«Ниқоб», «Чаён қироли» режиссёри Чак Рассел оламдан ўтди
АҚШлик машҳур режиссёр Чак Рассел 74 ёшида вафот этди. Унинг оиласи маълум қилишича, режиссёр 22 июль куни Калифорния штатидаги Сан-Диего шаҳрида жойлашган уйида ҳушсиз ҳолда топилган. Адвокати унинг вафот этганини тасдиқлаган, аммо ўлим сабаби ҳозирча очиқланмаган.
Чак Рассел кино ихлосмандларига «Ниқоб» (The Mask), «The Blob» ва «Элм кўчасидаги даҳшатли туш 3» (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors) каби машҳур фильмлари билан танилган. Унинг режиссёрлик фаолиятидаги энг катта муваффақиятлардан бири 1994 йилда экранга чиққан «Ниқоб» фильми бўлиб, айнан шу картина Жим Керри ва Кэмерон Диасни жаҳон миқёсида машҳур қилган. Фильм махсус эффектлари учун «Оскар» мукофотига ҳам номзод бўлган.
2002 йилда суратга олинган «Чаён қироли» (The Scorpion King) эса Дуэйн «The Rock» Жонсоннинг илк бор бош қаҳрамон сифатида намоён бўлишига йўл очган фильм сифатида тарихда қолган.
Рассел 2024 йилда берган интервьюсида «Ниқоб» дастлаб қўрқинчли фильм сифатида режалаштирилганини, аммо унинг таклифи билан комедия жанри танланганини айтган. Натижада 18 миллион доллар бюджетда ишланган фильм жаҳон прокатида 350 миллион доллардан ортиқ даромад келтирган.
Режиссёрнинг сўнгги иши 2024 йилда экранга чиққан «Witchboard» фильми бўлиб, у 1986 йилги шу номли қўрқинчли фильмнинг ремейки ҳисобланади. Унинг вафоти Голливуд киносаноати учун катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда.
…