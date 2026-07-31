Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атади
"Интер Маями" клубининг янги аъзоси бўлган 34 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи Каземиро расмий таништирув маросимидан сўнг матбуот анжуманида иштирок етди. "Манчестер Юнайтед"ни еркин агент сифатида тарк етган бразилиялик футболчи Италия ва бошқа жамоалардан вариантлар бўлишига қарамай, фаолиятини давом еттириш учун MLSни танлаганини айтди.
"Интер Майами" клубининг янги аъзоси, тажрибали ярим ҳимоячи Каземиро расмий таништирув маросимидан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди. Бразилиялик футболчи Америка клубига ўтиши сабаблари, бўлажак режалари ва албатта, янги жамоадоши Лионель Месси ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг баёнотлари футбол оламида катта қизиқиш уйғотди.
Каземиро нима учун айнан «Интер Майами»ни танлади?
"Манчестер Юнайтед"ни эркин агент сифатида тарк этган 34 ёшли Каземиро фаолиятини давом эттириш учун MLS'ни танлади. Унинг сўзларига кўра, бу қарор тасодифий эмас ва у айнан ўзи хоҳлаган жойда:
“Мен MLS'да айнан ўзим хоҳлаган жойдаман. "Юнайтед"ни эркин агент сифатида тарк этдим, менда Италиядан ва бошқа жойлардаги турли жамоалардан вариантлар бор эди, аммо мен айнан ўзим истаган ердаман...”
«У футбол худоси»: Каземиронинг Мессига бўлган юксак ҳурмати
Матбуот анжуманининг энг қизиқарли қисми Каземиронинг Лионель Месси ҳақидаги фикрлари бўлди. "Реал Мадрид"нинг собиқ вакили сифатида "Барселона" сардорига қарши кўплаб классиколарда тўп сурган бразилиялик ярим ҳимоячи энди аргентиналик афсона билан бир жамоада ўйнашдан мамнун:
“Месси билан бир жамоада бўлишдан завқ олишни, унга ёрдам беришни ва уни янада улуғ қилишни хоҳлайман. У футбол худоси. Унга ёрдам беришни истайман.”
Каземиро, шунингдек, "Реал Мадрид"да ўйнаб юрган кезларида Месси унга қанчадан-қанча муаммолар туғдирганини эслаб ўтди:
"Реал"да ўйнаб юрган кезларимда Месси менга қанчадан-қанча муаммолар туғдирган... Албатта, у билан бир жамоада ўйнашни орзу қилардим, чунки ҳар доим энг яхшилар билан бирга тўп тепишни хоҳлаганман. Ҳеч қачон уни бир ўзим тўхтатиб қола олмасдим, доимо жамоадошларимнинг ёрдами керак бўларди. Ҳозир у билан бир жамоада эканимдан жуда бахтиёрман ва унинг ёнида ғалаба қозонишда давом этмоқчиман.”
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон
Тафсилотлар
Янги жамоа аъзоси
Каземиро (Бразилия, 34 ёш)
Олдинги клуб
"Манчестер Юнайтед" (эркин агент сифатида)
Шартнома муддати
2027 йилги мавсум охиригача (яна 2 йилга узайтириш имконияти билан)
Жамоадоши (Етакчи)
Лионель Месси (Аргентина, 39 ёш)
Мессининг шартномаси
2028 йилнинг 31 декабригача
Каземиронинг таърифи
Мессини «футбол худоси» деб атади
Хулоса ва тахминлар: MLS'нинг янги супер-дуэти
Каземиро ва Мессининг "Интер Майами"да бирлашиши нафақат клуб, балки бутун АҚШ футболи учун тарихий воқеа ҳисобланади. Олдинлари "Эл Класико"да ашаддий рақиб бўлган бу икки афсонанинг эндиликда бир жамоа манфаатлари учун ҳаракат қилиши, ёш футболчилар учун катта тажриба мактаби ва клубнинг тижорий салоҳиятини оширишда муҳим омил бўлиши кутилмоқда. Тажрибали ярим ҳимоячининг Мессига ёрдам бериш ва уни "янада улуғ" қилиш нияти Майами жамоасининг майдондаги доминантлигини янада кучайтириши мумкин.
Ушбу муҳим футбол хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик "Эл Класико"нинг собиқ рақиблари энди Майамида бирлашишгани ва улар орасидаги ушбу самимий муносабат ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Каземиро ва Месси дуэти "Интер Майами"га янги совринларни олиб кела оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…