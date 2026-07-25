Реал Мадрид трансфер бозорини портлатмоқда: Ян Диоманде учун 100 миллион евро
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасида фаолликни мисли кўрилмаган даражага кўтарди. Жозе Моуринью бош мураббийликка қайтганидан сўнг, жамоа таркибни тубдан янгилашга киришган. Навбатдаги асосий нишон — Германиянинг РБ Леипзиг клуби ва Кот-дъИвуар терма жамоаси вингери Ян Диоманде бўлиб турибди. Мадридликлар ушбу иқтидорли футболчи учун катта маблағ сарфлашга тайёр эканликларини намойиш этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Реал Мадрид 2006-йилда туғилган ҳужумкор ярим ҳимоячи учун 90 миллион евро нақд ва 10 миллион евро бонус кўринишидаги илк расмий таклифини юборган. Бироқ, РБ Леипзиг раҳбарияти ушбу таклифни рад этган. Германия матбуоти тарқатган маълумотларга кўра, "буқалар" ўз юлдузини 120 миллион евродан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Ян Диоманде ўтган мавсумда 10 та гол ва 13 та голли узатмани амалга ошириб, кўплаб грандлар эътиборини тортган эди.
Моуриньюнинг янги лойиҳаси ва рақобатЖозе Моуринью шахсан ўзи Ян Диоманде профилидаги футболчини жамоада кўришни истамоқда. Мураббийнинг фикрича, ёш вингер ҳужум чизиғига тезлик ва кутилмаган қарорлар олиб киради. Таъкидлаш жоизки, футболчи учун курашда Реал Мадрид Пари Сен-Жермен (PSJ) билан тўқнаш келмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, Ян Диоманде Париж клуби билан оғзаки келишувга эришган эди, бироқ Мадриднинг аралашуви вазиятни кескин ўзгартириб юборди.
Ҳозирга қадар Реал Мадрид таркибига Дензел Думфриес, Ибраима Конате, Марк Кукурелла ва Бернардо Силва каби номдор ўйинчилар келиб қўшилди. Шунингдек, клуб Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри билан музокараларни давом эттирмоқда. Испаниялик футболчи ватанига қайтишга мойиллик билдирган, бу эса "қироллик клуби"нинг марказий чизиғини янада мустаҳкамлаши мумкин.
Браҳим Диаз учун Италия йўли очилмоқдаҲужум чизиғига янги юлдузларнинг келиши амалдаги футболчиларнинг келажагига таъсир кўрсатмай қолмайди. Хусусан, Браҳим Диаз яна Италия А Сериясига қайтиши мумкин. Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллетти марокашлик плеймейкерни ўз жамоасининг ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғида асосий фигура сифатида кўрмоқда. Браҳим Диаз аввалроқ Милан сафида ижара асосида тўп суриб, Италия чемпионлигини қўлга киритган ва маҳаллий футбол муҳитига яхши таниш.
Гарчи Браҳим Диазнинг Реал Мадрид билан шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да ва у жамоада қолишни истаётганини билдирган бўлса-да, Ян Диоманде трансфери унинг захира ўриндиғига михланиб қолишига сабаб бўлиши мумкин. Ювентус раҳбарияти айнан шу омилдан фойдаланиб, футболчини Туриндаги лойиҳага жалб этишни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, Мадрид клуби футболчи билан амалдаги битимни 2030-йилгача узайтириш бўйича ҳам алоқада бўлиб турибди, бу эса унинг трансфер нархини сезиларли даражада ошириши мумкин.
…