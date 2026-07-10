СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилди
Жанубий Кореянинг яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчи гиганти СК Ҳйних АҚШ фонд бозоридаги дебюти орқали 26,5 миллиард доллар маблағ тўплади. Бу кўрсаткич Америка биржалари тарихида хорижий компания томонидан амалга оширилган энг йирик IPO (акцияларнинг оммавий жойлаштирилиши) бўлиб, у 2014-йилдаги Алибаба рекордини (25 миллиард доллар) ҳам янгилади. Мазкур муваффақият сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган глобал қизиқиш нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания Nasdaq биржасида ўз акцияларини жойлаштирар экан, инвесторлар орасида талаб таклифдан етти баравар юқори бўлгани қайд этилди. СК Ҳйних ўз қоғозларини Сеул биржасидаги ўртача нархдан 2,7 фоиз устама билан таклиф қилган бўлса-да, савдолар бошланиши билан акциялар нархи яна 14 фоизга кўтарилди. Бу ҳолат корейс компаниялари учун хос бўлган "Корея дисконти" – яни геосиёсий хавфлар ва бошқарув тизими туфайли нархларнинг паст баҳоланиши феноменини четлаб ўтганини кўрсатади.
Сунъий интеллект ва NVIDIA омилиСК Ҳйних муваффақиятининг асосий сабаби унинг сунъий интеллект чиплари учун ўта муҳим бўлган юқори ўтказувчанлик хотираси (ҲБМ) ишлаб чиқаришдаги етакчилигидир. Ҳозирда NVIDIA компанияси ўзининг график процессорлари (GPU) учун айнан СК Ҳйних маҳсулотларига таянади. Дунё бўйлаб AI тизимларига талаб ортиши билан ушбу хотира чипларига бўлган эҳтиёж ҳам кескин ўсиб бормоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, жалб қилинган улкан маблағлар учта асосий йўналишга сарфланади: Жанубий Кореяда янги завод қуриш, чипларни қадоқлаш корхонасини барпо этиш ҳамда энг замонавий яримўтказгичларни яратиш имконини берувчи ЭУВ сканерларини харид қилиш. Бу инвестициялар компаниянинг технологик пойгадаги ўрнини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
АҚШнинг стратегик талаби: Янги заводларСК Ҳйних компаниясининг АҚШ бозорига кириб келиши фонида Вашингтон маъмурияти ҳам фаоллашган. АҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк яримўтказгичлар саноати вакиллари билан учрашувда Жанубий Корея компанияларини Америка ҳудудида янги заводлар қуришга чақирди. Ҳозирда Samsung ва СК Ҳйних билан ушбу масалада музокаралар олиб борилмоқда.
АҚШ ҳукумати Микрон каби маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш билан бирга, хорижий гигантларнинг ишлаб чиқариш қувватларини ҳам ўз мамлакатига кўчиришни мақсад қилган. Маълумот учун, Микрон компанияси аллақачон АҚШда янги заводлар қуриш учун 250 миллиард доллар сармоя киритишини ва 90 мингдан ортиқ иш ўрни яратишини эълон қилган.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ушбу янгилик глобал яримўтказгичлар бозоридаги кучлар мувозанати ўзгараётганидан далолат беради. СК Ҳйних ва Samsung каби брендларнинг АҚШ бозоридаги фаоллиги келажакда гаджетлар ва сервер қурилмаларининг нархи ҳамда мавжудлигига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин.
…