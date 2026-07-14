Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқда
Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи доирасида Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги ўйин футбол оламининг диққат марказида бўлиб турибди. Мазкур баҳс нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки ёш иқтидорлар ва тажрибали афсоналар ўртасидаги дуел сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, Манчестер Сити клубининг ёш ярим ҳимоячиси Нико ЎРеиллй футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Месси билан майдонда учрашиш имкониятини юқори баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Нико ЎРеиллй ушбу учрашувни ўз фаолиятидаги энг муҳим воқеалардан бири деб ҳисоблайди. Ёш футболчи саккиз карра "Олтин тўп" соҳибига қарши тўп суришни "ҳаётда бир марта бериладиган имконият" деб атади. Унинг таъкидлашича, Месси фаолиятининг якуний қисмида бўлишига қарамай, ҳали ҳам дунёнинг энг хавфли ўйинчиси бўлиб қолмоқда.
Рекордлар остонасидаги МессиЛионель Месси ушбу турнирга феноменал спорт формасида етиб келди. Аргентина сардори мусобақани Жазоирга қарши ўйинда хет-трик қайд этиш билан бошлаган эди. Бу натижа орқали у Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган Жаҳон чемпионатларидаги 16 та гол рекордини янгилади. Ҳозирда 39 ёшли ҳужумчи ҳисобида ушбу турнирнинг ўзида 8 та гол мавжуд бўлиб, унинг мундиаллардаги умумий голлари сони 21 тага етди.
Айни дамда Месси тўпурарлар пойгасида франциялик Килиан Мбаппе билан тенгма-тенг бормоқда. ЎРеиллй BBC Радио 5 Ливе нашрига берган интервюсида шундай деди: "Мен бу ўйинни кутолмаяпман. Месси — мен учун футбол майдонига қадам қўйган барча даврларнинг энг яхши ўйинчиси. Бундай чақириққа қарши туриш мен учун катта шараф".
Фақат бир футболчига эътибор қаратиш хатоми?Англия терма жамоаси дарвозабони Жордан Пиккфорд эса жамоадошларини огоҳликка чақирди. Унинг фикрича, диққат-эътиборни фақат Лионель Мессини тўхтатишга қаратиш "уч шерлар" учун қимматга тушиши мумкин. Аргентина таркибида Мессидан ташқари ҳам ўйин тақдирини ҳал қила оладиган кўплаб жаҳон даражасидаги юлдузлар мавжуд.
"Биз Мессининг қанчалик кучли эканлигини яхши биламиз, лекин Аргентина бутун бир жамоа сифатида ҳам жуда хавфли. Биз фақат бир кишини тўхтатишга таяниб қолмаслигимиз керак. Лионель Скалони ихтиёрида бошқа маҳоратли футболчилар ҳам бор. Биз рақибнинг кучли ва кучсиз томонларини таҳлил қилиб, умумий режага амал қилишимиз лозим", — дея қўшимча қилди Пиккфорд.
Ушбу ярим финал баҳси нафақат финал йўлланмаси, балки авлодлар алмашинуви ва футбол тарихидаги янги саҳифалар очилиши нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Англиялик мухлислар ўз жамоасининг ёш юлдузлари Мессининг тажрибасига қарши қандай қаршилик кўрсатишини катта ҳаяжон билан кутишмоқда.
…