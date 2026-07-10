Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилди
Россиянинг Восточний космодромида навбатдаги коинот парвозларига тайёргарлик жараёни янги босқичга чиқди. "Роскосмос" давлат корпорацияси маъумотларига кўра, космик аппаратларни белгиланган орбиталарга аниқ етказиб бериш вазифасини бажарувчи Фрегат универсал тезлатгич блоки космодромга муваффақиятли етказиб келинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу махсус юкни ташиш учун улкан сиғимга эга бўган Ан-124-100 транспорт самолётидан фойдаланилди. Самолёт космодром аэропортига қўнгач, техника дарҳол космик аппаратларни монтаж қилиш ва синовдан ўтказиш корпусига йўналтирилди. Бу ерда мутахассислар блокни ишчи ўринга жойлаштириб, унинг барча тизимларини комплекс текширувдан ўтказишади.
Мураккаб миссиялар калитиФрегат блоки замонавий космонавтикада ўзининг универсаллиги билан ажралиб туради. У асосан ўртача синфдаги ракета-ташувчилар билан бирга қўлланилади. Қурилманинг асосий вазифаси асосий ракетадан ажралганидан сўнг, бир ёки бир нечта сунъий йўлдошларни аниқ ҳисобланган нуқталарга олиб чиқиш ёки уларни Ер яқинидаги фазодан ташқарига йўналтиришдан иборат.
Ушбу технологиянинг ўига хос жиҳати шундаки, Фрегат ўзининг двигател қурилмасига эга. Бу унга бир парвоз давомида двигателларни бир неча бор ёқиш ва ўчириш имконини беради. Натижада, битта ракета ёрдамида турли баландликдаги орбиталарга бир нечта аппаратларни кетма-кет жойлаштириш каби мураккаб миссияларни бажариш мумкин бўлади.
Минтақавий аҳамият ва истиқболларВосточний космодромидан фойдаланишнинг кенгайиши Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўбекистон учун ҳам илмий нуқтаи назардан қизиқарлидир. Минтақамизда космик тадқиқотлар ва сунъий йўлдошлар орқали алоқа, қишлоқ хўжалиги ҳамда экологик мониторингни ривожлантиришга эътибор ортиб бораётган бир пайтда, бундай технологик имкониятлар муҳим аҳамият касб этади.
Яқин вақт ичида мутахассислар Фрегат блокини ракета-ташувчи таркибига интеграция қилишдан олдин барча зарурий лаборатория синовларини якунлайдилар. Ушбу блок қайси аниқ миссия доирасида фазога учирилиши ва қандай сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиши бўйича тафсилотлар тайёргарликнинг кейинги босқичларида эълон қилиниши кутилмоқда.
…