Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом берилади

·29·Ўзбекистон
Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом берилади

Ўзбекистон олий таълим тизимида талабаларга бир вақтнинг ўзида бир нечта хорижий университет дастурлари асосида ўқиш имконини берадиган янги модел жорий этилиши мумкин. Президент Шавкат Мирзиёевга тақдим этилган лойиҳа доирасида битирувчилар Ўзбекистонда тан олинадиган хорижий дипломга ҳам эга бўлади.

10 июль куни давлат раҳбари халқаро таълим стандартлари асосида ўрта махсус, касбий ва олий таълим дастурларини жорий этиш, шунингдек, нуфузли хорижий университетлар билан академик ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар билан танишди.

Амалдаги қўшма дастурларда қандай муаммо бор?

Тақдимотда қайд этилишича, айни пайтда Ўзбекистондаги қатор олийгоҳларда хорижий университетлар билан қўшма таълим дастурлари амал қилмоқда.

Бироқ бундай дастурлар асосан икки олий таълим муассасаси ўртасида ташкил этилган. Шу сабабли талабаларнинг таълим йўналиши, университет ва академик муҳитни эркин танлаш имконияти чекланган.

Халқаро амалиётда эса интеграциялашган таълим дастурлари талабага ўқиш давомида бир нечта университетда таҳсил олиш имконини беради.

Бу орқали талаба:

  • турли мамлакатлардаги академик муҳитни кўради;

  • бир нечта университет дастурларидан фойдаланади;

  • халқаро таълим стандартлари асосида билим олади;

  • хорижий мутахассислар билан ишлаш тажрибасига эга бўлади.

Янги олий мактаб қаерда ташкил этилади?

Тақдимотда Тошкент архитектура-қурилиш университети таркибида Интеграциялашган дастурлар олий мактабини ташкил этиш таклиф қилинди.

Дастлаб таълим жараёни Буюк Британиянинг қуйидаги университетлари дастурлари асосида йўлга қўйилиши режалаштирилган:

  • Норзамбрия университети;

  • Ҳартфордшир университети.

Кейинги босқичда эса дастурларни Сапиенца, Саутгемптон ва Глазго каби дунёнинг нуфузли олийгоҳлари академик талабларига мослаштириш кўзда тутилган.

Битирувчиларга қандай диплом берилади?

Янги олий мактабга академик, молиявий ва ташкилий мустақиллик берилиши режалаштирилмоқда.

Унинг фаолиятини давлат идоралари, хорижий ҳамкор олийгоҳлар ва йирик компаниялар вакилларидан иборат кузатув кенгаши назорат қилади.

Энг муҳим жиҳатлардан бири — битирувчиларга Ўзбекистонда расман тан олинадиган хорижий ҳамкор университет дипломи ҳамда Интеграциялашган дастурлар олий мактаби дипломи берилади.

Бу эса ёшларнинг нафақат маҳаллий, балки халқаро меҳнат бозорида ҳам рақобатбардошлигини ошириши кутилмоқда.

Британия стандартлари асосида янги босқич

Лойиҳа доирасида олий мактаб ва ҳамкор таълим муассасаларида Британия стандартларига мувофиқ 8-даражагача бўлган таълим дастурларини жорий қилиш режалаштирилган.

Шунингдек, раҳбар кадрлар учун махсус малака ошириш курслари ташкил этилади.

Уларда қуйидаги йўналишларга эътибор қаратилади:

  • стратегик фикрлаш;

  • лидерлик;

  • рақамли бошқарув;

  • қарор қабул қилиш;

  • натижага йўналтирилган бошқарув.

Янги тизим амалга оширилса, талабаларга бир нечта халқаро университет тажрибасини бир таълим дастури доирасида ўзлаштириш имконияти яратилади.

ЎзбекистонШавкат МирзиёевТошкентНортумбрия УниверситетиХартфордшир Университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиТошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиБугун, 22:30Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиПрезидентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиБугун, 17:31Ўзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаЎзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаБугун, 15:05Сардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиСардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиБугун, 13:15«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланади«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланадиБугун, 13:12Наманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этдиНаманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа