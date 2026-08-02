Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этди

·40·Техно
Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этди
Қисқача

Hisense компанияси тўрт йиллик танаффусдан кейин електрон қоғоз технологиясига асосланган янги A10 туркумидаги смартфонлар серияси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ушбу туркумга кирувчи A10 Pro ҳамда A10 Ultra моделлари матн ўқиш, ҳужжатлар билан ишлаш ҳамда еслатмалар ёзиш учун мўлжалланган 6,13 дюймли Е-Инк дисплейи билан жиҳозланган.

Hisense компанияси электрон қоғоз технологиясига асосланган экранли янги A10 туркумидаги смартфонлар серияси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com хабар беришича, ушбу янги қурилма ўзига хос дизайни ва китоб ўқишга ихтисослашган Э-Инк дисплейи билан бозордаги энг ғайриоддий гаджетлардан бирига айланмоқда ва бренднинг ушбу йўналишдаги тўрт йиллик танаффусига якун ясайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, янги туркумга A10 Pro ҳамда A10 Ultra моделлари киради. Уларнинг расмий тақдимоти ва савдоларнинг бошланиши шу ойнинг 28-кунига белгиланган. Қурилмалар фойдаланувчиларга турли хотира конфигурацияларида тақдим этилади: хусусан, харидорлар 8 GB тезкор ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотирага эга версияларни, шунингдек, 12 GB ОЗУ ва 512 GB флеш-хотира билан жиҳозланган илғор талқинни танлашлари мумкин бўлади.

Ўзига хос дисплей имкониятлари

Мазкур сериянинг асосий ўзига хослиги матн ўқиш, ҳужжатлар билан ишлаш ҳамда эслатмалар ёзиш учун махсус мўлжалланган 6,13 дюймли Э-Инк дисплейидир. Бундай экранлар кўзга юкламани камайтириши билан бирга, ёруғ қуёш нурлари остида ҳам матнни ўқишни жуда қулай қилади.

Бунда Hisense A10 Ultra модели қўшимча равишда орқа панелга ўрнатиладиган магнитли ечма рангли LCD экран билан таъминланган. Ушбу қўшимча панел фойдаланувчиларга тасвирлар, комикслар ва бошқа турли мультимедиа контентини кўриш имконини беради. Кичикроқ ҳисобланган A10 Pro версиясида эса бундай аксессуарни келгусида улаш имконини берувчи магнит маҳкамлагичлар ва махсус контактлар кўзда тутилган.

Техник имкониятлар ва сунъий интеллект

Смартфонлар замонавий 4 нанометрли саккиз ядрили Qualcomm QCM6690 процессори билан жиҳозланган бўлиб, улар энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, қурилмаларда фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида Лобстер Смарт Воисе AI сунъий интеллект ёрдамчиси интеграция қилинган.

Қурилманинг имкониятлари қаторига 48 мегапикселли асосий камера, NFC модули, инфрақизил узатгич, қўнғироқларни ёзиб олиш функцияси, иловаларни клонлаш ҳамда магнитли симсиз қувват олиш технологияси киритилган. Эслатиб ўтамиз, Hisense компаниясининг Э-Инк экранли охирги смартфони бундан тўрт йил олдин — 2022-йилда тақдим этилган A9 модели бўлган эди.

HisenseСмартфонЭ-ИнкТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиБугун, 12:27Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиBoeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиБугун, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиHonor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиБугун, 06:58Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиАвтоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиБугун, 06:23АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиБугун, 05:51Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиSnapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади