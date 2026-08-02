Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор
Москванинг Кудрин майдонидаги ресторанда 2 август куни кечқурун соат 20:10 да кучли портлаш юз берди. Дастлабки маълумотларга кўра, мазкур портлаш оқибатида 3 киши ҳалок бўлди ва 15 киши турли даражада тан жароҳати олди. Ҳодидадан кейин Москва транспорт бошқармаси Кудрин майдонидаги кўчаларда ҳаракат тўхтатилганини еълон қилди. Ҳозирги вақтда портлаш сабаби расман маълум қилинмаган бўлиб, тергов ишлари олиб борилмоқда.
Москва марказидаги Кудрин майдонида жойлашган ресторанда 2 август куни кечқурун кучли портлаш содир бўлди. Россия ИИВ бош бошқармасининг маълумотига кўра, портлаш маҳаллий вақт билан соат 20:10 да рўй берган.
«Портлаш оқибатида дастлабки маълумотларга кўра, 3 киши ҳалок бўлди, 15 киши турли даражада тан жароҳати олган», — деб хабар берди Москва полицияси.
Тергов қўмитаси ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар сони аниқланишини маълум қилди. Портлашдан сўнг Москва транспорт бошқармаси Кудрин майдонидаги кўчаларда ҳаракат тўхтатилганини эълон қилди.
Нима маълум?
Портлаш сабаби ҳозирча расман маълум қилинмаган.
Ҳалок бўлган ва жароҳатланганлар сони расмий органлар томонидан аниқланмоқда.
Москва марказида ҳаракат тўлиқ тўхтатилди.
«Ҳозирча портлаш сабаби ва оқибатлари бўйича тергов ишлари олиб борилмоқда», — дейилади расмий баёнотда.
Кудрин майдонида содир бўлган бу воқеа Москва аҳолиси ва меҳмонларини ташвишга солди. Ҳодиса бўйича барча расмий маълумотлар янгиланиб борилади.
Ҳодиса ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳ қолдиринг ва бу янгиликни яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…