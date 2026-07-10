Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулланди

·0·Ўзбекистон
Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулланди

Ўзбекистон олий таълим тизимида янги босқич бошланиши мумкин. Тошкентда дунёнинг нуфузли университетлари жамланадиган халқаро университетлар шаҳарчасини ташкил этиш режаси Президент Шавкат Мирзиёевга тақдим этилди.

Лойиҳа амалга ошса, мамлакат нафақат хорижий университетлар филиаллари сонини оширади, балки Марказий Осиёдаги йирик халқаро таълим марказларидан бирига айланиши мумкин.

Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилиши мумкин

10 июль куни Президент Шавкат Мирзиёев халқаро таълим стандартлари асосида ўрта махсус, касбий ва олий таълим дастурларини жорий этиш, шунингдек, нуфузли хорижий университетлар билан академик ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишди.

Учрашувда Тошкент халқаро университетлар шаҳарчасини барпо этиш ғояси муҳокама қилинди. Унда дунёдаги машҳур олий таълим муассасаларининг филиалларини жойлаштириш режалаштирилмоқда.

Дунёдаги муваффақиятли моделлар асос қилиб олинмоқда

Маълум қилинишича, янги шаҳарча концепциясини ишлаб чиқишда қатор халқаро тажрибалар ўрганилган. Жумладан:

  • Қатардаги Education City;

  • Бирлашган Араб Амирликларидаги Dubai International Academic City;

  • Корея Республикасидаги Incheon Global Campus.

Бу каби таълим кластерлари бир ҳудудда ўнлаб етакчи университетларни жамлаб, талабалар учун халқаро муҳит яратиши билан ажралиб туради.

Хорижий университетлар учун қандай имкониятлар яратилади?

Тақдим этилган таклифларга кўра, янги шаҳарчада:

  • нуфузли хорижий университетлар филиаллари очилади;

  • замонавий кампуслар ва талабалар турар жойлари қурилади;

  • лицензия олиш тартиблари соддалаштирилади;

  • грант ва стипендиялар ажратилади;

  • божхона ҳамда солиқ имтиёзлари берилади;

  • роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш механизмлари ишлаб чиқилади.

Бу чоралар халқаро олийгоҳларни Ўзбекистонга жалб қилишни янада жозибадор қилишга қаратилган.

Асосий мақсад — минтақанинг таълим марказига айланиш

Тақдимотда қайд этилишича, лойиҳанинг стратегик мақсади Ўзбекистонда халқаро таълим дастурлари ва стандартларини кенг жорий этиш, мамлакатни Марказий Осиёдаги етакчи таълим марказларидан бирига айлантиришдан иборат.

Президент Шавкат Мирзиёев таклифларни маъқуллаб, масъул идораларга лойиҳани амалга ошириш бўйича тегишли топшириқлар берди.

Сиз қандай ўйлайсиз? Агар Тошкентда дунёнинг нуфузли университетлари жамланса, бу ўзбекистонлик ёшлар учун қандай янги имкониятлар яратади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиПрезидентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиБугун, 17:31Ўзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаЎзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаБугун, 15:05Сардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиСардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиБугун, 13:15«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланади«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланадиБугун, 13:12Наманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этдиНаманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этдиБугун, 12:56Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиМирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиБугун, 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа