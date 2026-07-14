Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилди

·35·Техно
Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei узоқ танаффусдан сўнг глобал смартфонлар бозорига ўзининг янги флагман қурилмаси — Пура 90s Pro Max билан шиддатли тарзда қайтмоқда. Бу модел компаниянинг сўнгги йиллардаги илк глобал қурилмаси бўлиб, у Хитой ички бозори учун мўлжалланган версиядан деярли фарқ қилмайдиган кучли техник хусусиятларга эга. ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман нафақат ўзининг камераси, балки автоном иш вақти ва ҳимоя даражаси билан ҳам рақобатчиларини ортда қолдиришга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг асосий устунлиги унинг дисплей технологиясида намоён бўлади. Қурилма 6,9 дюймли OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, ФҲД+ рухсатини қўллаб-қувватлайди. ЛТПО технологияси туфайли экран янгиланиш частотаси 1 дан 120 Hz гача динамик равишда ўзгаради, бу эса ҳам тасвир силлиқлигини, ҳам энергия тежамкорлигини таъминлайди. Шунингдек, 1,07 миллиард рангни акс эттириш қобилияти ва 300 Hz сенсорли сўров частотаси фойдаланувчига юқори сифатли визуал тажриба тақдим этади.

Камера имкониятлари ва сунъий интеллект

Huawei Пура 90s Pro Max фотоҳаваскорлар учун ҳақиқий топилма бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг асосий камераси ф/1.4–ф/4.0 ўзгарувчан диафрагмали 50 мегапикселли сенсордан иборат. Бироқ, энг асосий янгилик — саноатда илк бор қўлланилган 200 мегапикселли РЙЙБ перископик сенсоридир. Ушбу модул 4 карра оптик ва 100 карра рақамли яқинлаштириш (зоом) имкониятини беради. СИПА 7.0 оптик стабилизация тизими эса ҳатто максимал яқинлаштиришда ҳам тасвирнинг аниқ чиқишини кафолатлайди.

Тасвирларни қайта ишлаш жараёнида компаниянинг махсус сунъий интеллект (AI) алгоритмлари қўлланилади. Бу тунги суратга олиш ва мураккаб ёруғлик шароитларида деталларни сақлаб қолиш имконини беради. Учинчи камера сифатида 40 мегапикселли ультра кенг бурчакли линза танланган. Видеога олиш жараёнида эса 20 каррали телезум функцияси мавжуд бўлиб, бу мобил видеография ихлосмандлари учун катта қулайлик яратади.

Қувват ва чидамлилик кўрсаткичлари

Қурилманинг ички қисмида Кирин 9030s процессори ўрнатилган бўлиб, у юқори унумдорликни таъминлайди. Автономлик масаласида Huawei 6000 мА•соат ҳажмли аккумулятор билан фойдаланувчиларни хурсанд қилди. Замонавий флагманлар орасида бундай катта сиғим камдан-кам учрайди. Смартфон 100 ваттли симли ва 80 ваттли сиmsиз тезкор қувватланиш тизимини қўллаб-қувватлайди. Эътиборлиси, 100 ваттли қувватлаш қурилмаси жамланманинг ўзида мавжуд.

Хавфсизлик ва чидамлилик борасида ҳам янги стандартлар ўрнатилган. Пура 90s Pro Max корпуси IP68 ва IP69 стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сувга ботишга, балки юқори ҳароратли ва юқори босимли сув оқимларига ҳам бардош бера олади. Ушбу хусусият уни экстремал шароитларда фойдаланиш учун энг ишончли флагманлардан бирига айлантиради.

Ҳозирда янги модел Малайзия бозори орқали жаҳон саҳнасига чиқди ва тез орада Яқин Шарқ ҳамда Европа мамлакатларида сотувга чиқиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу моделнинг кириб келиши технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши табиий, чунки Huawei бренди мамлакатимизда ўзининг мустаҳкам ўрнига эга. Малайзиядаги нархи тахминан 1050 евро атрофида белгиланган бўлиб, бу уни премиум сегментдаги iPhone ва Samsung моделларига тўғридан-тўғри рақобатчи қилади.

HuaweiСмартфонТехнологияФлагманПура 90s Pro Max
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаСунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаБугун, 16:28WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиWhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиБугун, 14:55Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБолалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБугун, 14:29Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиHuawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиБугун, 14:26Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиBosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:54Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиХитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди