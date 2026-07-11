Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда

·21·Жамият
Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда

Ижро ҳужжатлари бўйича қарздорликларни ундириш самарадорлигини ошириш мақсадида Бюро ҳамда вилояти ИИБ ЙҲХБ ходимлари ҳамкорлигида қарздорларга тегишли автотранспортни аниқлаш ва қидиришга қаратилган навбатдаги рейд тадбирлари ўтказилди.

Рейдлар Жиззах шаҳрининг марказий кўчаларида ташкил этилиб, махсус ишчи гуруҳлар томонидан замонавий ахборот тизимлари ва техник воситалардан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Ўтказилган тадбирлар давомида қидирувда бўлган 37 та автотранспорт воситаси аниқланди. Шунингдек, 21 нафар қарздор ўзларига нисбатан мавжуд 93 та ижро ҳужжати бўйича 30 миллион сўмдан ортиқ қарздорликни электрон тўлов тизимлари орқали ихтиёрий равишда тўлади.

Қарздорлик ўз вақтида бартараф этилмаган 16 та автотранспорт воситаси эса белгиланган тартибда вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди.

Бу каби рейд тадбирлари вилоят ҳудудида мунтазам равишда давом эттирилади.

Жиззах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Термизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиТермизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиБугун, 15:26Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Бугун, 15:01АҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиАҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиБугун, 14:34Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиТошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиБугун, 13:11Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Бугун, 12:57Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаФарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди