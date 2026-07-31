Тошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилди
2026 йил бошидан буён Тошкент шаҳрида жамоат транспортида чиптасиз ҳаракатланган қарийб 80 минг нафар йўловчига нисбатан маъмурий чора кўрилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги расмий маълумот тарқатди.
Қайд этилишича, йил бошидан ҳозирга қадар автобусларда йўл ҳақини тўламасдан юрган фуқароларга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 144-моддаси 5-қисмига мувофиқ 79 618 та маъмурий баённома расмийлаштирилган.
Белгиланган тартибга кўра, ҳар бир қоидабузарга базавий ҳисоблаш миқдорининг ўндан бир қисми — 41 минг 200 сўм миқдорида жарима тайинланган. Натижада мазкур ҳуқуқбузарликлар бўйича ундирилган умумий жарима суммаси қарийб 2 миллиард сўмга етган.
Транспорт вазирлиги йўловчиларга йўл ҳақини ўз вақтида тўлаш жаримага тортилишдан кўра анча мақбул эканини эслатди.
Шунингдек, «Тошкент шаҳар йўловчи ташишни мониторинг ва назорат қилиш» давлат муассасаси инспекторлари томонидан автобусларда тўлов интизомини таъминлаш ҳамда чиптасиз ҳаракатланиш ҳолатларининг олдини олишга қаратилган назорат тадбирлари мунтазам давом эттирилаётгани маълум қилинди.
…