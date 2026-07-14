Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"

·38·Спорт
Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"

Франция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Адриен Рабиот Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Испанияга қарши баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Тажрибали футболчи матбуот анжуманида "қизил фурия"нинг ёш юлдузи Ламине Ямални тўхтатиб қолиш учун алоҳида тактик режа тузилмаганини маълум қилди. Бу учрашув икки жамоа ўртасидаги сўнгги йиллардаги муросасиз рақобатнинг янги саҳифаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Адриен Рабиот ва Ламине Ямал ўртасидаги муносабатлар Евро-2024 турниридан буён футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб келмоқда. Ўшанда франциялик футболчи ўсмир ёшдаги иқтидор эгасини танқид қилиб, финалга чиқиш учун у "бундан ҳам кўпроқ ҳаракат қилиши кераклиги"ни айтган эди. Бироқ Ямал майдонда жавоб қайтариб, Франция дарвозасига супергол урган ва Лес Блеусни турнирдан чиқариб юборган эди.

Тактик ёндашув ва жамоавий ўйин

Goal.com нашри хабарига кўра, Адриен Рабиот бу гал эҳтиёткорроқ оҳангда гапирди. Унинг таъкидлашича, Франция терма жамоаси фақат бир нафар футболчига эътибор қаратиш хатосига йўл қўймайди. Испания терма жамоаси ўзининг жамоавий ўйини ва ҳужум чизиғидаги хилма-хиллиги билан хавфли эканлиги қайд этилди.

"Ламине Ямалга қарши махсус режа мавжуд эмас. Биз фақат бир футболчига эмас, балки бутун Испания терма жамоасига қарши тайёргарлик кўряпмиз. Уларнинг ҳужумчилари, тўп назорати ва жарима майдончаси ичида бўшлиқларни топиш қобилияти жуда юқори. Биз буларнинг барчасига ҳушёр бўлишимиз керак", — деди Рабиот.

Франция терма жамоаси лагерида ҳозирда оптимистик кайфият ҳукмрон. Жамоа ярим финалгача бўлган қийин йўлни босиб ўтиб, жисмоний ва руҳий жиҳатдан энг юқори спорт формасига кирган. Рабиотнинг сўзларига кўра, таркибдаги ҳар бир ўйинчи ўз кучига ишонса-да, рақибга нисбатан камтарликни сақлаб қолиши шарт.

Ўтмишдаги танқидлар ва хулосалар

Журналистлар Рабиотнинг Евро-2024 олдидан айтган гапларини эслатишганда, у вазиятга хотиржам ёндашди. Ярим ҳимоячи ўша пайтдаги гапларини аниқ эслай олмаслигини, лекин агар шундай деган бўлса, демак ўша вақтдаги фикри шундай бўлганини билдирди. Бу сафар у психологик босимдан кўра, майдондаги ҳаракатларга кўпроқ урғу бермоқда.

Франция ва Испания ўртасидаги ярим финал баҳси Далласдаги стадионда бўлиб ўтади. Ушбу ўйин нафақат финал йўлланмаси, балки икки хил футбол мактабининг тўқнашуви сифатида ҳам катта аҳамиятга эга. Испанияликларнинг техник устунлиги ва Франциянинг атлетик ҳамда тартибли ўйини ўртасидаги кураш ғолибни аниқлаб беради.

Маълумот учун, Ламине Ямал жорий мавсумда Барселона ва терма жамоа сафида ажойиб натижалар қайд этмоқда. Унинг ҳар бир ҳаракати рақиб ҳимоячилари учун жиддий муаммо туғдириши шубҳасиз. Франция эса ўз навбатида тажрибали ҳимоя чизиғига ва тезкор қарши ҳужумларга таянади.

ФранцияИспанияЛамине ЯмалАдриен РабиотЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБрайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБугун, 16:34Арсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиАрсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиБугун, 16:14Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиБугун, 15:40Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди