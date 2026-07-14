WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратилади

·20·Техно
WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратилади

Дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири бўлган WhatsApp ўз фойдаланувчилари учун маълумотларни сақлашнинг янги усулини жорий этиш устида ишламоқда. Эндиликда чатлар тарихини захиралаш (баккуп) учун фақатгина учинчи томон хизматларига таяниб қолмасдан, платформанинг шахсий булутли хотирасидан фойдаланиш имконияти пайдо бўлади. Бу функция нафақат Android, балки iOS қурилмалари фойдаланувчилари учун ҳам синовдан ўтказилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда WhatsApp фойдаланувчилари ўз ёзишмаларини Android тизимида Google Drive, Apple қурилмаларида эса iCloud булутли хизматларида сақлаб келишмоқда. Янги функция эса фойдаланувчиларга танлов имконини беради: улар ўз маълумотларини одатдаги сервислар ёки бевосита WhatsApp'нинг ўзига тегишли шифрланган хотирасига жойлаштиришлари мумкин бўлади.

Хавфсизлик ва бепул ҳажмлар

ixbt.com маълумотига кўра, WhatsApp ўз булутли хотирасида фойдаланувчиларга 2 GB гача бепул жой тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу ҳажм матнли хабарлар ва муҳим ҳужжатларни сақлаш учун етарли бўлса-да, кўп миқдордаги медиафайлларга эга фойдаланувчилар учун қўшимча пуллик тарифлар жорий этилиши кутилмоқда. Хусусан, 50 GB ҳажмдаги хотира учун ойига тахминан 1 доллар миқдорида тўлов белгиланиши мумкин.

Янги тизимнинг асосий устунлиги унинг юқори даражадаги хавфсизлигидадир. WhatsApp булутли хотирасига юкланган барча захира нусхалари сукут бўйича "энд-то-энд" (учма-уч) шифрлаш тизими билан ҳимояланади. Фойдаланувчилар ўз нусхаларини махсус парол ёки 64 хонали шифрлаш калити ёрдамида қўшимча ҳимоя қилишлари мумкин бўлади.

Таъкидлаш жоизки, Google Drive ёки iCloud'да шифрлаш функцияси ихтиёрий ҳисобланади ва фойдаланувчи уни ўзи ёқиши керак. WhatsApp'нинг шахсий хотирасида эса бу жараён мажбурий бўлиб, хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширади. Агар фойдаланувчи шифрлашдан воз кечмоқчи бўлса, у яна анъанавий Google ёки Apple сервисларига қайтишига тўғри келади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Чунки iCloud ёки Google Drive хотираси тўлиб қолган ҳолатларда, WhatsApp чатларини алоҳида ва хавфсиз жойда сақлаш имконияти туғилади. Бу, айниқса, телефон хотирасини тежаш ва қурилмани алмаштирганда маълумотларни йўқотмаслик учун жуда қўл келади.

Ҳозирда ушбу функция ишлаб чиқиш ва синов босқичида турибди. WhatsApp маълумотларни шифрланган булутли сақлаш тизими барча фойдаланувчилар учун айнан қачон тақдим этилишини расман очиқламаган бўлса-да, яқин ойларда илованинг янгиланган талқинларида пайдо бўлиши кутилмоқда.

WhatsAppТехнологияБулутли ХотираiOSAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБолалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБугун, 14:29Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиHuawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиБугун, 14:26Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиBosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:54Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиХитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиБугун, 13:22Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиTelegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиБугун, 12:53Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди