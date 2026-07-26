Роберто Де Зерби Тоттенхем таркибини кучайтиришда давом этмоқда: Харажатлар 200 млн фунтдан ошди

·51·Спорт
Роберто Де Зерби Тоттенхем таркибини кучайтиришда давом этмоқда: Харажатлар 200 млн фунтдан ошди

Лондоннинг Тоттенхем клуби бош мураббийи Роберто Де Зерби жорий ёзги трансфер ойнаси якунига қадар жамоа сафига янги футболчилар қўшиб олинишини тасдиқлади. Клуб раҳбарияти таркибни тубдан ислоҳ қилиш учун аллақачон катта маблағ сарфлаган бўлса-да, италиялик мутахассис рақобатбардош жамоа шакллантириш жараёни ҳали якунига етмаганини таъкидламоқда. Бу ҳақда спорт нашрлари, хусусан, нуфузли манбалар хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирга қадар Тоттенхем трансферлар учун 200 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаб улгурди. Ўтган мавсумдаги омадсизликлар ва турнир жадвалининг қуйи қисмидаги хавфли вазиятлардан хулоса чиқарган клуб раҳбарияти Жан Паул ван Ҳекке, Матеус Фернандес ва Сандро Тонали каби номдор ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олди. Бироқ, Де Зербининг фикрича, жамоанинг узоқ муддатли стратегияси янада кўпроқ инвестицияларни талаб этади.

Ауккланд ФК жамоасига қарши ўтказилган ва 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг берган интервюсида мураббий трансфер бозори ёпилгунга қадар фаолликни пасайтирмасликларини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, айниқса ҳужум чизиғини кучайтириш жамоа учун устувор вазифа бўлиб турибди.

Келажак пойдеворини қуриш стратегияси

"Биз трансфер ойнасидаги ишларимизни охирига етказиб қўйишимиз керак, чунки биз учун бозор ҳали ёпилгани йўқ," — дея таъкидлади Роберто Де Зерби. У клуб хўжайини ва директорлар кенгаши билан доимий мулоқотда эканини, раҳбарият нафақат жорий мавсум, балки келажакда Тоттенхем шон-шуҳратини қайтариш учун мустаҳкам пойдевор яратиш ниятида эканини билдирди.

Италиялик мутахассис янги келган футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва унинг ўзига хос ўйин услубига мослашиши борасида ҳам тўхталиб ўтди. 2026-27 йилги мавсумга тайёргарлик кўраётган жамоа учун ҳар бир янги ижрочи тактик схемаларни мукаммал ўзлаштириши шарт. Бу эса мавсумолди йиғинларида асосий эътибор қаратиладиган жиҳатлардан биридир.

Янги трансферлар билан бир қаторда, клуб ўз академияси тарбияланувчиларига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, ўтган мавсумни Rangers сафида ижарада ўтказган 18 ёшли Микей Мооре мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирмоқда. Де Зерби ёш иқтидор эгасининг жамоада қолиши ёки яна ижарага берилиши борасида ҳали якуний қарорга келмаганини айтди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Тоттенхем бу йилги трансфер бозорининг энг фаол иштирокчиларидан бирига айланди. Роберто Де Зерби бошчилигидаги лойиҳа Лондон клубини яна кучли тўртлик ва совринлар учун курашадиган жамоалар сафига қайтаришни мақсад қилган. Мухлислар эса трансфер ойнаси ёпилгунга қадар яна бир неча шов-шувли келишувлар гувоҳи бўлишлари эҳтимоли юқори.

ТоттенҳамРоберто Де ЗербиТрансферларФутбол ЯнгиликлариАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди