11 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?

·0·Дунё
11 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?

Бирлашган Араб Амирликларининг Абу Даби шаҳрида умумий қиймати қарийб 10,9 миллиард доллар бўлган улкан лойиҳа — инсон саломатлиги ва фаровон турмушига мўлжалланган Фаҳид ороли барпо этилмоқда. Лойиҳани 2029 йилда тўлиқ фойдаланишга топшириш режалаштирилган.

Лойиҳа Абу Даби ҳукуматига қарашли Aldar Development компанияси томонидан амалга оширилмоқда. Компания вакиллари таъкидлашича, оролдаги ҳар бир бино, инфратузилма ва ҳудуд инсоннинг жисмоний ҳамда руҳий саломатлигига ижобий таъсир кўрсатишини инобатга олган ҳолда лойиҳалаштирилган.

2,7 миллион квадрат метр майдонни эгаллайдиган оролда 6 мингдан зиёд турар жой, замонавий квартиралар, премиум виллалар, савдо нуқталари, пляж клублари ва сув спорти марказлари барпо этилади. Уй-жойларнинг нархи 517 минг доллардан бошланиб, 2 миллион долларгача етади.

Фаҳид оролининг марказий қисми орқали узунлиги 10 километр бўлган Берм парки ўтади. У ерда югуриш ва велосипед йўлаклари ташкил этилади. Шунингдек, ички йўлларнинг 70 фоиздан ортиғи сояли ҳудудлардан иборат бўлиб, аҳолининг пиёда ҳаракатланиши учун қулай муҳит яратилади.

2028 йилда оролда Буюк Британиянинг машҳур King’s College School Wimbledon хусусий мактаби филиали иш бошлайди. У соғлом таълим муҳитини таъминлаш бўйича халқаро Fitwel сертификатига эга илк мактаб сифатида фаолият юритади.

Фаҳид оролининг ўзи ҳам Fitwel тизимида энг юқори — уч юлдузли рейтингни қўлга киритган дунёдаги биринчи лойиҳага айланди. Бунда жисмоний фаоллик, соғлом овқатланиш, руҳий барқарорлик ва касалликларнинг олдини олиш каби муҳим мезонлар инобатга олинган.

Мутахассислар фикрича, ушбу лойиҳа келажакда инсон саломатлигига йўналтирилган шаҳарсозликнинг янги намунаси сифатида эътироф этилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиУчиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиБугун, 12:01Тожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиТожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиБугун, 11:52Трампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиТрампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиБугун, 10:23АҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлландиАҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлландиБугун, 09:23Россиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиРоссиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиБугун, 09:15Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБеларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБугун, 08:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди