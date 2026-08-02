АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор
АҚШнинг Айдаҳо штати Твин-Фолс шаҳридаги Ин-Н-Оут Бургер ресторани яқинида 1 август куни тахминан соат 14:30 ларда қуролланган шахс отишма содир етди. Ушбу қуролли ҳужум оқибатида ҳужумчининг ўзи ҳам қўшни бўлиб жами 3 киши ҳалок бўлди ва камида 2 нафар шахс жароҳатланиб касалхонага ётқизилди. Твин-Фолс полиция бошлиғининг маълум қилишича, ҳозирда аҳолига хавф йўқ ва полиция ходимлари отишма сабабларини ўрганмоқда.
Айдаҳо штати Твин-Фолс шаҳрида 1 август куни In-N-Out Burger ресторани яқинида отишма содир бўлди. Reuters агентлигининг хабар беришича, маҳаллий вақт билан тахминан 14:30 ларда савдо марказида қуролланган шахс ўт очган. Ўқотиш натижасида 3 киши, жумладан, ҳужумчи ўзи ҳам ҳалок бўлган. Яраланганлар сони камида 2 нафарни ташкил этмоқда.
«Ҳозирда аҳолига хавф йўқ. Қуролли шахс ўзи ҳам ўлдирилган», — деди Твин-Фолс полиция бошлиғи.
Жамоатчилик билан алоқалар департаменти маълум қилишича, воқеа содир бўлган ҳудуд гавжум бўлиб, жабрланганлар ҳозирда касалхонада қолмоқда. Полиция отишма сабабларини ўрганмоқда. Ҳодисадан сўнг шаҳардаги асосий йўллар ва кўприклар вақтинча ёпилди.
Нима маълум?
Отишма сабаби ҳозирча аниқланмаган.
Ҳалок бўлганлар сони — 3 киши (шу жумладан, ҳужумчи).
Жабрланганлар — 2 киши, касалхонада.
Ҳудудда ҳаракат вақтинча чекланган.
Айдаҳо штатидаги Твин-Фолс шаҳри 50 мингга яқин аҳолига эга бўлиб, Magic Valley минтақасида жойлашган.
Воқеа бўйича фикрингизни изоҳда қолдиришингиз мумкин. Бу янгиликни яқинларингиз билан Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…