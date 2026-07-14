Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"
Франция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Адриен Рабиот Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Испанияга қарши баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Тажрибали футболчи матбуот анжуманида "қизил фурия"нинг ёш юлдузи Ламине Ямални тўхтатиб қолиш учун алоҳида тактик режа тузилмаганини маълум қилди. Бу учрашув икки жамоа ўртасидаги сўнгги йиллардаги муросасиз рақобатнинг янги саҳифаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Адриен Рабиот ва Ламине Ямал ўртасидаги муносабатлар Евро-2024 турниридан буён футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб келмоқда. Ўшанда франциялик футболчи ўсмир ёшдаги иқтидор эгасини танқид қилиб, финалга чиқиш учун у "бундан ҳам кўпроқ ҳаракат қилиши кераклиги"ни айтган эди. Бироқ Ямал майдонда жавоб қайтариб, Франция дарвозасига супергол урган ва Лес Блеусни турнирдан чиқариб юборган эди.
Тактик ёндашув ва жамоавий ўйинGoal.com нашри хабарига кўра, Адриен Рабиот бу гал эҳтиёткорроқ оҳангда гапирди. Унинг таъкидлашича, Франция терма жамоаси фақат бир нафар футболчига эътибор қаратиш хатосига йўл қўймайди. Испания терма жамоаси ўзининг жамоавий ўйини ва ҳужум чизиғидаги хилма-хиллиги билан хавфли эканлиги қайд этилди.
"Ламине Ямалга қарши махсус режа мавжуд эмас. Биз фақат бир футболчига эмас, балки бутун Испания терма жамоасига қарши тайёргарлик кўряпмиз. Уларнинг ҳужумчилари, тўп назорати ва жарима майдончаси ичида бўшлиқларни топиш қобилияти жуда юқори. Биз буларнинг барчасига ҳушёр бўлишимиз керак", — деди Рабиот.
Франция терма жамоаси лагерида ҳозирда оптимистик кайфият ҳукмрон. Жамоа ярим финалгача бўлган қийин йўлни босиб ўтиб, жисмоний ва руҳий жиҳатдан энг юқори спорт формасига кирган. Рабиотнинг сўзларига кўра, таркибдаги ҳар бир ўйинчи ўз кучига ишонса-да, рақибга нисбатан камтарликни сақлаб қолиши шарт.
Ўтмишдаги танқидлар ва хулосаларЖурналистлар Рабиотнинг Евро-2024 олдидан айтган гапларини эслатишганда, у вазиятга хотиржам ёндашди. Ярим ҳимоячи ўша пайтдаги гапларини аниқ эслай олмаслигини, лекин агар шундай деган бўлса, демак ўша вақтдаги фикри шундай бўлганини билдирди. Бу сафар у психологик босимдан кўра, майдондаги ҳаракатларга кўпроқ урғу бермоқда.
Франция ва Испания ўртасидаги ярим финал баҳси Далласдаги стадионда бўлиб ўтади. Ушбу ўйин нафақат финал йўлланмаси, балки икки хил футбол мактабининг тўқнашуви сифатида ҳам катта аҳамиятга эга. Испанияликларнинг техник устунлиги ва Франциянинг атлетик ҳамда тартибли ўйини ўртасидаги кураш ғолибни аниқлаб беради.
Маълумот учун, Ламине Ямал жорий мавсумда Барселона ва терма жамоа сафида ажойиб натижалар қайд этмоқда. Унинг ҳар бир ҳаракати рақиб ҳимоячилари учун жиддий муаммо туғдириши шубҳасиз. Франция эса ўз навбатида тажрибали ҳимоя чизиғига ва тезкор қарши ҳужумларга таянади.
…