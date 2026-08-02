Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқда

·51·Дунё
Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқда
Қисқача

Марокашлик «Мағриб Атлетик Тетуан» клуби футболчиси Фатен Бен Амар ал-Азизий Испаниянинг Сеута шаҳрига сузиб ўтишга уринган пайтда кучли оқимга дош бера олмай чўкиб кетди. У Марокаш ва Сеута ўртасидаги миграция инқирози қурбонларидан бирига айланди. Испания расмийларининг маълумотларига кўра, жорий йилда 60 мингга яқин муҳожир бу чегарани кесиб ўтишга уринган ва қурбонлар сони камида 67 нафарни ташкил етмоқда.

Марокашлик «Мағриб Атлетик Тетуан» клуби футболчиси Фатен Бен Амар ал-Азизий Испаниянинг Сеута шаҳрига сузиб ўтишга уринган пайтда ҳалок бўлди. У бир гуруҳ муҳожирлар билан бирга бўғоз орқали чегарани кесиб ўтишга ҳаракат қилган, аммо кучли оқимга дош бера олмай, чўкиб кетган.

«Фатен Бен Амар ал-Азизий — Марокаш ва Сеута ўртасидаги миграция инқирози қурбонларидан бири», — деб ёзади Mundo Deportivo.

Испания расмийларининг маълумотларига кўра, бу йил 60 мингга яқин муҳожир Марокаш ва Сеута ўртасидаги чегарани кесиб ўтишга уринишда. Қурбонлар сони камида 67 нафарни ташкил этмоқда. Марокаш расмийлари ҳалок бўлганлар ва бедарак йўқолганлар ҳақида аниқ маълумот тақдим этмаган, маҳаллий ОАВ эса камида 17 нафар ҳалок бўлганини хабар қилмоқда.

Нима маълум?

  • Футболчи қиз муҳожирлар билан сузиб ўтишга уринганида ҳалок бўлган.

  • 2024 йилда Марокаш ва Сеута ўртасидаги миграция инқирози фожиали оқибатлар билан давом этмоқда.

  • Чегарани кесиб ўтишга уринишда ҳалок бўлганлар ва бедарак йўқолганлар аниқланмоқда.

Сеута шаҳрига оммавий кириб бориш ва миграция муаммоси Европада яна муҳокама марказига айланди. Бу ҳақда қандай фикрдасиз? Изоҳ қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Бугун, 12:31АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борАҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 11:58Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиКўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиБугун, 10:21Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борМосквадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 10:21«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...Бугун, 09:11Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиДрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда