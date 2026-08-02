АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор

·37·Дунё
АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор
Қисқача

АҚШнинг Айдаҳо штати Твин-Фолс шаҳридаги Ин-Н-Оут Бургер ресторани яқинида 1 август куни тахминан соат 14:30 ларда қуролланган шахс отишма содир етди. Ушбу қуролли ҳужум оқибатида ҳужумчининг ўзи ҳам қўшни бўлиб жами 3 киши ҳалок бўлди ва камида 2 нафар шахс жароҳатланиб касалхонага ётқизилди. Твин-Фолс полиция бошлиғининг маълум қилишича, ҳозирда аҳолига хавф йўқ ва полиция ходимлари отишма сабабларини ўрганмоқда.

Айдаҳо штати Твин-Фолс шаҳрида 1 август куни In-N-Out Burger ресторани яқинида отишма содир бўлди. Reuters агентлигининг хабар беришича, маҳаллий вақт билан тахминан 14:30 ларда савдо марказида қуролланган шахс ўт очган. Ўқотиш натижасида 3 киши, жумладан, ҳужумчи ўзи ҳам ҳалок бўлган. Яраланганлар сони камида 2 нафарни ташкил этмоқда.

«Ҳозирда аҳолига хавф йўқ. Қуролли шахс ўзи ҳам ўлдирилган», — деди Твин-Фолс полиция бошлиғи.

Жамоатчилик билан алоқалар департаменти маълум қилишича, воқеа содир бўлган ҳудуд гавжум бўлиб, жабрланганлар ҳозирда касалхонада қолмоқда. Полиция отишма сабабларини ўрганмоқда. Ҳодисадан сўнг шаҳардаги асосий йўллар ва кўприклар вақтинча ёпилди.

Нима маълум?

  • Отишма сабаби ҳозирча аниқланмаган.

  • Ҳалок бўлганлар сони — 3 киши (шу жумладан, ҳужумчи).

  • Жабрланганлар — 2 киши, касалхонада.

  • Ҳудудда ҳаракат вақтинча чекланган.

Айдаҳо штатидаги Твин-Фолс шаҳри 50 мингга яқин аҳолига эга бўлиб, Magic Valley минтақасида жойлашган.

Воқеа бўйича фикрингизни изоҳда қолдиришингиз мумкин. Бу янгиликни яқинларингиз билан Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

АйдахоТвин-ФолсIn-N-Out BurgerРейтерТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиАвстралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиБугун, 12:55Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Бугун, 12:31Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаМарокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаБугун, 12:08Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиКўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиБугун, 10:21Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борМосквадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 10:21«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда