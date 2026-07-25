Реал Мадрид трансфер бозорини портлатмоқда: Ян Диоманде учун 100 миллион евро

·57·Спорт
Реал Мадрид трансфер бозорини портлатмоқда: Ян Диоманде учун 100 миллион евро

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасида фаолликни мисли кўрилмаган даражага кўтарди. Жозе Моуринью бош мураббийликка қайтганидан сўнг, жамоа таркибни тубдан янгилашга киришган. Навбатдаги асосий нишон — Германиянинг РБ Леипзиг клуби ва Кот-дъИвуар терма жамоаси вингери Ян Диоманде бўлиб турибди. Мадридликлар ушбу иқтидорли футболчи учун катта маблағ сарфлашга тайёр эканликларини намойиш этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Реал Мадрид 2006-йилда туғилган ҳужумкор ярим ҳимоячи учун 90 миллион евро нақд ва 10 миллион евро бонус кўринишидаги илк расмий таклифини юборган. Бироқ, РБ Леипзиг раҳбарияти ушбу таклифни рад этган. Германия матбуоти тарқатган маълумотларга кўра, "буқалар" ўз юлдузини 120 миллион евродан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Ян Диоманде ўтган мавсумда 10 та гол ва 13 та голли узатмани амалга ошириб, кўплаб грандлар эътиборини тортган эди.

Моуриньюнинг янги лойиҳаси ва рақобат

Жозе Моуринью шахсан ўзи Ян Диоманде профилидаги футболчини жамоада кўришни истамоқда. Мураббийнинг фикрича, ёш вингер ҳужум чизиғига тезлик ва кутилмаган қарорлар олиб киради. Таъкидлаш жоизки, футболчи учун курашда Реал Мадрид Пари Сен-Жермен (PSJ) билан тўқнаш келмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, Ян Диоманде Париж клуби билан оғзаки келишувга эришган эди, бироқ Мадриднинг аралашуви вазиятни кескин ўзгартириб юборди.

Ҳозирга қадар Реал Мадрид таркибига Дензел Думфриес, Ибраима Конате, Марк Кукурелла ва Бернардо Силва каби номдор ўйинчилар келиб қўшилди. Шунингдек, клуб Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри билан музокараларни давом эттирмоқда. Испаниялик футболчи ватанига қайтишга мойиллик билдирган, бу эса "қироллик клуби"нинг марказий чизиғини янада мустаҳкамлаши мумкин.

Браҳим Диаз учун Италия йўли очилмоқда

Ҳужум чизиғига янги юлдузларнинг келиши амалдаги футболчиларнинг келажагига таъсир кўрсатмай қолмайди. Хусусан, Браҳим Диаз яна Италия А Сериясига қайтиши мумкин. Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллетти марокашлик плеймейкерни ўз жамоасининг ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғида асосий фигура сифатида кўрмоқда. Браҳим Диаз аввалроқ Милан сафида ижара асосида тўп суриб, Италия чемпионлигини қўлга киритган ва маҳаллий футбол муҳитига яхши таниш.

Гарчи Браҳим Диазнинг Реал Мадрид билан шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да ва у жамоада қолишни истаётганини билдирган бўлса-да, Ян Диоманде трансфери унинг захира ўриндиғига михланиб қолишига сабаб бўлиши мумкин. Ювентус раҳбарияти айнан шу омилдан фойдаланиб, футболчини Туриндаги лойиҳага жалб этишни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, Мадрид клуби футболчи билан амалдаги битимни 2030-йилгача узайтириш бўйича ҳам алоқада бўлиб турибди, бу эса унинг трансфер нархини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Реал МадридТрансферЖувентусЖозе МоуриньюФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди