Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадими
Автомобил ихлосмандлари ва мутахассислари орасида камдан-кам ҳолатларда бирдек эътироф этиладиган транспорт воситалари мавжуд. Шундай ноёб намуналардан бири — оғирлиги 2,4 тоннани ташкил этувчи, дизел двигател билан жиҳозланган ва ўзида кўчма ошхонани мужассам этган ўзига хос автоуйдир. Бу каби турар-жой фургонлари узоқ йиллардан буён саргузашт ишқибозлари учун орзуидаги транспорт воситаси бўлиб келган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, афсонавий Volkswagen Калифорниа модели ўз синфида 75 йилдан ортиқ вақтдан бери мутлақ етакчилик қилиб келмоқда. Мазкур йўналишдаги илк илдизлар 1950-йилда тақдим этилган машҳур Тйпе 2 кампер ван моделига бориб тақалади. Калифорниа номи эса илк бор 2004-йилда кенг жамоатчиликка таништирилган бўлиб, шундан буён ўтган йигирма йил мобайнида немис бренди ушбу туркумдаги автомобиллардан 200 мингдан ортиғини сотишга муваффақ бўлди.
Гарчи мазкур бозор сегментида мустақил тюнерлар томонидан тайёрланадиган кўплаб рақобатбардош моделлар мавжуд бўлса-да, завод шароитида ишлаб чиқарилган кемпирлар ўзининг ишончлилиги билан ажралиб туради. Жумладан, Mercedes-Benz Марко Поло модели ўзининг юқори даражадаги қулайликлари, қимматбаҳо безаклари ва пневматик осма тизими билан бу борадаги стандартларни янада юқори босқичга кўтарган.
Кемпинг бозоридаги нархлар сиёсати ва янги рақобатБироқ, Volkswagen Калифорниа ҳар доим оддий саёҳатчилар ва оилавий дам олиш ишқибозлари учун мўлжалланган энг асосий завод кемпири мақомини сақлаб келган. Шунга қарамай, сўнгги T7 авлодига мансуб ушбу транспорт воситасининг бошланғич нархи қарийб 65 минг фунт стерлингни ташкил этмоқда. Агар харидор автомобилни чинакамига уй шароитидек қулай қилишни истаса, турли қўшимча жиҳозлар ва безак пакетлари учун яна 10 минг фунт стерлинг сарфлашига тўғри келади.
Шу нуқтаи назардан, бозорга кириб келаётган янги альтернатив моделлар, хусусан, Citroen томонидан тайёрланаётган кемпинг автоуйлари харидорларга янада ҳамёнбоп ва қулай муқобил таклиф қилиш имкониятига эгами ёки йўқ — бу ҳозирча автоишқибозлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Мазкур автоуйларнинг асосий афзаллиги шундаки, улар оддий шаҳар микроавтобусидан атиги бир неча дақиқ ичида тўрт кишига мўлжалланган қулай кўчма виллага айлана олади. Оғир вазни ва секинроқ тезланишига қарамай, бундай техниканинг асосий қиймати унинг тезлигида эмас, балки сафар давомида тақдим этадиган эркинлик ва уйқу шароитларидадир.
…