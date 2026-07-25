«Ниқоб», «Чаён қироли» режиссёри Чак Рассел оламдан ўтди

·62·Маданият
«Ниқоб», «Чаён қироли» режиссёри Чак Рассел оламдан ўтди

АҚШлик машҳур режиссёр Чак Рассел 74 ёшида вафот этди. Унинг оиласи маълум қилишича, режиссёр 22 июль куни Калифорния штатидаги Сан-Диего шаҳрида жойлашган уйида ҳушсиз ҳолда топилган. Адвокати унинг вафот этганини тасдиқлаган, аммо ўлим сабаби ҳозирча очиқланмаган.

Чак Рассел кино ихлосмандларига «Ниқоб» (The Mask), «The Blob» ва «Элм кўчасидаги даҳшатли туш 3» (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors) каби машҳур фильмлари билан танилган. Унинг режиссёрлик фаолиятидаги энг катта муваффақиятлардан бири 1994 йилда экранга чиққан «Ниқоб» фильми бўлиб, айнан шу картина Жим Керри ва Кэмерон Диасни жаҳон миқёсида машҳур қилган. Фильм махсус эффектлари учун «Оскар» мукофотига ҳам номзод бўлган.

2002 йилда суратга олинган «Чаён қироли» (The Scorpion King) эса Дуэйн «The Rock» Жонсоннинг илк бор бош қаҳрамон сифатида намоён бўлишига йўл очган фильм сифатида тарихда қолган.

Рассел 2024 йилда берган интервьюсида «Ниқоб» дастлаб қўрқинчли фильм сифатида режалаштирилганини, аммо унинг таклифи билан комедия жанри танланганини айтган. Натижада 18 миллион доллар бюджетда ишланган фильм жаҳон прокатида 350 миллион доллардан ортиқ даромад келтирган.

Qora ko'ylak kiygan, ko'zoynakli va soqolli erkakning oq-qora surati.

Режиссёрнинг сўнгги иши 2024 йилда экранга чиққан «Witchboard» фильми бўлиб, у 1986 йилги шу номли қўрқинчли фильмнинг ремейки ҳисобланади. Унинг вафоти Голливуд киносаноати учун катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда.

Чак РасселЖим КерриКэмерон ДиасДуэйн ЖонсонСан-Диего
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео) Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)Кеча, 20:26Женнифер Лопес 57 ёшни қарши олдиЖеннифер Лопес 57 ёшни қарши олдиКеча, 19:49Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Кеча, 18:37Афра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайдиАфра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайдиКеча, 17:08 Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео) Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 16:07Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Кеча, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)