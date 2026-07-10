СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилди

·0·Техно
СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилди

Жанубий Кореянинг яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчи гиганти СК Ҳйних АҚШ фонд бозоридаги дебюти орқали 26,5 миллиард доллар маблағ тўплади. Бу кўрсаткич Америка биржалари тарихида хорижий компания томонидан амалга оширилган энг йирик IPO (акцияларнинг оммавий жойлаштирилиши) бўлиб, у 2014-йилдаги Алибаба рекордини (25 миллиард доллар) ҳам янгилади. Мазкур муваффақият сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган глобал қизиқиш нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания Nasdaq биржасида ўз акцияларини жойлаштирар экан, инвесторлар орасида талаб таклифдан етти баравар юқори бўлгани қайд этилди. СК Ҳйних ўз қоғозларини Сеул биржасидаги ўртача нархдан 2,7 фоиз устама билан таклиф қилган бўлса-да, савдолар бошланиши билан акциялар нархи яна 14 фоизга кўтарилди. Бу ҳолат корейс компаниялари учун хос бўлган "Корея дисконти" – яни геосиёсий хавфлар ва бошқарув тизими туфайли нархларнинг паст баҳоланиши феноменини четлаб ўтганини кўрсатади.

Сунъий интеллект ва NVIDIA омили

СК Ҳйних муваффақиятининг асосий сабаби унинг сунъий интеллект чиплари учун ўта муҳим бўлган юқори ўтказувчанлик хотираси (ҲБМ) ишлаб чиқаришдаги етакчилигидир. Ҳозирда NVIDIA компанияси ўзининг график процессорлари (GPU) учун айнан СК Ҳйних маҳсулотларига таянади. Дунё бўйлаб AI тизимларига талаб ортиши билан ушбу хотира чипларига бўлган эҳтиёж ҳам кескин ўсиб бормоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, жалб қилинган улкан маблағлар учта асосий йўналишга сарфланади: Жанубий Кореяда янги завод қуриш, чипларни қадоқлаш корхонасини барпо этиш ҳамда энг замонавий яримўтказгичларни яратиш имконини берувчи ЭУВ сканерларини харид қилиш. Бу инвестициялар компаниянинг технологик пойгадаги ўрнини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

АҚШнинг стратегик талаби: Янги заводлар

СК Ҳйних компаниясининг АҚШ бозорига кириб келиши фонида Вашингтон маъмурияти ҳам фаоллашган. АҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк яримўтказгичлар саноати вакиллари билан учрашувда Жанубий Корея компанияларини Америка ҳудудида янги заводлар қуришга чақирди. Ҳозирда Samsung ва СК Ҳйних билан ушбу масалада музокаралар олиб борилмоқда.

АҚШ ҳукумати Микрон каби маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш билан бирга, хорижий гигантларнинг ишлаб чиқариш қувватларини ҳам ўз мамлакатига кўчиришни мақсад қилган. Маълумот учун, Микрон компанияси аллақачон АҚШда янги заводлар қуриш учун 250 миллиард доллар сармоя киритишини ва 90 мингдан ортиқ иш ўрни яратишини эълон қилган.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ушбу янгилик глобал яримўтказгичлар бозоридаги кучлар мувозанати ўзгараётганидан далолат беради. СК Ҳйних ва Samsung каби брендларнинг АҚШ бозоридаги фаоллиги келажакда гаджетлар ва сервер қурилмаларининг нархи ҳамда мавжудлигига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин.

СК ҲйнихIPOЯримўтказгичларСунъий ИнтеллектNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаБугун, 22:27Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиВосточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиБугун, 22:26Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБугун, 21:52Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиСмартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиБугун, 21:28Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсGeely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги