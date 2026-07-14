Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!

·6·Спорт
Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!

2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашуви яқинлашгани сайин чипталар бозорида ҳақиқий ақлдан озиш жараёни кузатилмоқда. Расмий қайта сотиш (resale) майдонидаги ФИФА платформасида финал ўйини учун энг қиммат чипта нархи рекорд даражада — қарийб 11,5 миллион долларгача кўтарилди.

Бутун дунё футбол мухлисларини ҳайратда қолдирган ушбу космик нархлар ҳақида Zamin.uz шарҳида батафсил танишинг.

Космик нархлар: Энг арзони 7,4 минг доллар!

ABS News берган маълумотларга кўра, ФИФАнинг расмий қайта сотиш платформасида энг қиммат чипта аниқ ҳисобда 11 499 998,85 долларга баҳоланган. Бу футбол тарихидаги энг қиммат чипта сифатида рекорд ўрнатиши шубҳасиз.

Агар сиз финални стадиондан кузатишни истасангиз, энг оддий ва чеккароқ жойдан чипта топиш учун ҳам каттагина бойлик сарфлашингизга тўғри келади. Чунки қайта сотиш тизимидаги энг арзон чипта нархи 7 440,50 доллардан бошланмоқда.

ФИФАнинг расмий таклифлари ва VIP пакетлар

Қизиғи шундаки, ФИФА расмий чипта савдосини ҳали ҳам давом эттирмоқда. Яқинда эркин савдога финал ўйини учун иккинчи тоифага кирувчи 1178 та чипта чиқарилди ва уларнинг ҳар бири 7 380 доллардан таклиф этилмоқда.

Ўйинни алоҳида қулайлик ва ҳашаматда томоша қилишни истаган бадавлат мухлислар учун қуйидаги эксклюзив нархлар белгиланган:

Чипта ва VIP пакет тоифаси

Белгиланган нархи (АҚШ долларида)

2-тоифадаги расмий чипта (ФИФА сайтида)

$7 380

1-тоифадаги чипталар

$19 995 дан $32 970 гача

«Trophy Lounge+» VIP-пакети (овқат ва ичимликлар билан)

$32 500

«Trophy Lounge» VIP-пакети (овқат ва ичимликлар билан)

$34 500

ФИФА сукут сақламоқда: «Сотиб бўлинган» чипталар қаердан пайдо бўлди?

Жаҳон чемпионатининг финал учрашуви шу йилнинг 19 июль куни АҚШнинг Нью-Джерси штати, Ист-Ратерфорд шаҳрида жойланган машҳур «MetLife Stadium» аренасида бўлиб ўтади.

Ушбу вазиятда энг катта савол туғдираётган жиҳат — янги чипталарнинг тўсатдан пайдо бўлиб қолганидир. Аввалроқ ФИФА ўзининг расмий сайтида финал ўйини учун барча чипталар аллақачон сотилиб бўлингани ва «sold out» ҳолати эканини эълон қилган эди. ЖЧ олдидан қўшимча чипталар қандай қилиб ва қайси манбалар ҳисобидан яна савдога чиқарилгани бўйича ташкилот ҳозирча ҳеч қандай расмий изоҳ бергани йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Бугун, 14:46Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиЭрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 14:34Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиКлод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиБугун, 14:10Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди