Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволлар

·39·Спорт
Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволлар
Қисқача

Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи FIFA тижорий ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотишга қаратилган FIFA Форвард Ентерприсе лойиҳасига қарши чиқди ва унинг тўхтатилганини мамнуният билан қарши олди. КНВБ Европа федерациялари билан биргаликда мазкур лойиҳанинг мазмуни мутлақо қабул қилиб бўлмаслигини бошиданоқ очиқ айтганини билдирди.

«FIFA'нинг ушбу таклифдан воз кечганини мамнуният билан қарши олдик. Бу — муҳим ва оқилона қарор», — KNVB расмий баёнотидан.

FIFA Европа федерациялари босимига чидамади — Нидерландия энди Инфантино раҳбарлигидан умидини уздими?

FIFA Forward Enterprise лойиҳаси туфайли Европа футболида ишонч кризиси юзага келди. Нидерландия иттифоқи FIFA раҳбариятини танқид остига олди ва энди янги давр бошланиши ҳақида ишора қилди. Мавзунинг аниқ ечими мақола сўнгида!

Воқеа моҳияти:

  • Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи (KNVB) FIFA тижорий ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотишга қарши чиқди.

  • Европа федерациялари билан биргаликда лойиҳага қарши позиция билдирилди.

  • FIFA'нинг лойиҳадан воз кечиши қувонч билан қабул қилинди.

Асосий иқтибос:

«Биз бошиданоқ UEFA ва бошқа Европа футбол федерациялари билан биргаликда ушбу лойиҳанинг ҳам мазмуни биз учун мутлақо қабул қилиб бўлмаслигини очиқ айтгандик»

Эътиборли жиҳатлар:

  • Лойиҳанинг тўхтатилиши билан масала ёпилгани йўқлигини KNVB таъкидлади.

  • Инфантино раҳбарлигига ишонч тубдан йўқолгани очиқ ёзилди.

  • Халқаро футболда бошқарув ислоҳотлари ўтказилиши зарурлиги қайд этилди.

  • Нидерландия ва Европа федерациялари спорт манфаатларини биринчи ўринга қўйишга чақирди.

Сизча, FIFA'даги бу ишонч кризиси халқаро футбол келажагига қандай таъсир қилади? Фикр-мулоҳазаларингизни изоҳда ёзинг ва мақолани дўстларингизга, футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позицияБугун, 09:59Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиМоуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиБугун, 09:22MLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларMLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларБугун, 09:19Лионель Месси Интер Миами таркибига қайтдиЛионель Месси Интер Миами таркибига қайтдиБугун, 05:30Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунХаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунБугун, 02:34Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиАрсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда