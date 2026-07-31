Tecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этди

·30·Техно
Tecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этди
Қисқача

Tecno компанияси Нехт-Ген Безеллесс Консепт Пҳоне деб номланган консептуал смартфонининг илк расмий видеосини еълон қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати екран ва корпус орасидаги қора ҳошияни бартараф етган "нол рамкали" инновацион дисплей ҳисобланади.

Tecno компанияси ўзининг мутлақо янги — Нехт-Ген Безеллесс Концепт Пҳоне деб номланган концептуал смартфонининг илк расмий видеохабарини эълон қилди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати эълонда “нол рамкали” деб таърифланган инновацион дисплей ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, муҳандислар экран ва корпус орасидаги кўриниб турадиган қора ҳошияни тўғридан-тўғри бартараф этишга муваффақ бўлишган. Бу эса фойдаланувчиларга янада яхлит ва таъсирчан тасвирни тақдим этиб, замонавий мобил технологиялар бозорида ўзига хос қадам ташлайди.

Келажак технологиялари ва ҲiOS 16 интерфейси

Чет эл ОАВлари тарқатган 21 сонияли расмий роликда кумуш рангдаги футуристик қурилма яққол кўрсатилган. Смартфон Android базасида ишловчи ҲiOS 16 интерфейси билан жиҳозланган бўлиб, у ёрқин экран безаклари, қулай виджетлар ва замонавий иловаларни намойиш этади.

Видеода кўрсатилишича, илғор дисплей смартфоннинг бутун олд панелини деярли тўлиқ эгаллайди. Шунга қарамай, конструкторлар қурилмага олдинги камерани ҳам жойлаштиришни унутмаган — селфи-камера экран юқори қисмидаги кичик доиравий тешикда ўрнатилган.

Расмий премера ва ИФА 2026 кўргазмаси

Мазкур концептуал қурилманинг кенг жамоатчилик учун расмий тақдимоти яқин келажакда бўлиб ўтиши режалаштирилган. ixbt.com маълумотига кўра, Нехт-Ген Безеллесс Концепт Пҳоне смартфонининг илк бор намойиш қилиниши ИФА 2026 кўргазмасига тўғри келади.

Ҳозирча Tecno ушбу инновацион технология қачон оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилиши ёки тижорий моделларда қўлланиши ҳақида аниқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, мазкур концепт смартфонсозлик саноатида янги рамкасиз дизайнлар даврини бошлаб бериши мумкинлиги билан технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

TecnoСмартфонКонцептИФА 2026Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиАҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиБугун, 12:54Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиTecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиБугун, 12:27Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиСатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиБугун, 12:00Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди