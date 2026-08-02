"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?

·41·Спорт
"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?
Қисқача

Туркиянинг "Trabzonspor" клуби янги мавсумда ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида "Истанбул Башакшеҳир" сафида тўп сураётган тажрибали ҳужумчи Елдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини изламоқда. Трабзонликлар ўзбекистонлик футболчини Пол Онуачу билан тандем ташкил етиш учун жалб қилмоқчи бўлиб, унинг Туркия Суперлигасидаги тажрибаси ва жисмоний кучлилиги жамоа учун муҳим омил сифатида қаралмоқда.

Туркиянинг нуфузли trhaber.com.tr сайти маълумотларига кўра, "Трабзонспор" янги мавсумда чемпионлик учун курашда ҳужум чизиғини жиддий кучайтириш ниятида. Клуб сўнгги ҳафталарда Бельгиянинг "Стандарт" жамоасидан 18 ёшли марказий ҳужумчи Ренато Митонгони катта маблағ эвазига олиб келди. Бироқ раҳбарият ва мураббийлар штаби тажрибали ҳужумчи – Элдор Шомуродовни "Истанбул Башакшеҳир" сафидан жалб қилиш имкониятларини изламоқда.

Трабзонликлар ўзбек футболчисига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Жамоа бир вақтнинг ўзида учта мусобақада муносиб қатнашишни мақсад қилган. Поль Онуачу билан тандем ташкил этиш режаси, ёш Митонгони эса келажак учун сармоя сифатида қаралаётгани таъкидланмоқда.

Шомуродовнинг Туркия Суперлигасидаги тажрибаси, жисмоний кучлилиги ва бир неча ҳужум позицияларида ўйнай олиши "Трабзонспор" учун муҳим омил. Агар трансфер амалга ошса, Элдор ва Онуачу дуэти ўтган мавсумдаги 44 та гол натижасини янада ошириши мумкин. Мураббийлар штабига янги тактик имкониятлар очилади.

Клуб молиявий мувозанатни ҳам сақлаш ниятида. Қанот, ярим ҳимоя ва ҳимоя чизиғини кучайтириш бўйича режалар бор. Шомуродов трансфери бўйича якуний қарор унинг трансфер қиймати ва жамоани тарк этадиган футболчиларга боғлиқ бўлади.

Шу билан бирга, Элдорга Туркиядан ташқари Россия ва Саудия Арабистони клубларидан ҳам таклифлар бўлгани қайд этилган. Ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунига қадар ўзбек форвардининг фаолиятида катта ўзгаришлар бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Элдор Шомуродовнинг янги манзили қандай бўлади, деб ўйлайсиз? Фикрларингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ТрабзонспорЭлдор ШомуродовПол ОнуачуИстанбул БашакшехирРенато Митонго
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиМикел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 11:52Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларНидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларБугун, 10:07 Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позицияБугун, 09:59Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиМоуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиБугун, 09:22MLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларMLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларБугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда