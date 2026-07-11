Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллиги

·27·Техно
Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллиги

Дунё бўйлаб компьютер техникасини янгилаш ниятида бўлган фойдаланувчилар учун 2027-йил энг қийин давр бўлиши кутилмоқда. Жанубий Кореянинг СК ҳйних компанияси раҳбари Квак Но Чжоннинг маълум қилишича, жаҳон хотира чиплари бозори ўз тарихидаги энг жиддий танқисликка дуч келиши мумкин. Бу ҳолат нафақат нархларнинг кескин кўтарилишига, балки бутловчи қисмларнинг етишмовчилигига ҳам сабаб бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлигига берган интервюсида СК ҳйних раҳбари таклиф ва талаб ўртасидаги мувозанат бузилишини прогноз қилди. Унинг сўзларига кўра, ишлаб чиқарувчиларнинг имкониятлари мижозлар талабини қондиришга етмайди ва бу тенденция ҳатто 2030-йилдан кейин ҳам давом этиши эҳтимоли юқори. Бундай прогнозлар компьютер технологиялари оламида жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда.

Сунъий интеллект ва ҲБМ технологиясининг таъсири

Бундай глобал тақчилликнинг асосий сабаби сифатида сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши кўрсатилмоқда. Замонавий AI-тезлаткичлар, хусусан NVIDIA ва AMD маҳсулотлари жуда катта ҳажмдаги юқори тезликка эга ҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотираларини талаб қилади. ҲБМ чипларини ишлаб чиқариш эса анъанавий DDR5 оператив хотираларига қараганда анча мураккаб ва ресурс талаб қилувчи жараёндир.

ҲБМ чиплари илғор технологик жараёнларни, мураккаб қадоқлаш усулларини ва битта тайёр модул учун кўпроқ кремний пластиналарини талаб этади. Шу сабабли, дунёдаги энг йирик ишлаб чиқарувчилар — СК ҳйних, Samsung Electronикс ва Микрон Течнологй ўз қувватларининг катта қисмини айнан ҲБМ ишлаб чиқаришга йўналтирмоқда. Бу эса оддий компьютерлар ва серверлар учун мўлжалланган анъанавий хотира чиплари ҳажмининг камайишига олиб келади.

Нархлар ва бозор конъюнктураси

Бозордаги вазиятни йирик корпорациялар ўртасидаги узоқ муддатли шартномалар ҳам мураккаблаштирмоқда. Гигант компаниялар ишлаб чиқариш қувватларини олдиндан банд қилиб қўйиши натижасида чакана савдо ва кичикроқ харидорлар учун чиплар етишмовчилиги юзага келади. ТрендФорсе таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, DRAM хотиралари учун шартномавий нархлар аллақачон ўсишни бошлаган ва бу жараён давом этиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки мамлакатимизга кириб келаётган ноутбуклар ва шахсий компьютерлар бутловчи қисмлари нархи бевосита жаҳон бозоридаги котировкаларга боғлиқ. Хотира чипларининг қимматлашиши янги тизим йиғиш ёки мавжуд компьютерни кучайтириш (упграде) харажатларини сезиларли даражада оширади.

Хулоса қилиб айтганда, технологик гигантлар ўз эътиборини юқори даромад келтирувчи сунъий интеллект секторига қаратаётган бир пайтда, оддий фойдаланувчилар қиммат нархлар ва танқислик билан курашишига тўғри келади. Мутахассислар компьютер техникасини янгилашни режалаштираётганларга ушбу жараённи 2027-йилгача якунлашни ёки узоқ муддатли нархлар ўсишига тайёр туришни маслаҳат бермоқда.

ТехнологияСК ҳйнихСунъий ИнтеллектКомпьютерБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қурадиКеча, 23:59Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКамера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКеча, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиNVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиКеча, 22:50Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиХитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиКеча, 22:25Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиКеча, 21:57Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКеча, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги