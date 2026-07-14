Ҳаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлди
АҚШнинг Шимолий Каролина штатида яшовчи 82 ёшли Жоан Ривет уйида содир бўлган бахтсиз ҳодисадан кейин тўққиз кун давомида ванна ичида ҳаракатлана олмай қолди. Шунга қарамай, у фавқулодда иродаси ва топқирлиги туфайли тирик қолишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда The Mountaineer нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа 1 июнь куни Шарлотта шаҳридан тахминан 240 километр узоқликда, Смоки тоғлари этагида жойлашган Клайд шаҳрида содир бўлган. Жоан Ривет ухлашга тайёрланаётган вақтда ҳаммомда қоқилиб кетиб, орқа томони билан ваннага йиқилган. Йиқилиш оқибатида душ пардаси йиртилиб кетган, темир таёқча эса унинг устига тушган.
«Биринчи ўйлаган нарсам: “Эй Худойим, мен нима қилиб қўйдим?” бўлди», — дейди Жоан Ривет. Турмуш ўртоғидан 2023 йилда айрилган аёл ўшандан буён ёлғиз яшаб келган.
Унинг айтишича, йиқилиш пайтида бел қисми қаттиқ шикастлангани сабабли ванна четидан чиқиб кетишнинг иложи бўлмаган. У бир неча соат давомида ёрдам чақириб бақирган, аммо овозини ҳеч ким эшитмаган. Фақат ҳаммом эшиги ортида мушуги Фиби миёвлаб турган.
Орадан соатлар эмас, кунлар ўта бошлаган. Аёлнинг айтишича, у вақти-вақти билан ҳушини йўқотиб, яна ўзига келган.
«Фақат ташқарида қоронғу тушиб, кейин яна ёришганини кўрардим. Ростини айтсам, кунларнинг ҳисоби ҳамдан чиқиб кетди», — дейди у.
Жоан Ривет оғриқлар ичида бир неча бор Худодан ёрдам сўраганини ҳам эслайди.
«Мен: “Эгам, илтимос, ёрдам беринг, оғриқларимни енгиллаштиринг”, деб қайта-қайта дуо қилардим», — дейди у.
Аёлнинг фарзанди бўлмаган ва у ишламасди. Ёрдам келишига ишончи комил бўлмаса-да, у қандай бўлмасин омон қолиш учун курашишга қарор қилган. Шу мақсадда у қаттиқ оғриқларга қарамасдан, оёғи билан ванна кранини очишга муваффақ бўлган. Юзига сачраган сувни ичиб, тўққиз кун давомида ҳаётини сақлаб қолган.
Орадан бир неча кун ўтгач, Жоржия штатида ундан беш соатлик масофада яшовчи акаси Билл Леско хавотирлана бошлаган. Синглиси телефон қўнғироқларига жавоб бермаётгани унга ғалати туюлган.
«Бир неча кун қўнғироқ қилдим, аммо жавоб бўлмади. Аввалига телефон ишламаётгандир, ёки банддир, деб ўйладим. Кейин эса нимадир нотўғри эканини англадим», — дейди Билл Леско.
У қўшнилар билан боғланган. Улар Жоаннинг автомобили ҳовлида турганини, аммо уй атрофида ҳеч қандай ҳаракат сезилмаётганини айтган. Хавотири янада кучайгач, Билл Леско Ҳейвуд округи шериф идорасига мурожаат қилиб, уйни текширишни сўраган. 10 июнь куни полиция ходимлари уйга кирганида, Жоан Риветни ванна ичида ярим ҳушсиз ҳолатда топган. Шундан сўнг у зудлик билан шифохонага олиб кетилган.
Аёлнинг айтишича, унинг қутқарилган лаҳзалари ёдида қолмаган. Шифохонада шифокорлар унга кучли озиқланиш етишмовчилиги, сувсизланиш ва бир ҳолатда узоқ ётгани сабабли танасида ётоқ яралари пайдо бўлганини маълум қилган. Шифокорлар томонидан томир орқали суюқликлар ва махсус озуқа берилгач, Жоан аста-секин кучини тиклай бошлаган. Кейинчалик у Уэйнсвилл шаҳридаги реабилитация марказига ўтказилган.
Қувонарлиси, Жоаннинг тўққиз кун давомида овқат ва сувсиз қолган мушуги Фиби ҳам тирик қолган. Бу оғир синовдан кейин Жоан Ривет келгусида ёлғиз яшамасликка қарор қилди. Энди у Жоржия штатига кўчиб, акаси билан бирга яшашни режалаштирмоқда.
…