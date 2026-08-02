Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этди
Hisense компанияси тўрт йиллик танаффусдан кейин електрон қоғоз технологиясига асосланган янги A10 туркумидаги смартфонлар серияси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ушбу туркумга кирувчи A10 Pro ҳамда A10 Ultra моделлари матн ўқиш, ҳужжатлар билан ишлаш ҳамда еслатмалар ёзиш учун мўлжалланган 6,13 дюймли Е-Инк дисплейи билан жиҳозланган.
Hisense компанияси электрон қоғоз технологиясига асосланган экранли янги A10 туркумидаги смартфонлар серияси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com хабар беришича, ушбу янги қурилма ўзига хос дизайни ва китоб ўқишга ихтисослашган Э-Инк дисплейи билан бозордаги энг ғайриоддий гаджетлардан бирига айланмоқда ва бренднинг ушбу йўналишдаги тўрт йиллик танаффусига якун ясайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, янги туркумга A10 Pro ҳамда A10 Ultra моделлари киради. Уларнинг расмий тақдимоти ва савдоларнинг бошланиши шу ойнинг 28-кунига белгиланган. Қурилмалар фойдаланувчиларга турли хотира конфигурацияларида тақдим этилади: хусусан, харидорлар 8 GB тезкор ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотирага эга версияларни, шунингдек, 12 GB ОЗУ ва 512 GB флеш-хотира билан жиҳозланган илғор талқинни танлашлари мумкин бўлади.
Ўзига хос дисплей имкониятлариМазкур сериянинг асосий ўзига хослиги матн ўқиш, ҳужжатлар билан ишлаш ҳамда эслатмалар ёзиш учун махсус мўлжалланган 6,13 дюймли Э-Инк дисплейидир. Бундай экранлар кўзга юкламани камайтириши билан бирга, ёруғ қуёш нурлари остида ҳам матнни ўқишни жуда қулай қилади.
Бунда Hisense A10 Ultra модели қўшимча равишда орқа панелга ўрнатиладиган магнитли ечма рангли LCD экран билан таъминланган. Ушбу қўшимча панел фойдаланувчиларга тасвирлар, комикслар ва бошқа турли мультимедиа контентини кўриш имконини беради. Кичикроқ ҳисобланган A10 Pro версиясида эса бундай аксессуарни келгусида улаш имконини берувчи магнит маҳкамлагичлар ва махсус контактлар кўзда тутилган.
Техник имкониятлар ва сунъий интеллектСмартфонлар замонавий 4 нанометрли саккиз ядрили Qualcomm QCM6690 процессори билан жиҳозланган бўлиб, улар энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, қурилмаларда фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида Лобстер Смарт Воисе AI сунъий интеллект ёрдамчиси интеграция қилинган.
Қурилманинг имкониятлари қаторига 48 мегапикселли асосий камера, NFC модули, инфрақизил узатгич, қўнғироқларни ёзиб олиш функцияси, иловаларни клонлаш ҳамда магнитли симсиз қувват олиш технологияси киритилган. Эслатиб ўтамиз, Hisense компаниясининг Э-Инк экранли охирги смартфони бундан тўрт йил олдин — 2022-йилда тақдим этилган A9 модели бўлган эди.
…