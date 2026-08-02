Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволлар
Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи FIFA тижорий ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотишга қаратилган FIFA Форвард Ентерприсе лойиҳасига қарши чиқди ва унинг тўхтатилганини мамнуният билан қарши олди. КНВБ Европа федерациялари билан биргаликда мазкур лойиҳанинг мазмуни мутлақо қабул қилиб бўлмаслигини бошиданоқ очиқ айтганини билдирди.
«FIFA'нинг ушбу таклифдан воз кечганини мамнуният билан қарши олдик. Бу — муҳим ва оқилона қарор», — KNVB расмий баёнотидан.
FIFA Европа федерациялари босимига чидамади — Нидерландия энди Инфантино раҳбарлигидан умидини уздими?
FIFA Forward Enterprise лойиҳаси туфайли Европа футболида ишонч кризиси юзага келди. Нидерландия иттифоқи FIFA раҳбариятини танқид остига олди ва энди янги давр бошланиши ҳақида ишора қилди. Мавзунинг аниқ ечими мақола сўнгида!
Воқеа моҳияти:
Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи (KNVB) FIFA тижорий ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотишга қарши чиқди.
Европа федерациялари билан биргаликда лойиҳага қарши позиция билдирилди.
FIFA'нинг лойиҳадан воз кечиши қувонч билан қабул қилинди.
Асосий иқтибос:
«Биз бошиданоқ UEFA ва бошқа Европа футбол федерациялари билан биргаликда ушбу лойиҳанинг ҳам мазмуни биз учун мутлақо қабул қилиб бўлмаслигини очиқ айтгандик»
Эътиборли жиҳатлар:
Лойиҳанинг тўхтатилиши билан масала ёпилгани йўқлигини KNVB таъкидлади.
Инфантино раҳбарлигига ишонч тубдан йўқолгани очиқ ёзилди.
Халқаро футболда бошқарув ислоҳотлари ўтказилиши зарурлиги қайд этилди.
Нидерландия ва Европа федерациялари спорт манфаатларини биринчи ўринга қўйишга чақирди.
…