Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлди

·41·Дунё
Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлди
Қисқача

Буюк Британиянинг Лидс шаҳри яқинидаги Йидон ҳудудида танаси тўлиқ кўк ва сариқ бўёқ билан қопланган ҳолда топилган Ҳоней лақабли типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлди. Қутқарув маркази раҳбари Даян Кукнинг айтишича, сувда ерувчан бўлмаган қалин бўёқ қатлами жониворнинг тиканларини бир-бирига ёпиштириб қўйган ва унда оғир нафас олиш муаммоларини келтириб чиқарган.

Буюк Британияда ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабат яна бир бор жамоатчиликни ларзага солди. Танаси деярли тўлиқ кўк ва сариқ бўёқ билан қопланган ҳолда топилган типратикан оғир аҳволда қутқарув марказига олиб келинган бўлса-да, бир неча кундан кейин нобуд бўлди.

Маълум қилинишича, воқеа Англиянинг Лидс шаҳри яқинидаги Йидон ҳудудида содир бўлган. Маҳаллий аёл ўз ҳовлисида ғалати кўринишдаги типратиканни кўриб қолиб, дарҳол уни қутқариш хизматига мурожаат қилган. Жониворга Honey деб ном берилган ва мутахассислар уни даволашга киришган.

Yerdagi ko'k va yashil rangga bo'yalgan ignali tipratikan.

Қутқарув маркази раҳбари Дайан Кукнинг айтишича, типратиканнинг танаси юзи, қорни ва оёқларидан ташқари деярли тўлиқ қалин бўёқ билан қопланган бўлган. Бўёқ сувда эрувчан эмаслиги сабабли уни ҳар бир тиканидан алоҳида тозалашга тўғри келган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бўёқ шу қадар қалин қатлам ҳосил қилганки, типратиканнинг тиканлари бир-бирига ёпишиб қолган. Бу эса унинг эркин ҳаракатланиши ва ҳимояланиш учун думалоқ шаклга кириш имкониятини чеклаб қўйган.

Бундан ташқари, ҳайвонда оғир нафас олиш муаммолари ҳам кузатилган. Ветеринарлар бу ҳолат бўёқнинг заҳарли буғлари ёки уни тозалашга уринганда организмга тушган кимёвий моддалар оқибатида юзага келган бўлиши мумкинлигини билдирган.

Айрим тахминларга кўра, номаълум шахслар типратиканни машҳур Sonic қаҳрамонига ўхшатиш ёки маҳаллий футбол клуби рангларига мослаш мақсадида бўяб қўйган бўлиши мумкин. Бироқ бу маълумот расман тасдиқланмаган.

Орадан бир ҳафта ўтиб, қутқарув хизмати Honey ҳаёт учун курашга дош беролмай ҳалок бўлганини маълум қилди.

«Бу хабардан қаттиқ изтиробга тушдим. Айрим инсонлар тирик жонзотларга бундай шафқатсиз муносабатда бўлишига ҳеч тушуна олмайман», — деди қутқарув маркази раҳбари Дайан Кук.

Ҳодиса юзасидан полиция ҳимоя остидаги ҳайвонга қасддан азоб етказиш гумони билан икки нафар эркак ва икки нафар ўсмирни қўлга олган. Ҳозирда воқеа бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Буюк БританияЛидсАнглияСоникДайан Кук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борМосквадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 10:21«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...Бугун, 09:11Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиДрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиКеча, 23:5133 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юборди33 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юбордиКеча, 22:41100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқландиКеча, 20:13Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБеморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиКеча, 19:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда