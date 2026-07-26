Lenovo компаниясининг янги ТинкЦентре Х Товер компьютери 14 минг долларгача баҳоланди

·81·Техно
Lenovo компаниясининг янги ТинкЦентре Х Товер компьютери 14 минг долларгача баҳоланди

Lenovo компанияси ўзининг янги авлод ишчи станцияси — ТинкЦентре Х Товер моделини жаҳон бозорига чиқара бошлади. Дастлаб Хитойда тақдим этилган ушбу ноодатий шахсий компьютер эндиликда Шимолий Америка ва Европа мамлакатларида ҳам сотувга қўйилмоқда. Қурилманинг техник хусусиятлари ва нархи нафақат оддий фойдаланувчиларни, балки технология соҳасидаги мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Lenovo компаниясининг Буюк Британиядаги расмий сайтида ушбу компьютер учун махсус конфигуратор ишга туширилди. Унга кўра, ТинкЦентре Х Товер қурилмасининг энг юқори талқини 10 480 фунт стерлингга (тахминан 14 000 АҚШ доллари) баҳоланган. Бу нарх эвазига харидор Intel Core Ultra 9 285 процессори ва улкан ҳажмдаги — 256 GB оператив хотирага эга бўлади.

Нархлар ўртасидаги тафовут ва техник имкониятлар

Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу қимматбаҳо комплектацияда атиги битта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти видеокартаси кўзда тутилган. Ваҳоланки, ушбу шахсий компьютернинг асосий ўзига хослиги — унда иккита видеокартанинг мустақил равишда параллел ишлаш имконияти мавжудлигидир. Масалан, Хитой бозорида Core Ultra 7 270K Plus процессори ва иккита RTX 5060 Ти график чипига эга талқин тахминан 5 300 доллар атрофида сотилмоқда.

Ғарб бозоридаги нархларнинг бундай юқорилиги мутахассисларда саволлар туғдирмоқда. Буюк Британияда энг арзон конфигурация 2 530 фунт стерлингдан бошланади. АҚШ бозорида эса қурилманинг энг кучли талқини Intel Core Ultra 9 290K Plus процессори, 256 GB ҳажмли DDR5-6400 КУДИММ хотираси ва умумий ҳажми 6 TB гача бўлган учта M.2 SSD уяси билан жиҳозланиши маълум қилинган.

ТинкЦентре Х Товер нафақат ички қуввати, балки энергия таъминоти билан ҳам ажралиб туради. Қурилмага 1200 В қувватга эга блок ўрнатилган бўлиб, бу юқори унумдорликдаги компонентларнинг барқарор ишлашини таъминлайди. Ушбу компьютер асосан мураккаб график ишлар, сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлаш ва катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган профессионал сегмент учун ишлаб чиқарилган.

Ўзбекистон бозорида Lenovo брендининг ТинкЦентре туркумидаги маҳсулотлари бизнес сегментида анча оммалашган бўлса-да, Х Товер каби эксклюзив моделлар одатда махсус буюртма асосида келтирилади. 14 минг долларлик нарх эса ушбу қурилмани ҳатто профессионал ишчи станциялар орасида ҳам энг қиммат моделлардан бирига айлантиради. Ҳозирча қурилманинг бошқа минтақалардаги якуний нархлари ва етказиб бериш муддатлари бўйича компания қўшимча маълумотларни очиқламаган.

LenovoТинкЦентреCore UltraNVIDIAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб