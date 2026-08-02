Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор

·43·Дунё
Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор
Қисқача

Москванинг Кудрин майдонидаги ресторанда 2 август куни кечқурун соат 20:10 да кучли портлаш юз берди. Дастлабки маълумотларга кўра, мазкур портлаш оқибатида 3 киши ҳалок бўлди ва 15 киши турли даражада тан жароҳати олди. Ҳодидадан кейин Москва транспорт бошқармаси Кудрин майдонидаги кўчаларда ҳаракат тўхтатилганини еълон қилди. Ҳозирги вақтда портлаш сабаби расман маълум қилинмаган бўлиб, тергов ишлари олиб борилмоқда.

Москва марказидаги Кудрин майдонида жойлашган ресторанда 2 август куни кечқурун кучли портлаш содир бўлди. Россия ИИВ бош бошқармасининг маълумотига кўра, портлаш маҳаллий вақт билан соат 20:10 да рўй берган.

«Портлаш оқибатида дастлабки маълумотларга кўра, 3 киши ҳалок бўлди, 15 киши турли даражада тан жароҳати олган», — деб хабар берди Москва полицияси.

Тергов қўмитаси ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар сони аниқланишини маълум қилди. Портлашдан сўнг Москва транспорт бошқармаси Кудрин майдонидаги кўчаларда ҳаракат тўхтатилганини эълон қилди.

Нима маълум?

  • Портлаш сабаби ҳозирча расман маълум қилинмаган.

  • Ҳалок бўлган ва жароҳатланганлар сони расмий органлар томонидан аниқланмоқда.

  • Москва марказида ҳаракат тўлиқ тўхтатилди.

«Ҳозирча портлаш сабаби ва оқибатлари бўйича тергов ишлари олиб борилмоқда», — дейилади расмий баёнотда.

Кудрин майдонида содир бўлган бу воқеа Москва аҳолиси ва меҳмонларини ташвишга солди. Ҳодиса бўйича барча расмий маълумотлар янгиланиб борилади.

Ҳодиса ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳ қолдиринг ва бу янгиликни яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

МоскваКудрин майдониРоссияТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиКўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиБугун, 10:21«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...Бугун, 09:11Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиДрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиКеча, 23:5133 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юборди33 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юбордиКеча, 22:41100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқландиКеча, 20:13Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБеморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиКеча, 19:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда