Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашуви яқинлашгани сайин чипталар бозорида ҳақиқий ақлдан озиш жараёни кузатилмоқда. Расмий қайта сотиш (resale) майдонидаги ФИФА платформасида финал ўйини учун энг қиммат чипта нархи рекорд даражада — қарийб 11,5 миллион долларгача кўтарилди.
Бутун дунё футбол мухлисларини ҳайратда қолдирган ушбу космик нархлар ҳақида Zamin.uz шарҳида батафсил танишинг.
Космик нархлар: Энг арзони 7,4 минг доллар!
ABS News берган маълумотларга кўра, ФИФАнинг расмий қайта сотиш платформасида энг қиммат чипта аниқ ҳисобда 11 499 998,85 долларга баҳоланган. Бу футбол тарихидаги энг қиммат чипта сифатида рекорд ўрнатиши шубҳасиз.
Агар сиз финални стадиондан кузатишни истасангиз, энг оддий ва чеккароқ жойдан чипта топиш учун ҳам каттагина бойлик сарфлашингизга тўғри келади. Чунки қайта сотиш тизимидаги энг арзон чипта нархи 7 440,50 доллардан бошланмоқда.
ФИФАнинг расмий таклифлари ва VIP пакетлар
Қизиғи шундаки, ФИФА расмий чипта савдосини ҳали ҳам давом эттирмоқда. Яқинда эркин савдога финал ўйини учун иккинчи тоифага кирувчи 1178 та чипта чиқарилди ва уларнинг ҳар бири 7 380 доллардан таклиф этилмоқда.
Ўйинни алоҳида қулайлик ва ҳашаматда томоша қилишни истаган бадавлат мухлислар учун қуйидаги эксклюзив нархлар белгиланган:
Чипта ва VIP пакет тоифаси
Белгиланган нархи (АҚШ долларида)
2-тоифадаги расмий чипта (ФИФА сайтида)
$7 380
1-тоифадаги чипталар
$19 995 дан $32 970 гача
«Trophy Lounge+» VIP-пакети (овқат ва ичимликлар билан)
$32 500
«Trophy Lounge» VIP-пакети (овқат ва ичимликлар билан)
$34 500
ФИФА сукут сақламоқда: «Сотиб бўлинган» чипталар қаердан пайдо бўлди?
Жаҳон чемпионатининг финал учрашуви шу йилнинг 19 июль куни АҚШнинг Нью-Джерси штати, Ист-Ратерфорд шаҳрида жойланган машҳур «MetLife Stadium» аренасида бўлиб ўтади.
Ушбу вазиятда энг катта савол туғдираётган жиҳат — янги чипталарнинг тўсатдан пайдо бўлиб қолганидир. Аввалроқ ФИФА ўзининг расмий сайтида финал ўйини учун барча чипталар аллақачон сотилиб бўлингани ва «sold out» ҳолати эканини эълон қилган эди. ЖЧ олдидан қўшимча чипталар қандай қилиб ва қайси манбалар ҳисобидан яна савдога чиқарилгани бўйича ташкилот ҳозирча ҳеч қандай расмий изоҳ бергани йўқ.
…