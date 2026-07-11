Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрди
Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Жахон чемпионати чорак финалида Марокаш устидан қозонилган ишончли 2:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, "учранглилар" кийиниш хонасига кириб, футболчиларни табриклади. 1998-йилги жаҳон чемпиони жамоа сардори Килиан Мбаппе билан самимий кўришиб, Диде Дешам шогирдларининг намойиш этаётган ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Америка телевидениесида эксперт сифатида фаолият юритаётган Анри Бостон стадионидаги учрашувдан сўнг жамоанинг ички муҳитига кириб борди. Уни Усман Дембеле, Мало Густо ва Лукас Ҳернандез каби юлдузлар илиқ кутиб олишди. Анри нафақат табриклар билан чекланди, балки жамоанинг тактик ўсиши борасида ўзининг профессионал таҳлилларини ҳам баён қилди.
Ҳимоя ва тўпсиз ҳаракатланишдаги устунликФранция терма жамоаси тарихидаги учинчи энг яхши тўпурар жамоанинг тўпга эгалик қилишдаги маҳоратини доимий эътироф этса-да, бу гал бошқа жиҳатга алоҳида эътибор қаратди. Анрининг сўзларига кўра, жамоанинг тўпни йўқотгандан кейинги агрессив прессинги ва рақибни ўз майдонида "бўғиб қўйиши" ғалабанинг асосий омили бўлмоқда.
"Ростини айтсам, йигитлар, сизларга нима дейишни ҳам билмай қолдим. Тўп билан муомалада ҳар доимгидек ажойибсизлар. Аммо мени энг ҳайратга солаётган нарса — бу жамоанинг тўпни қайтариб олиш қобилиятидир. Рақибни ўз ярим майдонида ушлаб туриш, уларга нафас олишга йўл бермаслик — бу ҳақиқий маҳорат," — дея таъкидлади Анри жамоа медиа хизматига берган интервюсида.
Шунингдек, собиқ ҳужумчи стадиондаги муҳит ва мухлисларнинг қўллаб-қувватлашини ҳам юқори баҳолади. Унинг фикрича, бундай иштиёқ футболчиларнинг майдондаги ҳаракатларига қўшимча куч бағишламоқда. Бироқ, Анри жамоани хотиржамликка берилмасликка чақириб, асосий мақсад ҳали олдинда эканини эслатиб ўтди.
Ярим финал — бу ҳали марра эмас"Биз ҳозирча фақат ярим финалдамиз. Бу жуда чиройли натижа, мени нотўғри тушунманг, лекин биз охиригача боришни истаймиз. Мақсад — кубокни Парижга қайтариш," — дея қўшимча қилди афсонавий ҳужумчи. Унинг бу сўзлари футболчиларни ҳал қилувчи баҳслар олдидан янада руҳлантириши шубҳасиз.
Ташриф давомида Анри ўзининг Париж-2024 Олимпиадасидаги шогирди Ману Коне билан ҳам суҳбатлашди ва Майкл Олисе билан футболка алмашди. Андре-Пиерре Гигнак ҳамроҳлигидаги ушбу ташриф Франция терма жамоасининг ички бирлигини ва авлодлар ўртасидаги кучли боғлиқликни яна бир бор намойиш этди. Ixbt.com маълумотларига кўра, бундай мотивацион учрашувлар жамоанинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади.
…