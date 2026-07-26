Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилиш

·21·Техно
Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилиш

Ҳиндистон пойтахти Деҳли шаҳри ўз тарихидаги энг узоқ давом этган мобил интернет узилишини бошдан кечирди. Мамлакат таълим вазири Дҳармендра Прадханнинг истеъфосини талаб қилиб чиққан намойишчилар ва ҳукумат ўртасидаги кескинлик сабабли жорий этилган ушбу чекловлар, нафақат сиёсий, балки технологик ва ҳуқуқий баҳсларга ҳам сабаб бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур блокировка шаҳарнинг марказий ҳудудларида бир неча кун давомида алоқани бутунлай фалаж қилиб қўйган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки чеклов чоралари 20-июль куни Жантар-Мантар майдони атрофида бошланган оммавий норозилик намойишлари ортидан жорий этилган эди. Ҳукумат хавфсизлик нуқтаи назаридан мобил интернетни ўчириш ҳақидаги буйруқни кетма-кет етти марта узайтирди. Бу ҳолат Деҳли каби мегаполис учун мисли кўрилмаган воқеа бўлиб, рақамли иқтисодиёт ва кундалик алоқа тизимига жиддий зарба берди.

Блокировка қамрови ва таъсир доираси

Интернет узилиши тахминан 1,5 километр радиусдаги ҳудудни қамраб олди, бироқ бу зона шаҳарнинг энг муҳим стратегик нуқталарини ўз ичига олган эди. Аиртел, Релиансе Жио ва Водафоне Идеа каби йирик операторлар фойдаланувчилари Жанпатх, Коннот-Плейс ва Миллий медиа маркази каби ҳудудларда алоқасиз қолишди. Шунингдек, Ле Меридиен ва Шангри-Ла каби нуфузли меҳмонхоналар ҳам рақамли блокададан четда қолмади.

Намойишчиларнинг асосий талаби таълим тизимидаги муаммолар фонида вазирнинг лавозимидан кетиши эди. Қизиқарли жиҳати шундаки, чекловлар расмий муддати тугашидан аввал, вазир истеъфога чиққани эълон қилинган заҳоти бекор қилинди. Бу эса интернетнинг узилиши тўғридан-тўғри сиёсий босим ўтказиш қуроли сифатида фойдаланилгани ҳақидаги тахминларни кучайтирди.

Ҳуқуқий эътирозлар ва оқибатлар

Ҳиндистоннинг SFLK.in ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилоти ушбу ҳолат юзасидан Деҳли Олий судига мурожаат қилди. Ҳуқуқшунослар кўп кунлик интернет блокировкасининг қонунийлигини шубҳа остига олиб, бу фуқароларнинг ахборот олиш ҳуқуқини бузиш эканини таъкидламоқда. Бундай чораларнинг қўлланилиши халқаро ҳамжамият томонидан ҳам рақамли эркинликка таҳдид сифатида баҳоланмоқда.

Технологик нуқтаи назардан, ушбу воқеа замонавий дунёда мобил интернетнинг нақадар муҳим ҳаётий эҳтиёжга айланганини яна бир бор кўрсатди. Ҳаттоки қисқа муддатли ва локал характердаги узилишлар ҳам бизнес, ОАВ ва давлат хизматлари фаолиятига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги исботланди.

Ҳозирда Деҳли марказида мобил алоқа ва интернет тўлиқ тикланган. Бироқ, экспертларнинг фикрича, ушбу воқеа Ҳиндистон қонунчилигида интернетни ўчириш тартибларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатиб берди. Келгусида бундай радикал чоралар кўрилмаслиги учун ҳуқуқий кафолатлар яратилиши кутилмоқда.

ҲиндистонИнтернетБлокировкаТехнологияДеҳли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариHonor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариБугун, 11:58SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиБугун, 10:54Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиElon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиБугун, 09:50OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариOpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 06:51Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиСунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиБугун, 06:50Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобСунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб