Ҳаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлди

·47·Дунё
Ҳаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлди

АҚШнинг Шимолий Каролина штатида яшовчи 82 ёшли Жоан Ривет уйида содир бўлган бахтсиз ҳодисадан кейин тўққиз кун давомида ванна ичида ҳаракатлана олмай қолди. Шунга қарамай, у фавқулодда иродаси ва топқирлиги туфайли тирик қолишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда The Mountaineer нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 1 июнь куни Шарлотта шаҳридан тахминан 240 километр узоқликда, Смоки тоғлари этагида жойлашган Клайд шаҳрида содир бўлган. Жоан Ривет ухлашга тайёрланаётган вақтда ҳаммомда қоқилиб кетиб, орқа томони билан ваннага йиқилган. Йиқилиш оқибатида душ пардаси йиртилиб кетган, темир таёқча эса унинг устига тушган.

«Биринчи ўйлаган нарсам: “Эй Худойим, мен нима қилиб қўйдим?” бўлди», — дейди Жоан Ривет. Турмуш ўртоғидан 2023 йилда айрилган аёл ўшандан буён ёлғиз яшаб келган.

Унинг айтишича, йиқилиш пайтида бел қисми қаттиқ шикастлангани сабабли ванна четидан чиқиб кетишнинг иложи бўлмаган. У бир неча соат давомида ёрдам чақириб бақирган, аммо овозини ҳеч ким эшитмаган. Фақат ҳаммом эшиги ортида мушуги Фиби миёвлаб турган.

Vanna yonida oq sochiq ustida chiziqli mushuk yotibdi.

Орадан соатлар эмас, кунлар ўта бошлаган. Аёлнинг айтишича, у вақти-вақти билан ҳушини йўқотиб, яна ўзига келган.

«Фақат ташқарида қоронғу тушиб, кейин яна ёришганини кўрардим. Ростини айтсам, кунларнинг ҳисоби ҳамдан чиқиб кетди», — дейди у.

Жоан Ривет оғриқлар ичида бир неча бор Худодан ёрдам сўраганини ҳам эслайди.

«Мен: “Эгам, илтимос, ёрдам беринг, оғриқларимни енгиллаштиринг”, деб қайта-қайта дуо қилардим», — дейди у.

Аёлнинг фарзанди бўлмаган ва у ишламасди. Ёрдам келишига ишончи комил бўлмаса-да, у қандай бўлмасин омон қолиш учун курашишга қарор қилган. Шу мақсадда у қаттиқ оғриқларга қарамасдан, оёғи билан ванна кранини очишга муваффақ бўлган. Юзига сачраган сувни ичиб, тўққиз кун давомида ҳаётини сақлаб қолган.

Орадан бир неча кун ўтгач, Жоржия штатида ундан беш соатлик масофада яшовчи акаси Билл Леско хавотирлана бошлаган. Синглиси телефон қўнғироқларига жавоб бермаётгани унга ғалати туюлган.

«Бир неча кун қўнғироқ қилдим, аммо жавоб бўлмади. Аввалига телефон ишламаётгандир, ёки банддир, деб ўйладим. Кейин эса нимадир нотўғри эканини англадим», — дейди Билл Леско.

У қўшнилар билан боғланган. Улар Жоаннинг автомобили ҳовлида турганини, аммо уй атрофида ҳеч қандай ҳаракат сезилмаётганини айтган. Хавотири янада кучайгач, Билл Леско Ҳейвуд округи шериф идорасига мурожаат қилиб, уйни текширишни сўраган. 10 июнь куни полиция ходимлари уйга кирганида, Жоан Риветни ванна ичида ярим ҳушсиз ҳолатда топган. Шундан сўнг у зудлик билан шифохонага олиб кетилган.

Keksa yoshli er-xotin yonib turgan 90 raqamli shamli pirog bilan jilmayib turibdi.

Аёлнинг айтишича, унинг қутқарилган лаҳзалари ёдида қолмаган. Шифохонада шифокорлар унга кучли озиқланиш етишмовчилиги, сувсизланиш ва бир ҳолатда узоқ ётгани сабабли танасида ётоқ яралари пайдо бўлганини маълум қилган. Шифокорлар томонидан томир орқали суюқликлар ва махсус озуқа берилгач, Жоан аста-секин кучини тиклай бошлаган. Кейинчалик у Уэйнсвилл шаҳридаги реабилитация марказига ўтказилган.

Қувонарлиси, Жоаннинг тўққиз кун давомида овқат ва сувсиз қолган мушуги Фиби ҳам тирик қолган. Бу оғир синовдан кейин Жоан Ривет келгусида ёлғиз яшамасликка қарор қилди. Энди у Жоржия штатига кўчиб, акаси билан бирга яшашни режалаштирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиУйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиБугун, 13:38АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаАҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаБугун, 13:2411 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?11 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?Бугун, 12:05Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиУчиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиБугун, 12:01Тожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиТожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиБугун, 11:52Трампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиТрампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди