Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этди
Милан ва Италия терма жамоасининг афсонавий ҳимоячиси Франко Барези 66 ёшида оламдан ўтди. Марказий ҳимоячи позициясида тўп сурган Бареси ўзининг бутун профессионал фаолиятини фақатгина Милан сафида ўтказди. Фаолияти давомида у уч карра Европа кубоги, икки карра UEFA Суперкубоги ғолиби бўлган ҳамда Италия терма жамоаси сафида 81 та ўйин ўтказган еди.
Жаҳон футболи оғир жудоликка учради: Милан ва Италия терма жамоасининг афсонавий ҳимоячиси Франко Барези 66 ёшида оламдан ўтди. Goal.com хабар беришича, футбол олами ўз фаолияти давомида ёрқин из қолдирган ўйинчи хотирасига ҳурмат бажо келтириб, бутун дунёдан таъзия ижорларини йўлламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Марказий ҳимоячи позициясида тўп сурган Бареси спорт тарихидаги энг буюк ҳимоячилардан бири сифатида эътироф этилади. У ўзининг бутун профессионал фаолиятини фақатгина Милан сафида ўтказиб, клуб ҳукмронлигининг чинакам рамзига айланди. Унинг вафотидан сўнг собиқ жамоадошлари, рақиб клублар ва халқаро футбол ташкилотлари чуқур қайғуда эканликларини билдиришди.
Афсонавий футболчи хотирасиИталия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Дино Зофф ўзининг афсонавий ватандошини ёдга олар экан, Березининг майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам улкан таъсир кўрсатганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу нафақат оила ва мухлислар, балки бутун Италия спорти учун оғир йўқотишдир.
Реал Мадрид клуби ҳам Березининг оиласи ва Милан жамоасига ўз ҳамдардлигини йўллади. Испания гранди Арриг Сакки даврида Франко Барези билан кечган еврокубоклардаги афсонавий ўйинларни эсга олди. Хусусан, 1989 ва 1990-йилларда Милан ўз йўлида Реал Мадридни мағлуб этиб, совринни қўлга киритгани, Барези эса ўша даврда испан клубига қарши кечган 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабада жамоани сардор сифатида бошқаргани алоҳида таъкидланди.
Халқаро эътироф ва ҳамдардликUEFA ҳам безавол ҳимоячига ҳурмат бажо келтириб, унинг бой фаолиятини эътироф этди. Барези ўз вақтида уч карра Европа кубоги, икки карра UEFA Суперкубоги ғолиби бўлган ҳамда Италия терма жамоаси сафида 81 та ўйин ўтказган эди.
Италиянинг бошқа клублари ҳам марҳум афсонани хотирлашда бирлашдилар. Наполи президенти Аурелио Де Лаурентиис ва мураббий Массимилиано Аллегри Березининг оиласига чуқур ҳамдардлик йўллашди. Шунингдек, Мончаси жамоаси ҳам ўзининг қайғусини билдириб, Березини келажак авлодлар учун мутлақ намуна бўлган глобал футбол иконаси сифатида таърифлади.
…