТехтинг айнан мана шу классик ёндашувни замонавий ва ҳамма учун тушунарли қобиққа ўраш натижасида дунёга келди.
Ҳозирда HypeрТехтинг ўз фойдаланувчиларига нафақат матнли мақолалар, балки мультимедиа материалларини ҳам қулай форматда истеъмол қилиш имконини бермоқда. Бу лойиҳа интернетнинг марказлашмаган, эркин ва фойдаланувчи назоратидаги келажагига қўйилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу илова халқаро нашрлар ва севимли блогерларни ягона платформада, ортиқча реклама ва алгоритмларсиз кузатиб боришда қўл келиши мумкин.
…