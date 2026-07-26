Lenovo компаниясининг янги ТинкЦентре Х Товер компьютери 14 минг долларгача баҳоланди
Lenovo компанияси ўзининг янги авлод ишчи станцияси — ТинкЦентре Х Товер моделини жаҳон бозорига чиқара бошлади. Дастлаб Хитойда тақдим этилган ушбу ноодатий шахсий компьютер эндиликда Шимолий Америка ва Европа мамлакатларида ҳам сотувга қўйилмоқда. Қурилманинг техник хусусиятлари ва нархи нафақат оддий фойдаланувчиларни, балки технология соҳасидаги мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Lenovo компаниясининг Буюк Британиядаги расмий сайтида ушбу компьютер учун махсус конфигуратор ишга туширилди. Унга кўра, ТинкЦентре Х Товер қурилмасининг энг юқори талқини 10 480 фунт стерлингга (тахминан 14 000 АҚШ доллари) баҳоланган. Бу нарх эвазига харидор Intel Core Ultra 9 285 процессори ва улкан ҳажмдаги — 256 GB оператив хотирага эга бўлади.
Нархлар ўртасидаги тафовут ва техник имкониятларҚизиқарли жиҳати шундаки, ушбу қимматбаҳо комплектацияда атиги битта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти видеокартаси кўзда тутилган. Ваҳоланки, ушбу шахсий компьютернинг асосий ўзига хослиги — унда иккита видеокартанинг мустақил равишда параллел ишлаш имконияти мавжудлигидир. Масалан, Хитой бозорида Core Ultra 7 270K Plus процессори ва иккита RTX 5060 Ти график чипига эга талқин тахминан 5 300 доллар атрофида сотилмоқда.
Ғарб бозоридаги нархларнинг бундай юқорилиги мутахассисларда саволлар туғдирмоқда. Буюк Британияда энг арзон конфигурация 2 530 фунт стерлингдан бошланади. АҚШ бозорида эса қурилманинг энг кучли талқини Intel Core Ultra 9 290K Plus процессори, 256 GB ҳажмли DDR5-6400 КУДИММ хотираси ва умумий ҳажми 6 TB гача бўлган учта M.2 SSD уяси билан жиҳозланиши маълум қилинган.
ТинкЦентре Х Товер нафақат ички қуввати, балки энергия таъминоти билан ҳам ажралиб туради. Қурилмага 1200 В қувватга эга блок ўрнатилган бўлиб, бу юқори унумдорликдаги компонентларнинг барқарор ишлашини таъминлайди. Ушбу компьютер асосан мураккаб график ишлар, сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлаш ва катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган профессионал сегмент учун ишлаб чиқарилган.
Ўзбекистон бозорида Lenovo брендининг ТинкЦентре туркумидаги маҳсулотлари бизнес сегментида анча оммалашган бўлса-да, Х Товер каби эксклюзив моделлар одатда махсус буюртма асосида келтирилади. 14 минг долларлик нарх эса ушбу қурилмани ҳатто профессионал ишчи станциялар орасида ҳам энг қиммат моделлардан бирига айлантиради. Ҳозирча қурилманинг бошқа минтақалардаги якуний нархлари ва етказиб бериш муддатлари бўйича компания қўшимча маълумотларни очиқламаган.
…