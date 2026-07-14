Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқда

·20·Спорт
Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқда

Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи доирасида Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги ўйин футбол оламининг диққат марказида бўлиб турибди. Мазкур баҳс нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки ёш иқтидорлар ва тажрибали афсоналар ўртасидаги дуел сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, Манчестер Сити клубининг ёш ярим ҳимоячиси Нико ЎРеиллй футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Месси билан майдонда учрашиш имкониятини юқори баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Нико ЎРеиллй ушбу учрашувни ўз фаолиятидаги энг муҳим воқеалардан бири деб ҳисоблайди. Ёш футболчи саккиз карра "Олтин тўп" соҳибига қарши тўп суришни "ҳаётда бир марта бериладиган имконият" деб атади. Унинг таъкидлашича, Месси фаолиятининг якуний қисмида бўлишига қарамай, ҳали ҳам дунёнинг энг хавфли ўйинчиси бўлиб қолмоқда.

Рекордлар остонасидаги Месси

Лионель Месси ушбу турнирга феноменал спорт формасида етиб келди. Аргентина сардори мусобақани Жазоирга қарши ўйинда хет-трик қайд этиш билан бошлаган эди. Бу натижа орқали у Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган Жаҳон чемпионатларидаги 16 та гол рекордини янгилади. Ҳозирда 39 ёшли ҳужумчи ҳисобида ушбу турнирнинг ўзида 8 та гол мавжуд бўлиб, унинг мундиаллардаги умумий голлари сони 21 тага етди.

Айни дамда Месси тўпурарлар пойгасида франциялик Килиан Мбаппе билан тенгма-тенг бормоқда. ЎРеиллй BBC Радио 5 Ливе нашрига берган интервюсида шундай деди: "Мен бу ўйинни кутолмаяпман. Месси — мен учун футбол майдонига қадам қўйган барча даврларнинг энг яхши ўйинчиси. Бундай чақириққа қарши туриш мен учун катта шараф".

Фақат бир футболчига эътибор қаратиш хатоми?

Англия терма жамоаси дарвозабони Жордан Пиккфорд эса жамоадошларини огоҳликка чақирди. Унинг фикрича, диққат-эътиборни фақат Лионель Мессини тўхтатишга қаратиш "уч шерлар" учун қимматга тушиши мумкин. Аргентина таркибида Мессидан ташқари ҳам ўйин тақдирини ҳал қила оладиган кўплаб жаҳон даражасидаги юлдузлар мавжуд.

"Биз Мессининг қанчалик кучли эканлигини яхши биламиз, лекин Аргентина бутун бир жамоа сифатида ҳам жуда хавфли. Биз фақат бир кишини тўхтатишга таяниб қолмаслигимиз керак. Лионель Скалони ихтиёрида бошқа маҳоратли футболчилар ҳам бор. Биз рақибнинг кучли ва кучсиз томонларини таҳлил қилиб, умумий режага амал қилишимиз лозим", — дея қўшимча қилди Пиккфорд.

Ушбу ярим финал баҳси нафақат финал йўлланмаси, балки авлодлар алмашинуви ва футбол тарихидаги янги саҳифалар очилиши нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Англиялик мухлислар ўз жамоасининг ёш юлдузлари Мессининг тажрибасига қарши қандай қаршилик кўрсатишини катта ҳаяжон билан кутишмоқда.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиАнглияАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Бугун, 14:46Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиЭрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 14:34Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиКлод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиБугун, 14:10Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди