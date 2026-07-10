Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулланди
Ўзбекистон олий таълим тизимида янги босқич бошланиши мумкин. Тошкентда дунёнинг нуфузли университетлари жамланадиган халқаро университетлар шаҳарчасини ташкил этиш режаси Президент Шавкат Мирзиёевга тақдим этилди.
Лойиҳа амалга ошса, мамлакат нафақат хорижий университетлар филиаллари сонини оширади, балки Марказий Осиёдаги йирик халқаро таълим марказларидан бирига айланиши мумкин.
Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилиши мумкин
10 июль куни Президент Шавкат Мирзиёев халқаро таълим стандартлари асосида ўрта махсус, касбий ва олий таълим дастурларини жорий этиш, шунингдек, нуфузли хорижий университетлар билан академик ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишди.
Учрашувда Тошкент халқаро университетлар шаҳарчасини барпо этиш ғояси муҳокама қилинди. Унда дунёдаги машҳур олий таълим муассасаларининг филиалларини жойлаштириш режалаштирилмоқда.
Дунёдаги муваффақиятли моделлар асос қилиб олинмоқда
Маълум қилинишича, янги шаҳарча концепциясини ишлаб чиқишда қатор халқаро тажрибалар ўрганилган. Жумладан:
Қатардаги Education City;
Бирлашган Араб Амирликларидаги Dubai International Academic City;
Корея Республикасидаги Incheon Global Campus.
Бу каби таълим кластерлари бир ҳудудда ўнлаб етакчи университетларни жамлаб, талабалар учун халқаро муҳит яратиши билан ажралиб туради.
Хорижий университетлар учун қандай имкониятлар яратилади?
Тақдим этилган таклифларга кўра, янги шаҳарчада:
нуфузли хорижий университетлар филиаллари очилади;
замонавий кампуслар ва талабалар турар жойлари қурилади;
лицензия олиш тартиблари соддалаштирилади;
грант ва стипендиялар ажратилади;
божхона ҳамда солиқ имтиёзлари берилади;
роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш механизмлари ишлаб чиқилади.
Бу чоралар халқаро олийгоҳларни Ўзбекистонга жалб қилишни янада жозибадор қилишга қаратилган.
Асосий мақсад — минтақанинг таълим марказига айланиш
Тақдимотда қайд этилишича, лойиҳанинг стратегик мақсади Ўзбекистонда халқаро таълим дастурлари ва стандартларини кенг жорий этиш, мамлакатни Марказий Осиёдаги етакчи таълим марказларидан бирига айлантиришдан иборат.
Президент Шавкат Мирзиёев таклифларни маъқуллаб, масъул идораларга лойиҳани амалга ошириш бўйича тегишли топшириқлар берди.
Сиз қандай ўйлайсиз? Агар Тошкентда дунёнинг нуфузли университетлари жамланса, бу ўзбекистонлик ёшлар учун қандай янги имкониятлар яратади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…