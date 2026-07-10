Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилди

·0·Техно
Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилди

Россиянинг Восточний космодромида навбатдаги коинот парвозларига тайёргарлик жараёни янги босқичга чиқди. "Роскосмос" давлат корпорацияси маъумотларига кўра, космик аппаратларни белгиланган орбиталарга аниқ етказиб бериш вазифасини бажарувчи Фрегат универсал тезлатгич блоки космодромга муваффақиятли етказиб келинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу махсус юкни ташиш учун улкан сиғимга эга бўган Ан-124-100 транспорт самолётидан фойдаланилди. Самолёт космодром аэропортига қўнгач, техника дарҳол космик аппаратларни монтаж қилиш ва синовдан ўтказиш корпусига йўналтирилди. Бу ерда мутахассислар блокни ишчи ўринга жойлаштириб, унинг барча тизимларини комплекс текширувдан ўтказишади.

Мураккаб миссиялар калити

Фрегат блоки замонавий космонавтикада ўзининг универсаллиги билан ажралиб туради. У асосан ўртача синфдаги ракета-ташувчилар билан бирга қўлланилади. Қурилманинг асосий вазифаси асосий ракетадан ажралганидан сўнг, бир ёки бир нечта сунъий йўлдошларни аниқ ҳисобланган нуқталарга олиб чиқиш ёки уларни Ер яқинидаги фазодан ташқарига йўналтиришдан иборат.

Ушбу технологиянинг ўига хос жиҳати шундаки, Фрегат ўзининг двигател қурилмасига эга. Бу унга бир парвоз давомида двигателларни бир неча бор ёқиш ва ўчириш имконини беради. Натижада, битта ракета ёрдамида турли баландликдаги орбиталарга бир нечта аппаратларни кетма-кет жойлаштириш каби мураккаб миссияларни бажариш мумкин бўлади.

Минтақавий аҳамият ва истиқболлар

Восточний космодромидан фойдаланишнинг кенгайиши Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўбекистон учун ҳам илмий нуқтаи назардан қизиқарлидир. Минтақамизда космик тадқиқотлар ва сунъий йўлдошлар орқали алоқа, қишлоқ хўжалиги ҳамда экологик мониторингни ривожлантиришга эътибор ортиб бораётган бир пайтда, бундай технологик имкониятлар муҳим аҳамият касб этади.

Яқин вақт ичида мутахассислар Фрегат блокини ракета-ташувчи таркибига интеграция қилишдан олдин барча зарурий лаборатория синовларини якунлайдилар. Ушбу блок қайси аниқ миссия доирасида фазога учирилиши ва қандай сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиши бўйича тафсилотлар тайёргарликнинг кейинги босқичларида эълон қилиниши кутилмоқда.

КосмосТехнологияРоскосмосФрегатВосточний
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаБугун, 22:27СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиСК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 22:26Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБугун, 21:52Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиСмартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиБугун, 21:28Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсGeely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги