SpaceX муваффақияти: Starlink V3 сунъий йўлдошларининг барчаси алоқага чиқди
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси коинотни ўзлаштириш ва глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлида муҳим босқични забт этди. Starship кемасининг сўнгги парвози доирасида коинотга олиб чиқилган 20 та янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларининг барчаси билан муваффақиятли алоқа ўрнатилди. Бу ҳақда компаниянинг Starlink ва сунъий интеллект лойиҳалари бўйича муҳандиси Майкл Николлс маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, ер устидаги станциялар барча 20 та қурилма билан радиоуланишни амалга оширган. Шунингдек, сунъий йўлдошлараро маълумот узатишда муҳим ҳисобланган лазер каналлари ҳам синовдан ўтказилди. Айни пайтда қурилмалардан барча зарур телеметрик маълумотлар қабул қилиб олинган бўлиб, бу тизимнинг тўлиқ ишчи ҳолатда эканлигини англатади.
Технологик янгиланишлар ва синов жараёниStarlink V3 туркумидаги сунъий йўлдошлар SpaceX глобал тармоғининг ўтказувчанлик қобилиятини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Ушбу янги авлод қурилмалари аввалгиларига қараганда кучлироқ антенна тизимлари ва такомиллаштирилган лазерли алоқа технологиялари билан жиҳозланган. ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур синовлар Starship ракетасининг имкониятларини амалда текшириш учун ҳам хизмат қилди.
Таъкидлаш жоизки, ушбу муваффақиятли алоқа сеанси SpaceX томонидан Starlink V3 сунъий йўлдошларининг илк бор оммавий жойлаштирилиши ҳақидаги хабардан сўнг амалга ошди. Гарчи дастлабки босқичда баъзи қурилмалар белгиланган орбитага чиқа олмасдан, атмосфера қатламида ёниб кетган бўлса-да, қолган аппаратлар билан барқарор алоқа ўрнатилиши муҳандислар учун қимматли маълумотлар тақдим этди.
Starship лойиҳасининг келажагиИлон Маск Starship кемасининг сўнгги парвозини юқори баҳолаб, айниқса кеманинг янгиланган иссиқликдан ҳимоя қатламини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, кема атмосферага қайта кириш вақтида ўзини кутилганидан ҳам яхши тутган. Бу эса келажакда янада кўпроқ ва оғирроқ юкларни, жумладан, юзлаб Starlink V3 қурилмаларини бир вақтнинг ўзида орбитага чиқариш имконини беради.
Ўзбекистон каби интернет инфратузилмаси ривожланаётган ҳудудлар учун бундай технологик ютуқлар катта аҳамиятга эга. Starlink тармоғининг кенгайиши ва ўтказувчанлик қуввати ошиши келажакда мамлакатимизнинг чекка ҳудудларида ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетидан фойдаланиш имкониятларини янада яқинлаштиради. Ҳозирда SpaceX ўз тармоғини бутун дунё бўйлаб қоплашни давом эттирмоқда.
Лойиҳанинг муваффақияти нафақат тижорий мақсадларни, балки илмий тадқиқотларни ҳам кўзда тутган. Starlink V3 орқали олинган маълумотлар келажакда Марсга парвоз қилиш ва узоқ масофали коинот алоқаларини ташкил этишда асосий пойдевор бўлиб хизмат қилади. Компания муҳандислари олинган телеметрия маълумотларини таҳлил қилиб, кейинги миссиялар учун тизимни янада оптималлаштириш устида ишламоқда.
…