Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқди
Samsung компаниясининг янги Galaxy Z Фолд 8 букланувчи флагмани дастлабки ҳафталик синовлар давомида ўзининг асосий камчилигини яна намоён қилди. Ixbt.com хабарига кўра, қурилма бир ҳафта давомида фаол ишлатилгандан сўнг унинг екран марказидаги букллама чизиғи аввалгидек сезиларли бўлиб қолди.
Samsung компаниясининг навбатдаги букланувчи флагмани Galaxy Z Фолд 8 тақдимотидан кўп ўтмай илк синовлар натижалари эълон қилинди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бўлган Флех Титаниум конструкцияси дастлабки ҳафтадан кеяноқ кутилган натижани кўрсатмади ва экран марказидаги букллама чизиғи сезиларли бўлиб қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жанубий Корея технология гиганти тақдимот маросимида янги титаниумли таянч тузилмаси эгилувчан дисплей остидаги буклан жойини деярли кўринмас даражада текислаши ва уни кўп маротаба очиб-ёпишдан ишончли ҳимоя қилишини вада қилган эди. Дарҳақиқат, янги қурилма илк бор қутидан чиқарилган вақтда унинг юзаси мукаммал даражада текислиги билан мутахассисларни ҳайратда қолдирганди.
Бир ҳафталик фойдаланишдан кейинги ўзгаришларБироқ, қурилмани бир ҳафта давомида фаол ишлатган илк шарҳловчилар ва экспертлар фойдаланиш жараёнида сезиларли ўзгаришлар юзага келганини қайд этишди. Эълон қилинган видеоқўлланмалар ва таққослаш материалларида янги Galaxy Z Фолд 8 ҳамда Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделларининг дастлабки ҳолати ва бир ҳафталик тестдан ўтган нусхалари ўртасидаги фарқ яққол кўрсатиб берилган.
Ушбу таққослашларга кўра, смартфонлар бир ҳафта давомида ишлатилгач, экран ўртасидаги буклан жойи яна аввалгидек сезиларли бўлиб қолган. Бу эса Samsung муҳандислари томонидан мақтаниб ўтилган технология букланувчи гаджетларнинг асосий оғриқли нуқтасини тўлақонли бартараф эта олмаганини кўрсатади.
Рақобатчилар билан солиштиришСинов жараёнида нафақат Samsung қурилмалари, балки бозордаги бошқа шу турдаги гаджетлар ҳам қиёслаб кўрилди. Хусусан, Oppo Финд N6 букланувчи смартфони ҳам худди шундай давомийликдаги тест жараёнидан ўтказилди ва рақобатчисига нисбатан буклан жойини камроқ ифодаланган ҳолда сақлаб қолгани маълум бўлди.
Бу ҳолат замонавий мобил саноатда букланувчи экранлар технологияси ҳали ҳам мукаммал эмаслигини ва муҳандислар олдида ҳал қилиниши лозим бўлган вазифалар талайгина эканини яна бир бор тасдиқлайди. Гарчи титаниумли қотишма конструкция экран мустаҳкамлигини оширса-да, буклама муаммосини узоқ муддатга йўқ қилишга ожизлик қилди.
Мазкур технологиянинг реал шароитдаги самарадорлиги ва унинг узоқ муддатли чидамлилиги фақатгина бир неча ойлик фаол фойдаланишдан кейин ҳамда Samsung компаниясининг келгуси авлод букланувчи қурилмалари намойиш этилгачгина тўлиқ ойдинлашади.
…