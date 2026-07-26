Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқда

·38·Техно
Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқда

Илон Маскнинг туннел қазиш билан шуғулланувчи Те Boring Company стартапи ўз инвестиция портфелини кенгайтириш арафасида турибди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, компания 20 миллиард доллар миқдоридаги баҳолаш қиймати асосида 4 миллиард долларлик янги инвестиция раундини жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Агар ушбу келашув амалга ошса, компания бозор қиймати кескин ўсишини намойиш этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткич Те Boring Company учун улкан сакраш ҳисобланади. Маълумот учун, 2022-йилда мазкур стартап 5,7 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан атиги икки йил ўтиб, компания қийматининг деярли тўрт бараварга ошиши инвесторларнинг Маскнинг транспорт инфратузилмасини ўзгартиришга қаратилган ғояларига бўлган юқори ишончини кўрсатади. Бироқ, нашрнинг таъкидлашича, музокаралар ҳали якунланмаган ва якуний шартлар ўзгариши мумкин.

Лас-Вегасдаги муваффақият ва хавфсизлик муаммолари

Ҳозирги вақтда Те Boring Company ўзининг энг йирик лойиҳасини Лас-Вегас шаҳрида амалга оширган. Шаҳар остида барпо этилган туннеллар тармоғи орқали Tesla электромобиллари йўловчиларни турли бекатлараро ташиб келмоқда. Ушбу тизим анъанавий метродан кўра арзонроқ ва тезроқ қурилиши билан ажралиб туради. Шунга қарамай, лойиҳа атрофида танқидлар ҳам йўқ эмас.

Хусусан, туннел қурилиши жараёнида ишчиларнинг жиддий жароҳат олиши билан боғлиқ ҳолатлар қайд этилган. Шунингдек, Невада штати тартибга солувчи органлари ўтган йили Те Boring Company экологик меъёрларни 800 мартага яқин бузганлигини маълум қилган эди. Бундай хавфсизлик ва атроф-муҳит билан боғлиқ муаммолар компаниянинг келажакдаги кенгайиш режаларига тўсқинлик қилиши мумкин бўлган омиллар сифатида кўрилмоқда.

Глобал режалар ва янги йўналишлар

Те Boring Company фақат АҚШ билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания вакиллари аллақачон Нашвилле ҳамда Дубай каби йирик шаҳарларда туннел тармоқларини қуриш режаларини эълон қилган. Шунингдек, стартап Балтимор, Чикаго ва Лос-Анжелес каби мегаполисларда ҳам ўз лойиҳаларини тақдим этган. Ушбу лойиҳалар шаҳар тирбандлиги муаммосини ер ости транспорт тизими орқали ҳал қилишни кўзда тутади.

2018-йилда SpaceX таркибидан алоҳида бўлинма сифатида ажралиб чиққан Те Boring Company, Илон Маскнинг бошқа лойиҳалари билан ҳамоҳанг ривожланмоқда. Масалан, SpaceX яқинда тарихий IPO жараёнини ўтказган бўлса-да, унинг акциялари нархи маълум даражада пасайишни бошдан кечирди. Бундай шароитда Те Boring Company учун янги капитал жалб қилиниши Маскнинг умумий бизнес империяси барқарорлиги учун муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган ва шаҳар транспорти муаммоларига дуч келаётган мамлакатлар учун бу каби технологиялар келажакда қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Ҳозирча эса, дунё ҳамжамияти Маскнинг навбатдаги амбицияли режаси қанчалик тез ва хавфсиз амалга ошишини кузатишда давом этади.

Elon MuskТе Boring CompanyTeslaТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб