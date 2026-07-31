«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)

·53·Спорт
«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)
Қисқача

Манчестер Сити клубининг расмий саҳифаси ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари ва чидамлилигига юқори баҳо берди. Клуб унинг тезлиги Кайл Уокер жамоадан кетганидан кейин ҳимоя чизиғида кузатилмаган даражада еканини таъкидлади. Ҳусанов 2026 йилда январ ва март ойлари якунларига кўра Родри ва Жереми Докуни ортда қолдириб, клубнинг енг яхши футболчиси деб топилди.

«Манчестер Сити» расмий саҳифаси Абдуқодир Ҳусановнинг жисмоний имкониятларига ҳазиломуз, аммо жуда юқори баҳо берди. Клубнинг қисқа изоҳи ўзбекистонлик ҳимоячининг қайси хусусияти Англияда алоҳида эътироф этилаётганини яна бир бор кўрсатди.

«Агар уни чидамлилик синовидан ўтказсангиз, бу йигит бошқа сайёрадан эканига ишониб қоласиз».

Бир қарашда бу оддий ҳазилдек туюлади. Аммо унинг ортида Ҳусановнинг «Сити»даги энг муҳим устунликларидан бири — юқори суръатда узоқ ҳаракатлана олиш, яккакурашларда чарчамаслик ва охирги дақиқагача курашиш қобилияти турибди.

Ҳазил ортида жиддий эътироф бор

Ҳусанов ҳақидаги «бошқа сайёрадан» деган таъриф клуб ижтимоий тармоқларидаги навбатдаги қизиқарли ибора бўлиши мумкин. Бироқ «Манчестер Сити» расмий сайти ҳам унинг тезлиги, кучли жисмоний тайёргарлиги ва муросасиз ҳимоя услубини бир неча бор алоҳида таъкидлаган.

Клуб Ҳусановни:

  • фавқулодда тезкор;

  • жисмонан бақувват;

  • ҳар бир яккакурашга катта иштиёқ билан кирадиган;

  • рақиб ҳужумини олдиндан сезадиган;

  • тўлиқ куч билан ҳаракат қиладиган ҳимоячи сифатида тавсифлаб келмоқда.

Айниқса, унинг тезлиги «Сити» ҳимояси учун муҳим қуролга айланган. Клуб расмий сайти Ҳусановнинг суръатини Кайл Уокер жамоадан кетганидан кейин ҳимоя чизиғида кузатилмаган даражадаги тезлик сифатида баҳолаган.

Нега Ҳусановнинг чидамлилиги муҳим?

Замонавий марказий ҳимоячи фақат жарима майдони олдида туриб, тўпни қайтариш билан чекланмайди. У юқори ҳимоя чизиғида ўйнаши, тезкор ҳужумчиларни қувиб етиши ва тўп йўқотилганидан кейин катта масофани қисқа вақтда босиб ўтиши керак.

Ҳусановнинг жисмоний хусусиятлари унга:

  • рақибнинг қарши ҳужумини тўхтатиш;

  • қанот томонга чиққан ҳужумчини таъқиб қилиш;

  • юқори прессингдан кейин позициясига тез қайтиш;

  • учрашув охирида ҳам тезликни сақлаб қолиш;

  • кучли форвардларга қарши яккакурашда устун келиш имконини беради.

Шу сабаб клубнинг ҳазиломуз изоҳи фақат чидамлилик ҳақида эмас. У Ҳусановнинг бутун ўйин услубини ифодалайди: тезлик, куч, интизом ва охиригача кураш.

У мухлисларни қандай забт этди?

Ўзбекистонлик футболчи қисқа вақт ичида «Этиҳад» мухлисларининг севимли ўйинчиларидан бирига айланди. «Манчестер Сити» унинг жонкуяр ва ҳаракатга бой ҳимоя услуби ишқибозлар орасида катта эътироф қозонганини қайд этган.

Ҳусанов 2026 йилда январь ва март ойлари якунларига кўра клубнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Март ойида у Родри ва Жереми Докуни ортда қолдириб, мухлислар овоз беришида ишончли ғалаба қозонган.

Бу эътирофлар унинг машҳурлиги фақат ўзбекистонлик мухлислар қўллаб-қувватлаши билан боғлиқ эмаслигини кўрсатади. Англиялик ишқибозлар ҳам унинг:

  • тўп учун қаттиқ курашиши;

  • хато қилгандан кейин ўзини тез тиклаши;

  • хавфли вазиятда ортга чекинмаслиги;

  • жамоа манфаати учун бор кучини сарфлашини қадрламоқда.

«Сити»даги мавқеи қанчалик ўсди?

Ҳусанов 2025 йил январда «Ланс»дан «Манчестер Сити»га ўтганидан кейин дастлаб мослашиш босқичини бошдан кечирди. Аммо кейинчалик жамоа ҳимоясидаги ишончли футболчилардан бирига айланди.

2025/26 йилги мавсумда у барча мусобақалар доирасида 37 учрашувда майдонга тушиб, 2817 дақиқа ҳаракат қилди. Клуб унинг кучли иккинчи давраси, тезлиги ва қўрқмас ўйинини алоҳида эътироф этган.

Янги шартнома имзоланган пайтга келиб, Ҳусанов «Сити» сафида жами 47 та ўйин ўтказган эди. Унинг шартномаси 2031 йилгача узайтирилди, клуб эса ўзбекистонлик ҳимоячини Премьер-лиганинг энг истиқболли ёш футболчиларидан бири сифатида баҳолади.

Энди ундан нималар кутилмоқда?

Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари аллақачон клуб ва мухлислар эътирофини қозонди. Энди унинг кейинги босқичдаги вазифаси тезлик ва кучни тактик етуклик билан бирлаштиришдан иборат.

У қуйидаги жиҳатларда янада ўсиши кутилмоқда:

  • тўп билан муомала қилиш;

  • ҳужумни биринчи пас орқали бошлаш;

  • ҳимоя чизиғини бошқариш;

  • позиция танлаш;

  • муҳим ўйинларда барқарорликни сақлаш.

22 ёшли ҳимоячининг энг яхши йиллари ҳали олдинда. «Манчестер Сити»нинг уни 2031 йилгача сақлаб қолиши ҳам клуб Ҳусановга фақат ҳозирги натижа учун эмас, келажакдаги асосий ҳимоячиларидан бири сифатида қараётганини кўрсатади.

Асосий хулоса

«Бошқа сайёрадан» деган ҳазиломуз таъриф Ҳусановнинг «Манчестер Сити»да қандай обрў қозонганини қисқа ва таъсирчан тарзда ифодалайди.

Унинг тезлиги, чидамлилиги ва муросасизлиги аввал мухлисларнинг, кейин эса клуб расмий саҳифаларининг доимий эътирофига сазовор бўлди. Энди асосий масала — Ҳусанов ушбу жисмоний устунликларини янада юқори тактик савия билан бирлаштириб, «Сити» ҳимоясининг узоқ йиллик етакчисига айлана оладими?

Сизнингча, Ҳусановнинг энг катта кучи нимада — тезлик, чидамлилик ёки характерда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиМилан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиБугун, 14:35Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда