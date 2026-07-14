Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқда

·36·Авто
Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқда

Geely ва Renault Груп ўртасидаги ҳамкорликда ташкил этилган Ҳорсе Повертраин компанияси автомобил саноатида инқилобий қадам ташлади. Компания суперкарларга хос бўлган технологиядан фойдаланган ҳолда янги турдаги гибрид қувват қурилмасини тақдим этди. Ушбу технология автомобилларнинг самарадорлигини кескин оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги ишланманинг асосий ўзига хослиги унинг "ахиал-флух" (ўқ оқимли) электр моторидир. Одатда замонавий электромобил ва гибридлар барабан шаклидаги моторлар билан жиҳозланган бўлса, Ҳорсе таклиф этаётган мотор ясси, қуймоқсимон шаклга эга. Бу дизайн моторни анча ихчам ва қувватга бой қилиш имконини беради.

Суперкар технологияси энди ҳамёнбоп моделларда

Ҳорсе Повертраин маълумотларига кўра, янги мотор анъанавий аналогларига қараганда 46 фоизга қисқароқдир. Бу эса уни автомобилнинг тор жойларига, хусусан, узатмалар қутисига осонлик билан жойлаштириш имконини беради. Шунингдек, у ўзи билан бир хил ўлчамдаги оддий моторлардан 63 фоиз кўпроқ қувват ишлаб чиқаради ва жами 141 от кучига эга.

Эътиборлиси шундаки, бундай турдаги моторлар бугунги кунда жуда камёб ҳисобланиб, асосан Ferrari 296 ГTB, Lamborghini Ревуелто каби гиперкарларда ёки Mercedes-AMG нинг энг юқори моделларида қўлланилади. Бироқ Ҳорсе ушбу технологиядан тезлик учун эмас, балки жойни тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш мақсадида фойдаланмоқда.

Метанол ва масофани узайтириш тизими

Янги "D20" деб номланган қувват тизими масофани узайтирувчи гибрид (ранге-эхтендер) тамойили асосида ишлайди. Тизим таркибидаги 2,0 литрли атмосфера двигатели ғилдиракларни айлантирмайди, балки фақат электр энергияси ишлаб чиқариш билан шуғулланади. Энг қизиқ жиҳати, ушбу двигател бензин эмас, балки метанол ёқилғисида ҳаракатланади.

Компания ҳисоб-китобларига кўра, 19,6 литр метанол ёрдамида 40 кВ/соат қувватга эга батареяни тўлиқ қувватлантириш мумкин. Метанол ҳозирча жаҳон бозорида кенг тарқалмаган бўлса-да, Хитойда ушбу ёқилғи турига қизиқиш жуда юқори. Geely аллақачон ўзининг такси паркларида ва пойга автомобилларида метанолдан фойдаланишни синовдан ўтказмоқда.

Ҳорсе Повертраин раҳбари Матиас Джаннини сўзларига кўра, тўлиқ электромобилларга ўтиш даври ҳали узоқ. Шу сабабли, компания гибрид технологиялар орқали экологияга зарарни камайтиришни ўз олдига мақсад қилган. Ушбу янги технология яқин келажакда Geely ва Renault моделларида пайдо бўлиши кутилмоқда.

GeelyRenaultҲорсе ПовертраинГибридТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиJaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиБугун, 15:56Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаБугун, 14:28Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаVolkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаБугун, 14:28Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиPolestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси