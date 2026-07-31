«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)
Манчестер Сити клубининг расмий саҳифаси ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари ва чидамлилигига юқори баҳо берди. Клуб унинг тезлиги Кайл Уокер жамоадан кетганидан кейин ҳимоя чизиғида кузатилмаган даражада еканини таъкидлади. Ҳусанов 2026 йилда январ ва март ойлари якунларига кўра Родри ва Жереми Докуни ортда қолдириб, клубнинг енг яхши футболчиси деб топилди.
«Манчестер Сити» расмий саҳифаси Абдуқодир Ҳусановнинг жисмоний имкониятларига ҳазиломуз, аммо жуда юқори баҳо берди. Клубнинг қисқа изоҳи ўзбекистонлик ҳимоячининг қайси хусусияти Англияда алоҳида эътироф этилаётганини яна бир бор кўрсатди.
«Агар уни чидамлилик синовидан ўтказсангиз, бу йигит бошқа сайёрадан эканига ишониб қоласиз».
Бир қарашда бу оддий ҳазилдек туюлади. Аммо унинг ортида Ҳусановнинг «Сити»даги энг муҳим устунликларидан бири — юқори суръатда узоқ ҳаракатлана олиш, яккакурашларда чарчамаслик ва охирги дақиқагача курашиш қобилияти турибди.
Ҳазил ортида жиддий эътироф бор
Ҳусанов ҳақидаги «бошқа сайёрадан» деган таъриф клуб ижтимоий тармоқларидаги навбатдаги қизиқарли ибора бўлиши мумкин. Бироқ «Манчестер Сити» расмий сайти ҳам унинг тезлиги, кучли жисмоний тайёргарлиги ва муросасиз ҳимоя услубини бир неча бор алоҳида таъкидлаган.
Клуб Ҳусановни:
фавқулодда тезкор;
жисмонан бақувват;
ҳар бир яккакурашга катта иштиёқ билан кирадиган;
рақиб ҳужумини олдиндан сезадиган;
тўлиқ куч билан ҳаракат қиладиган ҳимоячи сифатида тавсифлаб келмоқда.
Айниқса, унинг тезлиги «Сити» ҳимояси учун муҳим қуролга айланган. Клуб расмий сайти Ҳусановнинг суръатини Кайл Уокер жамоадан кетганидан кейин ҳимоя чизиғида кузатилмаган даражадаги тезлик сифатида баҳолаган.
Нега Ҳусановнинг чидамлилиги муҳим?
Замонавий марказий ҳимоячи фақат жарима майдони олдида туриб, тўпни қайтариш билан чекланмайди. У юқори ҳимоя чизиғида ўйнаши, тезкор ҳужумчиларни қувиб етиши ва тўп йўқотилганидан кейин катта масофани қисқа вақтда босиб ўтиши керак.
Ҳусановнинг жисмоний хусусиятлари унга:
рақибнинг қарши ҳужумини тўхтатиш;
қанот томонга чиққан ҳужумчини таъқиб қилиш;
юқори прессингдан кейин позициясига тез қайтиш;
учрашув охирида ҳам тезликни сақлаб қолиш;
кучли форвардларга қарши яккакурашда устун келиш имконини беради.
Шу сабаб клубнинг ҳазиломуз изоҳи фақат чидамлилик ҳақида эмас. У Ҳусановнинг бутун ўйин услубини ифодалайди: тезлик, куч, интизом ва охиригача кураш.
У мухлисларни қандай забт этди?
Ўзбекистонлик футболчи қисқа вақт ичида «Этиҳад» мухлисларининг севимли ўйинчиларидан бирига айланди. «Манчестер Сити» унинг жонкуяр ва ҳаракатга бой ҳимоя услуби ишқибозлар орасида катта эътироф қозонганини қайд этган.
Ҳусанов 2026 йилда январь ва март ойлари якунларига кўра клубнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Март ойида у Родри ва Жереми Докуни ортда қолдириб, мухлислар овоз беришида ишончли ғалаба қозонган.
Бу эътирофлар унинг машҳурлиги фақат ўзбекистонлик мухлислар қўллаб-қувватлаши билан боғлиқ эмаслигини кўрсатади. Англиялик ишқибозлар ҳам унинг:
тўп учун қаттиқ курашиши;
хато қилгандан кейин ўзини тез тиклаши;
хавфли вазиятда ортга чекинмаслиги;
жамоа манфаати учун бор кучини сарфлашини қадрламоқда.
«Сити»даги мавқеи қанчалик ўсди?
Ҳусанов 2025 йил январда «Ланс»дан «Манчестер Сити»га ўтганидан кейин дастлаб мослашиш босқичини бошдан кечирди. Аммо кейинчалик жамоа ҳимоясидаги ишончли футболчилардан бирига айланди.
2025/26 йилги мавсумда у барча мусобақалар доирасида 37 учрашувда майдонга тушиб, 2817 дақиқа ҳаракат қилди. Клуб унинг кучли иккинчи давраси, тезлиги ва қўрқмас ўйинини алоҳида эътироф этган.
Янги шартнома имзоланган пайтга келиб, Ҳусанов «Сити» сафида жами 47 та ўйин ўтказган эди. Унинг шартномаси 2031 йилгача узайтирилди, клуб эса ўзбекистонлик ҳимоячини Премьер-лиганинг энг истиқболли ёш футболчиларидан бири сифатида баҳолади.
Энди ундан нималар кутилмоқда?
Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари аллақачон клуб ва мухлислар эътирофини қозонди. Энди унинг кейинги босқичдаги вазифаси тезлик ва кучни тактик етуклик билан бирлаштиришдан иборат.
У қуйидаги жиҳатларда янада ўсиши кутилмоқда:
тўп билан муомала қилиш;
ҳужумни биринчи пас орқали бошлаш;
ҳимоя чизиғини бошқариш;
позиция танлаш;
муҳим ўйинларда барқарорликни сақлаш.
22 ёшли ҳимоячининг энг яхши йиллари ҳали олдинда. «Манчестер Сити»нинг уни 2031 йилгача сақлаб қолиши ҳам клуб Ҳусановга фақат ҳозирги натижа учун эмас, келажакдаги асосий ҳимоячиларидан бири сифатида қараётганини кўрсатади.
Асосий хулоса
«Бошқа сайёрадан» деган ҳазиломуз таъриф Ҳусановнинг «Манчестер Сити»да қандай обрў қозонганини қисқа ва таъсирчан тарзда ифодалайди.
Унинг тезлиги, чидамлилиги ва муросасизлиги аввал мухлисларнинг, кейин эса клуб расмий саҳифаларининг доимий эътирофига сазовор бўлди. Энди асосий масала — Ҳусанов ушбу жисмоний устунликларини янада юқори тактик савия билан бирлаштириб, «Сити» ҳимоясининг узоқ йиллик етакчисига айлана оладими?
Сизнингча, Ҳусановнинг энг катта кучи нимада — тезлик, чидамлилик ёки характерда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…