Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқда
Марокашлик «Мағриб Атлетик Тетуан» клуби футболчиси Фатен Бен Амар ал-Азизий Испаниянинг Сеута шаҳрига сузиб ўтишга уринган пайтда кучли оқимга дош бера олмай чўкиб кетди. У Марокаш ва Сеута ўртасидаги миграция инқирози қурбонларидан бирига айланди. Испания расмийларининг маълумотларига кўра, жорий йилда 60 мингга яқин муҳожир бу чегарани кесиб ўтишга уринган ва қурбонлар сони камида 67 нафарни ташкил етмоқда.
Марокашлик «Мағриб Атлетик Тетуан» клуби футболчиси Фатен Бен Амар ал-Азизий Испаниянинг Сеута шаҳрига сузиб ўтишга уринган пайтда ҳалок бўлди. У бир гуруҳ муҳожирлар билан бирга бўғоз орқали чегарани кесиб ўтишга ҳаракат қилган, аммо кучли оқимга дош бера олмай, чўкиб кетган.
«Фатен Бен Амар ал-Азизий — Марокаш ва Сеута ўртасидаги миграция инқирози қурбонларидан бири», — деб ёзади Mundo Deportivo.
Испания расмийларининг маълумотларига кўра, бу йил 60 мингга яқин муҳожир Марокаш ва Сеута ўртасидаги чегарани кесиб ўтишга уринишда. Қурбонлар сони камида 67 нафарни ташкил этмоқда. Марокаш расмийлари ҳалок бўлганлар ва бедарак йўқолганлар ҳақида аниқ маълумот тақдим этмаган, маҳаллий ОАВ эса камида 17 нафар ҳалок бўлганини хабар қилмоқда.
Нима маълум?
Футболчи қиз муҳожирлар билан сузиб ўтишга уринганида ҳалок бўлган.
2024 йилда Марокаш ва Сеута ўртасидаги миграция инқирози фожиали оқибатлар билан давом этмоқда.
Чегарани кесиб ўтишга уринишда ҳалок бўлганлар ва бедарак йўқолганлар аниқланмоқда.
Сеута шаҳрига оммавий кириб бориш ва миграция муаммоси Европада яна муҳокама марказига айланди. Бу ҳақда қандай фикрдасиз? Изоҳ қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…