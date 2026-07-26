Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқда
Илон Маскнинг туннел қазиш билан шуғулланувчи Те Boring Company стартапи ўз инвестиция портфелини кенгайтириш арафасида турибди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, компания 20 миллиард доллар миқдоридаги баҳолаш қиймати асосида 4 миллиард долларлик янги инвестиция раундини жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Агар ушбу келашув амалга ошса, компания бозор қиймати кескин ўсишини намойиш этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу кўрсаткич Те Boring Company учун улкан сакраш ҳисобланади. Маълумот учун, 2022-йилда мазкур стартап 5,7 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан атиги икки йил ўтиб, компания қийматининг деярли тўрт бараварга ошиши инвесторларнинг Маскнинг транспорт инфратузилмасини ўзгартиришга қаратилган ғояларига бўлган юқори ишончини кўрсатади. Бироқ, нашрнинг таъкидлашича, музокаралар ҳали якунланмаган ва якуний шартлар ўзгариши мумкин.
Лас-Вегасдаги муваффақият ва хавфсизлик муаммолариҲозирги вақтда Те Boring Company ўзининг энг йирик лойиҳасини Лас-Вегас шаҳрида амалга оширган. Шаҳар остида барпо этилган туннеллар тармоғи орқали Tesla электромобиллари йўловчиларни турли бекатлараро ташиб келмоқда. Ушбу тизим анъанавий метродан кўра арзонроқ ва тезроқ қурилиши билан ажралиб туради. Шунга қарамай, лойиҳа атрофида танқидлар ҳам йўқ эмас.
Хусусан, туннел қурилиши жараёнида ишчиларнинг жиддий жароҳат олиши билан боғлиқ ҳолатлар қайд этилган. Шунингдек, Невада штати тартибга солувчи органлари ўтган йили Те Boring Company экологик меъёрларни 800 мартага яқин бузганлигини маълум қилган эди. Бундай хавфсизлик ва атроф-муҳит билан боғлиқ муаммолар компаниянинг келажакдаги кенгайиш режаларига тўсқинлик қилиши мумкин бўлган омиллар сифатида кўрилмоқда.
Глобал режалар ва янги йўналишларТе Boring Company фақат АҚШ билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания вакиллари аллақачон Нашвилле ҳамда Дубай каби йирик шаҳарларда туннел тармоқларини қуриш режаларини эълон қилган. Шунингдек, стартап Балтимор, Чикаго ва Лос-Анжелес каби мегаполисларда ҳам ўз лойиҳаларини тақдим этган. Ушбу лойиҳалар шаҳар тирбандлиги муаммосини ер ости транспорт тизими орқали ҳал қилишни кўзда тутади.
2018-йилда SpaceX таркибидан алоҳида бўлинма сифатида ажралиб чиққан Те Boring Company, Илон Маскнинг бошқа лойиҳалари билан ҳамоҳанг ривожланмоқда. Масалан, SpaceX яқинда тарихий IPO жараёнини ўтказган бўлса-да, унинг акциялари нархи маълум даражада пасайишни бошдан кечирди. Бундай шароитда Те Boring Company учун янги капитал жалб қилиниши Маскнинг умумий бизнес империяси барқарорлиги учун муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган ва шаҳар транспорти муаммоларига дуч келаётган мамлакатлар учун бу каби технологиялар келажакда қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Ҳозирча эса, дунё ҳамжамияти Маскнинг навбатдаги амбицияли режаси қанчалик тез ва хавфсиз амалга ошишини кузатишда давом этади.
…