Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei узоқ танаффусдан сўнг глобал смартфонлар бозорига ўзининг янги флагман қурилмаси — Пура 90s Pro Max билан шиддатли тарзда қайтмоқда. Бу модел компаниянинг сўнгги йиллардаги илк глобал қурилмаси бўлиб, у Хитой ички бозори учун мўлжалланган версиядан деярли фарқ қилмайдиган кучли техник хусусиятларга эга. ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман нафақат ўзининг камераси, балки автоном иш вақти ва ҳимоя даражаси билан ҳам рақобатчиларини ортда қолдиришга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг асосий устунлиги унинг дисплей технологиясида намоён бўлади. Қурилма 6,9 дюймли OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, ФҲД+ рухсатини қўллаб-қувватлайди. ЛТПО технологияси туфайли экран янгиланиш частотаси 1 дан 120 Hz гача динамик равишда ўзгаради, бу эса ҳам тасвир силлиқлигини, ҳам энергия тежамкорлигини таъминлайди. Шунингдек, 1,07 миллиард рангни акс эттириш қобилияти ва 300 Hz сенсорли сўров частотаси фойдаланувчига юқори сифатли визуал тажриба тақдим этади.
Камера имкониятлари ва сунъий интеллектHuawei Пура 90s Pro Max фотоҳаваскорлар учун ҳақиқий топилма бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг асосий камераси ф/1.4–ф/4.0 ўзгарувчан диафрагмали 50 мегапикселли сенсордан иборат. Бироқ, энг асосий янгилик — саноатда илк бор қўлланилган 200 мегапикселли РЙЙБ перископик сенсоридир. Ушбу модул 4 карра оптик ва 100 карра рақамли яқинлаштириш (зоом) имкониятини беради. СИПА 7.0 оптик стабилизация тизими эса ҳатто максимал яқинлаштиришда ҳам тасвирнинг аниқ чиқишини кафолатлайди.
Тасвирларни қайта ишлаш жараёнида компаниянинг махсус сунъий интеллект (AI) алгоритмлари қўлланилади. Бу тунги суратга олиш ва мураккаб ёруғлик шароитларида деталларни сақлаб қолиш имконини беради. Учинчи камера сифатида 40 мегапикселли ультра кенг бурчакли линза танланган. Видеога олиш жараёнида эса 20 каррали телезум функцияси мавжуд бўлиб, бу мобил видеография ихлосмандлари учун катта қулайлик яратади.
Қувват ва чидамлилик кўрсаткичлариҚурилманинг ички қисмида Кирин 9030s процессори ўрнатилган бўлиб, у юқори унумдорликни таъминлайди. Автономлик масаласида Huawei 6000 мА•соат ҳажмли аккумулятор билан фойдаланувчиларни хурсанд қилди. Замонавий флагманлар орасида бундай катта сиғим камдан-кам учрайди. Смартфон 100 ваттли симли ва 80 ваттли сиmsиз тезкор қувватланиш тизимини қўллаб-қувватлайди. Эътиборлиси, 100 ваттли қувватлаш қурилмаси жамланманинг ўзида мавжуд.
Хавфсизлик ва чидамлилик борасида ҳам янги стандартлар ўрнатилган. Пура 90s Pro Max корпуси IP68 ва IP69 стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сувга ботишга, балки юқори ҳароратли ва юқори босимли сув оқимларига ҳам бардош бера олади. Ушбу хусусият уни экстремал шароитларда фойдаланиш учун энг ишончли флагманлардан бирига айлантиради.
Ҳозирда янги модел Малайзия бозори орқали жаҳон саҳнасига чиқди ва тез орада Яқин Шарқ ҳамда Европа мамлакатларида сотувга чиқиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу моделнинг кириб келиши технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши табиий, чунки Huawei бренди мамлакатимизда ўзининг мустаҳкам ўрнига эга. Малайзиядаги нархи тахминан 1050 евро атрофида белгиланган бўлиб, бу уни премиум сегментдаги iPhone ва Samsung моделларига тўғридан-тўғри рақобатчи қилади.
…