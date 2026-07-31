Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этди

·29·Спорт
Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этди
Қисқача

Милан ва Италия терма жамоасининг афсонавий ҳимоячиси Франко Барези 66 ёшида оламдан ўтди. Марказий ҳимоячи позициясида тўп сурган Бареси ўзининг бутун профессионал фаолиятини фақатгина Милан сафида ўтказди. Фаолияти давомида у уч карра Европа кубоги, икки карра UEFA Суперкубоги ғолиби бўлган ҳамда Италия терма жамоаси сафида 81 та ўйин ўтказган еди.

Жаҳон футболи оғир жудоликка учради: Милан ва Италия терма жамоасининг афсонавий ҳимоячиси Франко Барези 66 ёшида оламдан ўтди. Goal.com хабар беришича, футбол олами ўз фаолияти давомида ёрқин из қолдирган ўйинчи хотирасига ҳурмат бажо келтириб, бутун дунёдан таъзия ижорларини йўлламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Марказий ҳимоячи позициясида тўп сурган Бареси спорт тарихидаги энг буюк ҳимоячилардан бири сифатида эътироф этилади. У ўзининг бутун профессионал фаолиятини фақатгина Милан сафида ўтказиб, клуб ҳукмронлигининг чинакам рамзига айланди. Унинг вафотидан сўнг собиқ жамоадошлари, рақиб клублар ва халқаро футбол ташкилотлари чуқур қайғуда эканликларини билдиришди.

Афсонавий футболчи хотираси

Италия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Дино Зофф ўзининг афсонавий ватандошини ёдга олар экан, Березининг майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам улкан таъсир кўрсатганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу нафақат оила ва мухлислар, балки бутун Италия спорти учун оғир йўқотишдир.

Реал Мадрид клуби ҳам Березининг оиласи ва Милан жамоасига ўз ҳамдардлигини йўллади. Испания гранди Арриг Сакки даврида Франко Барези билан кечган еврокубоклардаги афсонавий ўйинларни эсга олди. Хусусан, 1989 ва 1990-йилларда Милан ўз йўлида Реал Мадридни мағлуб этиб, совринни қўлга киритгани, Барези эса ўша даврда испан клубига қарши кечган 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабада жамоани сардор сифатида бошқаргани алоҳида таъкидланди.

Халқаро эътироф ва ҳамдардлик

UEFA ҳам безавол ҳимоячига ҳурмат бажо келтириб, унинг бой фаолиятини эътироф этди. Барези ўз вақтида уч карра Европа кубоги, икки карра UEFA Суперкубоги ғолиби бўлган ҳамда Италия терма жамоаси сафида 81 та ўйин ўтказган эди.

Италиянинг бошқа клублари ҳам марҳум афсонани хотирлашда бирлашдилар. Наполи президенти Аурелио Де Лаурентиис ва мураббий Массимилиано Аллегри Березининг оиласига чуқур ҳамдардлик йўллашди. Шунингдек, Мончаси жамоаси ҳам ўзининг қайғусини билдириб, Березини келажак авлодлар учун мутлақ намуна бўлган глобал футбол иконаси сифатида таърифлади.

Франко БарезиМиланИталияФутболА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)Бугун, 14:24Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда