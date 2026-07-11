Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрди

·28·Спорт
Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрди

Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Жахон чемпионати чорак финалида Марокаш устидан қозонилган ишончли 2:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, "учранглилар" кийиниш хонасига кириб, футболчиларни табриклади. 1998-йилги жаҳон чемпиони жамоа сардори Килиан Мбаппе билан самимий кўришиб, Диде Дешам шогирдларининг намойиш этаётган ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Америка телевидениесида эксперт сифатида фаолият юритаётган Анри Бостон стадионидаги учрашувдан сўнг жамоанинг ички муҳитига кириб борди. Уни Усман Дембеле, Мало Густо ва Лукас Ҳернандез каби юлдузлар илиқ кутиб олишди. Анри нафақат табриклар билан чекланди, балки жамоанинг тактик ўсиши борасида ўзининг профессионал таҳлилларини ҳам баён қилди.

Ҳимоя ва тўпсиз ҳаракатланишдаги устунлик

Франция терма жамоаси тарихидаги учинчи энг яхши тўпурар жамоанинг тўпга эгалик қилишдаги маҳоратини доимий эътироф этса-да, бу гал бошқа жиҳатга алоҳида эътибор қаратди. Анрининг сўзларига кўра, жамоанинг тўпни йўқотгандан кейинги агрессив прессинги ва рақибни ўз майдонида "бўғиб қўйиши" ғалабанинг асосий омили бўлмоқда.

"Ростини айтсам, йигитлар, сизларга нима дейишни ҳам билмай қолдим. Тўп билан муомалада ҳар доимгидек ажойибсизлар. Аммо мени энг ҳайратга солаётган нарса — бу жамоанинг тўпни қайтариб олиш қобилиятидир. Рақибни ўз ярим майдонида ушлаб туриш, уларга нафас олишга йўл бермаслик — бу ҳақиқий маҳорат," — дея таъкидлади Анри жамоа медиа хизматига берган интервюсида.

Шунингдек, собиқ ҳужумчи стадиондаги муҳит ва мухлисларнинг қўллаб-қувватлашини ҳам юқори баҳолади. Унинг фикрича, бундай иштиёқ футболчиларнинг майдондаги ҳаракатларига қўшимча куч бағишламоқда. Бироқ, Анри жамоани хотиржамликка берилмасликка чақириб, асосий мақсад ҳали олдинда эканини эслатиб ўтди.

Ярим финал — бу ҳали марра эмас

"Биз ҳозирча фақат ярим финалдамиз. Бу жуда чиройли натижа, мени нотўғри тушунманг, лекин биз охиригача боришни истаймиз. Мақсад — кубокни Парижга қайтариш," — дея қўшимча қилди афсонавий ҳужумчи. Унинг бу сўзлари футболчиларни ҳал қилувчи баҳслар олдидан янада руҳлантириши шубҳасиз.

Ташриф давомида Анри ўзининг Париж-2024 Олимпиадасидаги шогирди Ману Коне билан ҳам суҳбатлашди ва Майкл Олисе билан футболка алмашди. Андре-Пиерре Гигнак ҳамроҳлигидаги ушбу ташриф Франция терма жамоасининг ички бирлигини ва авлодлар ўртасидаги кучли боғлиқликни яна бир бор намойиш этди. Ixbt.com маълумотларига кўра, бундай мотивацион учрашувлар жамоанинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади.

ФранцияКилиан МбаппеТьерри АнриЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиЭрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиБугун, 15:15Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Бугун, 14:33Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Бугун, 14:32Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Бугун, 13:57Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиГарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиБугун, 13:32Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди