Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атади

·31·Спорт
Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атади
Қисқача

"Интер Маями" клубининг янги аъзоси бўлган 34 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи Каземиро расмий таништирув маросимидан сўнг матбуот анжуманида иштирок етди. "Манчестер Юнайтед"ни еркин агент сифатида тарк етган бразилиялик футболчи Италия ва бошқа жамоалардан вариантлар бўлишига қарамай, фаолиятини давом еттириш учун MLSни танлаганини айтди.

"Интер Майами" клубининг янги аъзоси, тажрибали ярим ҳимоячи Каземиро расмий таништирув маросимидан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди. Бразилиялик футболчи Америка клубига ўтиши сабаблари, бўлажак режалари ва албатта, янги жамоадоши Лионель Месси ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг баёнотлари футбол оламида катта қизиқиш уйғотди.

Каземиро нима учун айнан «Интер Майами»ни танлади?

"Манчестер Юнайтед"ни эркин агент сифатида тарк этган 34 ёшли Каземиро фаолиятини давом эттириш учун MLS'ни танлади. Унинг сўзларига кўра, бу қарор тасодифий эмас ва у айнан ўзи хоҳлаган жойда:

“Мен MLS'да айнан ўзим хоҳлаган жойдаман. "Юнайтед"ни эркин агент сифатида тарк этдим, менда Италиядан ва бошқа жойлардаги турли жамоалардан вариантлар бор эди, аммо мен айнан ўзим истаган ердаман...”

«У футбол худоси»: Каземиронинг Мессига бўлган юксак ҳурмати

Матбуот анжуманининг энг қизиқарли қисми Каземиронинг Лионель Месси ҳақидаги фикрлари бўлди. "Реал Мадрид"нинг собиқ вакили сифатида "Барселона" сардорига қарши кўплаб классиколарда тўп сурган бразилиялик ярим ҳимоячи энди аргентиналик афсона билан бир жамоада ўйнашдан мамнун:

“Месси билан бир жамоада бўлишдан завқ олишни, унга ёрдам беришни ва уни янада улуғ қилишни хоҳлайман. У футбол худоси. Унга ёрдам беришни истайман.”

Каземиро, шунингдек, "Реал Мадрид"да ўйнаб юрган кезларида Месси унга қанчадан-қанча муаммолар туғдирганини эслаб ўтди:

"Реал"да ўйнаб юрган кезларимда Месси менга қанчадан-қанча муаммолар туғдирган... Албатта, у билан бир жамоада ўйнашни орзу қилардим, чунки ҳар доим энг яхшилар билан бирга тўп тепишни хоҳлаганман. Ҳеч қачон уни бир ўзим тўхтатиб қола олмасдим, доимо жамоадошларимнинг ёрдами керак бўларди. Ҳозир у билан бир жамоада эканимдан жуда бахтиёрман ва унинг ёнида ғалаба қозонишда давом этмоқчиман.”

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон

Тафсилотлар

Янги жамоа аъзоси

Каземиро (Бразилия, 34 ёш)

Олдинги клуб

"Манчестер Юнайтед" (эркин агент сифатида)

Шартнома муддати

2027 йилги мавсум охиригача (яна 2 йилга узайтириш имконияти билан)

Жамоадоши (Етакчи)

Лионель Месси (Аргентина, 39 ёш)

Мессининг шартномаси

2028 йилнинг 31 декабригача

Каземиронинг таърифи

Мессини «футбол худоси» деб атади

Хулоса ва тахминлар: MLS'нинг янги супер-дуэти

Каземиро ва Мессининг "Интер Майами"да бирлашиши нафақат клуб, балки бутун АҚШ футболи учун тарихий воқеа ҳисобланади. Олдинлари "Эл Класико"да ашаддий рақиб бўлган бу икки афсонанинг эндиликда бир жамоа манфаатлари учун ҳаракат қилиши, ёш футболчилар учун катта тажриба мактаби ва клубнинг тижорий салоҳиятини оширишда муҳим омил бўлиши кутилмоқда. Тажрибали ярим ҳимоячининг Мессига ёрдам бериш ва уни "янада улуғ" қилиш нияти Майами жамоасининг майдондаги доминантлигини янада кучайтириши мумкин.

Ушбу муҳим футбол хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик "Эл Класико"нинг собиқ рақиблари энди Майамида бирлашишгани ва улар орасидаги ушбу самимий муносабат ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Каземиро ва Месси дуэти "Интер Майами"га янги совринларни олиб кела оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

КаземироЛионель МессиИнтер МайамиМанчестер ЮнайтедРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиМилан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиБугун, 14:35«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)Бугун, 14:24Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда