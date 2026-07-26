Роберто Де Зерби Тоттенхем таркибини кучайтиришда давом этмоқда: Харажатлар 200 млн фунтдан ошди
Лондоннинг Тоттенхем клуби бош мураббийи Роберто Де Зерби жорий ёзги трансфер ойнаси якунига қадар жамоа сафига янги футболчилар қўшиб олинишини тасдиқлади. Клуб раҳбарияти таркибни тубдан ислоҳ қилиш учун аллақачон катта маблағ сарфлаган бўлса-да, италиялик мутахассис рақобатбардош жамоа шакллантириш жараёни ҳали якунига етмаганини таъкидламоқда. Бу ҳақда спорт нашрлари, хусусан, нуфузли манбалар хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирга қадар Тоттенхем трансферлар учун 200 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаб улгурди. Ўтган мавсумдаги омадсизликлар ва турнир жадвалининг қуйи қисмидаги хавфли вазиятлардан хулоса чиқарган клуб раҳбарияти Жан Паул ван Ҳекке, Матеус Фернандес ва Сандро Тонали каби номдор ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олди. Бироқ, Де Зербининг фикрича, жамоанинг узоқ муддатли стратегияси янада кўпроқ инвестицияларни талаб этади.
Ауккланд ФК жамоасига қарши ўтказилган ва 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг берган интервюсида мураббий трансфер бозори ёпилгунга қадар фаолликни пасайтирмасликларини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, айниқса ҳужум чизиғини кучайтириш жамоа учун устувор вазифа бўлиб турибди.
Келажак пойдеворини қуриш стратегияси"Биз трансфер ойнасидаги ишларимизни охирига етказиб қўйишимиз керак, чунки биз учун бозор ҳали ёпилгани йўқ," — дея таъкидлади Роберто Де Зерби. У клуб хўжайини ва директорлар кенгаши билан доимий мулоқотда эканини, раҳбарият нафақат жорий мавсум, балки келажакда Тоттенхем шон-шуҳратини қайтариш учун мустаҳкам пойдевор яратиш ниятида эканини билдирди.
Италиялик мутахассис янги келган футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва унинг ўзига хос ўйин услубига мослашиши борасида ҳам тўхталиб ўтди. 2026-27 йилги мавсумга тайёргарлик кўраётган жамоа учун ҳар бир янги ижрочи тактик схемаларни мукаммал ўзлаштириши шарт. Бу эса мавсумолди йиғинларида асосий эътибор қаратиладиган жиҳатлардан биридир.
Янги трансферлар билан бир қаторда, клуб ўз академияси тарбияланувчиларига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, ўтган мавсумни Rangers сафида ижарада ўтказган 18 ёшли Микей Мооре мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирмоқда. Де Зерби ёш иқтидор эгасининг жамоада қолиши ёки яна ижарага берилиши борасида ҳали якуний қарорга келмаганини айтди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Тоттенхем бу йилги трансфер бозорининг энг фаол иштирокчиларидан бирига айланди. Роберто Де Зерби бошчилигидаги лойиҳа Лондон клубини яна кучли тўртлик ва совринлар учун курашадиган жамоалар сафига қайтаришни мақсад қилган. Мухлислар эса трансфер ойнаси ёпилгунга қадар яна бир неча шов-шувли келишувлар гувоҳи бўлишлари эҳтимоли юқори.
…