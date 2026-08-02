Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлди
Буюк Британиянинг Лидс шаҳри яқинидаги Йидон ҳудудида танаси тўлиқ кўк ва сариқ бўёқ билан қопланган ҳолда топилган Ҳоней лақабли типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлди. Қутқарув маркази раҳбари Даян Кукнинг айтишича, сувда ерувчан бўлмаган қалин бўёқ қатлами жониворнинг тиканларини бир-бирига ёпиштириб қўйган ва унда оғир нафас олиш муаммоларини келтириб чиқарган.
Буюк Британияда ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабат яна бир бор жамоатчиликни ларзага солди. Танаси деярли тўлиқ кўк ва сариқ бўёқ билан қопланган ҳолда топилган типратикан оғир аҳволда қутқарув марказига олиб келинган бўлса-да, бир неча кундан кейин нобуд бўлди.
Маълум қилинишича, воқеа Англиянинг Лидс шаҳри яқинидаги Йидон ҳудудида содир бўлган. Маҳаллий аёл ўз ҳовлисида ғалати кўринишдаги типратиканни кўриб қолиб, дарҳол уни қутқариш хизматига мурожаат қилган. Жониворга Honey деб ном берилган ва мутахассислар уни даволашга киришган.
Қутқарув маркази раҳбари Дайан Кукнинг айтишича, типратиканнинг танаси юзи, қорни ва оёқларидан ташқари деярли тўлиқ қалин бўёқ билан қопланган бўлган. Бўёқ сувда эрувчан эмаслиги сабабли уни ҳар бир тиканидан алоҳида тозалашга тўғри келган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бўёқ шу қадар қалин қатлам ҳосил қилганки, типратиканнинг тиканлари бир-бирига ёпишиб қолган. Бу эса унинг эркин ҳаракатланиши ва ҳимояланиш учун думалоқ шаклга кириш имкониятини чеклаб қўйган.
Бундан ташқари, ҳайвонда оғир нафас олиш муаммолари ҳам кузатилган. Ветеринарлар бу ҳолат бўёқнинг заҳарли буғлари ёки уни тозалашга уринганда организмга тушган кимёвий моддалар оқибатида юзага келган бўлиши мумкинлигини билдирган.
Айрим тахминларга кўра, номаълум шахслар типратиканни машҳур Sonic қаҳрамонига ўхшатиш ёки маҳаллий футбол клуби рангларига мослаш мақсадида бўяб қўйган бўлиши мумкин. Бироқ бу маълумот расман тасдиқланмаган.
Орадан бир ҳафта ўтиб, қутқарув хизмати Honey ҳаёт учун курашга дош беролмай ҳалок бўлганини маълум қилди.
«Бу хабардан қаттиқ изтиробга тушдим. Айрим инсонлар тирик жонзотларга бундай шафқатсиз муносабатда бўлишига ҳеч тушуна олмайман», — деди қутқарув маркази раҳбари Дайан Кук.
Ҳодиса юзасидан полиция ҳимоя остидаги ҳайвонга қасддан азоб етказиш гумони билан икки нафар эркак ва икки нафар ўсмирни қўлга олган. Ҳозирда воқеа бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…