Tecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этди
Tecno компанияси Нехт-Ген Безеллесс Консепт Пҳоне деб номланган консептуал смартфонининг илк расмий видеосини еълон қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати екран ва корпус орасидаги қора ҳошияни бартараф етган "нол рамкали" инновацион дисплей ҳисобланади.
Tecno компанияси ўзининг мутлақо янги — Нехт-Ген Безеллесс Концепт Пҳоне деб номланган концептуал смартфонининг илк расмий видеохабарини эълон қилди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати эълонда “нол рамкали” деб таърифланган инновацион дисплей ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, муҳандислар экран ва корпус орасидаги кўриниб турадиган қора ҳошияни тўғридан-тўғри бартараф этишга муваффақ бўлишган. Бу эса фойдаланувчиларга янада яхлит ва таъсирчан тасвирни тақдим этиб, замонавий мобил технологиялар бозорида ўзига хос қадам ташлайди.
Келажак технологиялари ва ҲiOS 16 интерфейсиЧет эл ОАВлари тарқатган 21 сонияли расмий роликда кумуш рангдаги футуристик қурилма яққол кўрсатилган. Смартфон Android базасида ишловчи ҲiOS 16 интерфейси билан жиҳозланган бўлиб, у ёрқин экран безаклари, қулай виджетлар ва замонавий иловаларни намойиш этади.
Видеода кўрсатилишича, илғор дисплей смартфоннинг бутун олд панелини деярли тўлиқ эгаллайди. Шунга қарамай, конструкторлар қурилмага олдинги камерани ҳам жойлаштиришни унутмаган — селфи-камера экран юқори қисмидаги кичик доиравий тешикда ўрнатилган.
Расмий премера ва ИФА 2026 кўргазмасиМазкур концептуал қурилманинг кенг жамоатчилик учун расмий тақдимоти яқин келажакда бўлиб ўтиши режалаштирилган. ixbt.com маълумотига кўра, Нехт-Ген Безеллесс Концепт Пҳоне смартфонининг илк бор намойиш қилиниши ИФА 2026 кўргазмасига тўғри келади.
Ҳозирча Tecno ушбу инновацион технология қачон оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилиши ёки тижорий моделларда қўлланиши ҳақида аниқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, мазкур концепт смартфонсозлик саноатида янги рамкасиз дизайнлар даврини бошлаб бериши мумкинлиги билан технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…