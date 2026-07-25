SpaceX муваффақияти: Starlink V3 сунъий йўлдошларининг барчаси алоқага чиқди

·46·Техно
SpaceX муваффақияти: Starlink V3 сунъий йўлдошларининг барчаси алоқага чиқди

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси коинотни ўзлаштириш ва глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлида муҳим босқични забт этди. Starship кемасининг сўнгги парвози доирасида коинотга олиб чиқилган 20 та янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларининг барчаси билан муваффақиятли алоқа ўрнатилди. Бу ҳақда компаниянинг Starlink ва сунъий интеллект лойиҳалари бўйича муҳандиси Майкл Николлс маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассиснинг сўзларига кўра, ер устидаги станциялар барча 20 та қурилма билан радиоуланишни амалга оширган. Шунингдек, сунъий йўлдошлараро маълумот узатишда муҳим ҳисобланган лазер каналлари ҳам синовдан ўтказилди. Айни пайтда қурилмалардан барча зарур телеметрик маълумотлар қабул қилиб олинган бўлиб, бу тизимнинг тўлиқ ишчи ҳолатда эканлигини англатади.

Технологик янгиланишлар ва синов жараёни

Starlink V3 туркумидаги сунъий йўлдошлар SpaceX глобал тармоғининг ўтказувчанлик қобилиятини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Ушбу янги авлод қурилмалари аввалгиларига қараганда кучлироқ антенна тизимлари ва такомиллаштирилган лазерли алоқа технологиялари билан жиҳозланган. ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур синовлар Starship ракетасининг имкониятларини амалда текшириш учун ҳам хизмат қилди.

Таъкидлаш жоизки, ушбу муваффақиятли алоқа сеанси SpaceX томонидан Starlink V3 сунъий йўлдошларининг илк бор оммавий жойлаштирилиши ҳақидаги хабардан сўнг амалга ошди. Гарчи дастлабки босқичда баъзи қурилмалар белгиланган орбитага чиқа олмасдан, атмосфера қатламида ёниб кетган бўлса-да, қолган аппаратлар билан барқарор алоқа ўрнатилиши муҳандислар учун қимматли маълумотлар тақдим этди.

Starship лойиҳасининг келажаги

Илон Маск Starship кемасининг сўнгги парвозини юқори баҳолаб, айниқса кеманинг янгиланган иссиқликдан ҳимоя қатламини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, кема атмосферага қайта кириш вақтида ўзини кутилганидан ҳам яхши тутган. Бу эса келажакда янада кўпроқ ва оғирроқ юкларни, жумладан, юзлаб Starlink V3 қурилмаларини бир вақтнинг ўзида орбитага чиқариш имконини беради.

Ўзбекистон каби интернет инфратузилмаси ривожланаётган ҳудудлар учун бундай технологик ютуқлар катта аҳамиятга эга. Starlink тармоғининг кенгайиши ва ўтказувчанлик қуввати ошиши келажакда мамлакатимизнинг чекка ҳудудларида ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетидан фойдаланиш имкониятларини янада яқинлаштиради. Ҳозирда SpaceX ўз тармоғини бутун дунё бўйлаб қоплашни давом эттирмоқда.

Лойиҳанинг муваффақияти нафақат тижорий мақсадларни, балки илмий тадқиқотларни ҳам кўзда тутган. Starlink V3 орқали олинган маълумотлар келажакда Марсга парвоз қилиш ва узоқ масофали коинот алоқаларини ташкил этишда асосий пойдевор бўлиб хизмат қилади. Компания муҳандислари олинган телеметрия маълумотларини таҳлил қилиб, кейинги миссиялар учун тизимни янада оптималлаштириш устида ишламоқда.

SpaceXStarlinkStarshipElon MuskКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб