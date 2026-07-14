WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратилади
Дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири бўлган WhatsApp ўз фойдаланувчилари учун маълумотларни сақлашнинг янги усулини жорий этиш устида ишламоқда. Эндиликда чатлар тарихини захиралаш (баккуп) учун фақатгина учинчи томон хизматларига таяниб қолмасдан, платформанинг шахсий булутли хотирасидан фойдаланиш имконияти пайдо бўлади. Бу функция нафақат Android, балки iOS қурилмалари фойдаланувчилари учун ҳам синовдан ўтказилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда WhatsApp фойдаланувчилари ўз ёзишмаларини Android тизимида Google Drive, Apple қурилмаларида эса iCloud булутли хизматларида сақлаб келишмоқда. Янги функция эса фойдаланувчиларга танлов имконини беради: улар ўз маълумотларини одатдаги сервислар ёки бевосита WhatsApp'нинг ўзига тегишли шифрланган хотирасига жойлаштиришлари мумкин бўлади.
Хавфсизлик ва бепул ҳажмларixbt.com маълумотига кўра, WhatsApp ўз булутли хотирасида фойдаланувчиларга 2 GB гача бепул жой тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу ҳажм матнли хабарлар ва муҳим ҳужжатларни сақлаш учун етарли бўлса-да, кўп миқдордаги медиафайлларга эга фойдаланувчилар учун қўшимча пуллик тарифлар жорий этилиши кутилмоқда. Хусусан, 50 GB ҳажмдаги хотира учун ойига тахминан 1 доллар миқдорида тўлов белгиланиши мумкин.
Янги тизимнинг асосий устунлиги унинг юқори даражадаги хавфсизлигидадир. WhatsApp булутли хотирасига юкланган барча захира нусхалари сукут бўйича "энд-то-энд" (учма-уч) шифрлаш тизими билан ҳимояланади. Фойдаланувчилар ўз нусхаларини махсус парол ёки 64 хонали шифрлаш калити ёрдамида қўшимча ҳимоя қилишлари мумкин бўлади.
Таъкидлаш жоизки, Google Drive ёки iCloud'да шифрлаш функцияси ихтиёрий ҳисобланади ва фойдаланувчи уни ўзи ёқиши керак. WhatsApp'нинг шахсий хотирасида эса бу жараён мажбурий бўлиб, хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширади. Агар фойдаланувчи шифрлашдан воз кечмоқчи бўлса, у яна анъанавий Google ёки Apple сервисларига қайтишига тўғри келади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Чунки iCloud ёки Google Drive хотираси тўлиб қолган ҳолатларда, WhatsApp чатларини алоҳида ва хавфсиз жойда сақлаш имконияти туғилади. Бу, айниқса, телефон хотирасини тежаш ва қурилмани алмаштирганда маълумотларни йўқотмаслик учун жуда қўл келади.
Ҳозирда ушбу функция ишлаб чиқиш ва синов босқичида турибди. WhatsApp маълумотларни шифрланган булутли сақлаш тизими барча фойдаланувчилар учун айнан қачон тақдим этилишини расман очиқламаган бўлса-да, яқин ойларда илованинг янгиланган талқинларида пайдо бўлиши кутилмоқда.
…