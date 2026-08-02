Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқди

·22·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқди
Қисқача

Samsung компаниясининг янги Galaxy Z Фолд 8 букланувчи флагмани дастлабки ҳафталик синовлар давомида ўзининг асосий камчилигини яна намоён қилди. Ixbt.com хабарига кўра, қурилма бир ҳафта давомида фаол ишлатилгандан сўнг унинг екран марказидаги букллама чизиғи аввалгидек сезиларли бўлиб қолди.

Samsung компаниясининг навбатдаги букланувчи флагмани Galaxy Z Фолд 8 тақдимотидан кўп ўтмай илк синовлар натижалари эълон қилинди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бўлган Флех Титаниум конструкцияси дастлабки ҳафтадан кеяноқ кутилган натижани кўрсатмади ва экран марказидаги букллама чизиғи сезиларли бўлиб қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жанубий Корея технология гиганти тақдимот маросимида янги титаниумли таянч тузилмаси эгилувчан дисплей остидаги буклан жойини деярли кўринмас даражада текислаши ва уни кўп маротаба очиб-ёпишдан ишончли ҳимоя қилишини вада қилган эди. Дарҳақиқат, янги қурилма илк бор қутидан чиқарилган вақтда унинг юзаси мукаммал даражада текислиги билан мутахассисларни ҳайратда қолдирганди.

Бир ҳафталик фойдаланишдан кейинги ўзгаришлар

Бироқ, қурилмани бир ҳафта давомида фаол ишлатган илк шарҳловчилар ва экспертлар фойдаланиш жараёнида сезиларли ўзгаришлар юзага келганини қайд этишди. Эълон қилинган видеоқўлланмалар ва таққослаш материалларида янги Galaxy Z Фолд 8 ҳамда Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделларининг дастлабки ҳолати ва бир ҳафталик тестдан ўтган нусхалари ўртасидаги фарқ яққол кўрсатиб берилган.

Ушбу таққослашларга кўра, смартфонлар бир ҳафта давомида ишлатилгач, экран ўртасидаги буклан жойи яна аввалгидек сезиларли бўлиб қолган. Бу эса Samsung муҳандислари томонидан мақтаниб ўтилган технология букланувчи гаджетларнинг асосий оғриқли нуқтасини тўлақонли бартараф эта олмаганини кўрсатади.

Рақобатчилар билан солиштириш

Синов жараёнида нафақат Samsung қурилмалари, балки бозордаги бошқа шу турдаги гаджетлар ҳам қиёслаб кўрилди. Хусусан, Oppo Финд N6 букланувчи смартфони ҳам худди шундай давомийликдаги тест жараёнидан ўтказилди ва рақобатчисига нисбатан буклан жойини камроқ ифодаланган ҳолда сақлаб қолгани маълум бўлди.

Бу ҳолат замонавий мобил саноатда букланувчи экранлар технологияси ҳали ҳам мукаммал эмаслигини ва муҳандислар олдида ҳал қилиниши лозим бўлган вазифалар талайгина эканини яна бир бор тасдиқлайди. Гарчи титаниумли қотишма конструкция экран мустаҳкамлигини оширса-да, буклама муаммосини узоқ муддатга йўқ қилишга ожизлик қилди.

Мазкур технологиянинг реал шароитдаги самарадорлиги ва унинг узоқ муддатли чидамлилиги фақатгина бир неча ойлик фаол фойдаланишдан кейин ҳамда Samsung компаниясининг келгуси авлод букланувчи қурилмалари намойиш этилгачгина тўлиқ ойдинлашади.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиHisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиБугун, 11:26Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиBoeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиБугун, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиHonor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиБугун, 06:58Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиАвтоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиБугун, 06:23АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиБугун, 05:51Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиSnapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади