Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқда
Geely ва Renault Груп ўртасидаги ҳамкорликда ташкил этилган Ҳорсе Повертраин компанияси автомобил саноатида инқилобий қадам ташлади. Компания суперкарларга хос бўлган технологиядан фойдаланган ҳолда янги турдаги гибрид қувват қурилмасини тақдим этди. Ушбу технология автомобилларнинг самарадорлигини кескин оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги ишланманинг асосий ўзига хослиги унинг "ахиал-флух" (ўқ оқимли) электр моторидир. Одатда замонавий электромобил ва гибридлар барабан шаклидаги моторлар билан жиҳозланган бўлса, Ҳорсе таклиф этаётган мотор ясси, қуймоқсимон шаклга эга. Бу дизайн моторни анча ихчам ва қувватга бой қилиш имконини беради.
Суперкар технологияси энди ҳамёнбоп моделлардаҲорсе Повертраин маълумотларига кўра, янги мотор анъанавий аналогларига қараганда 46 фоизга қисқароқдир. Бу эса уни автомобилнинг тор жойларига, хусусан, узатмалар қутисига осонлик билан жойлаштириш имконини беради. Шунингдек, у ўзи билан бир хил ўлчамдаги оддий моторлардан 63 фоиз кўпроқ қувват ишлаб чиқаради ва жами 141 от кучига эга.
Эътиборлиси шундаки, бундай турдаги моторлар бугунги кунда жуда камёб ҳисобланиб, асосан Ferrari 296 ГTB, Lamborghini Ревуелто каби гиперкарларда ёки Mercedes-AMG нинг энг юқори моделларида қўлланилади. Бироқ Ҳорсе ушбу технологиядан тезлик учун эмас, балки жойни тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш мақсадида фойдаланмоқда.
Метанол ва масофани узайтириш тизимиЯнги "D20" деб номланган қувват тизими масофани узайтирувчи гибрид (ранге-эхтендер) тамойили асосида ишлайди. Тизим таркибидаги 2,0 литрли атмосфера двигатели ғилдиракларни айлантирмайди, балки фақат электр энергияси ишлаб чиқариш билан шуғулланади. Энг қизиқ жиҳати, ушбу двигател бензин эмас, балки метанол ёқилғисида ҳаракатланади.
Компания ҳисоб-китобларига кўра, 19,6 литр метанол ёрдамида 40 кВ/соат қувватга эга батареяни тўлиқ қувватлантириш мумкин. Метанол ҳозирча жаҳон бозорида кенг тарқалмаган бўлса-да, Хитойда ушбу ёқилғи турига қизиқиш жуда юқори. Geely аллақачон ўзининг такси паркларида ва пойга автомобилларида метанолдан фойдаланишни синовдан ўтказмоқда.
Ҳорсе Повертраин раҳбари Матиас Джаннини сўзларига кўра, тўлиқ электромобилларга ўтиш даври ҳали узоқ. Шу сабабли, компания гибрид технологиялар орқали экологияга зарарни камайтиришни ўз олдига мақсад қилган. Ушбу янги технология яқин келажакда Geely ва Renault моделларида пайдо бўлиши кутилмоқда.
…