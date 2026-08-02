Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадими

·0·Авто
Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадими

Автомобил ихлосмандлари ва мутахассислари орасида камдан-кам ҳолатларда бирдек эътироф этиладиган транспорт воситалари мавжуд. Шундай ноёб намуналардан бири — оғирлиги 2,4 тоннани ташкил этувчи, дизел двигател билан жиҳозланган ва ўзида кўчма ошхонани мужассам этган ўзига хос автоуйдир. Бу каби турар-жой фургонлари узоқ йиллардан буён саргузашт ишқибозлари учун орзуидаги транспорт воситаси бўлиб келган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, афсонавий Volkswagen Калифорниа модели ўз синфида 75 йилдан ортиқ вақтдан бери мутлақ етакчилик қилиб келмоқда. Мазкур йўналишдаги илк илдизлар 1950-йилда тақдим этилган машҳур Тйпе 2 кампер ван моделига бориб тақалади. Калифорниа номи эса илк бор 2004-йилда кенг жамоатчиликка таништирилган бўлиб, шундан буён ўтган йигирма йил мобайнида немис бренди ушбу туркумдаги автомобиллардан 200 мингдан ортиғини сотишга муваффақ бўлди.

Гарчи мазкур бозор сегментида мустақил тюнерлар томонидан тайёрланадиган кўплаб рақобатбардош моделлар мавжуд бўлса-да, завод шароитида ишлаб чиқарилган кемпирлар ўзининг ишончлилиги билан ажралиб туради. Жумладан, Mercedes-Benz Марко Поло модели ўзининг юқори даражадаги қулайликлари, қимматбаҳо безаклари ва пневматик осма тизими билан бу борадаги стандартларни янада юқори босқичга кўтарган.

Кемпинг бозоридаги нархлар сиёсати ва янги рақобат

Бироқ, Volkswagen Калифорниа ҳар доим оддий саёҳатчилар ва оилавий дам олиш ишқибозлари учун мўлжалланган энг асосий завод кемпири мақомини сақлаб келган. Шунга қарамай, сўнгги T7 авлодига мансуб ушбу транспорт воситасининг бошланғич нархи қарийб 65 минг фунт стерлингни ташкил этмоқда. Агар харидор автомобилни чинакамига уй шароитидек қулай қилишни истаса, турли қўшимча жиҳозлар ва безак пакетлари учун яна 10 минг фунт стерлинг сарфлашига тўғри келади.

Шу нуқтаи назардан, бозорга кириб келаётган янги альтернатив моделлар, хусусан, Citroen томонидан тайёрланаётган кемпинг автоуйлари харидорларга янада ҳамёнбоп ва қулай муқобил таклиф қилиш имкониятига эгами ёки йўқ — бу ҳозирча автоишқибозлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Мазкур автоуйларнинг асосий афзаллиги шундаки, улар оддий шаҳар микроавтобусидан атиги бир неча дақиқ ичида тўрт кишига мўлжалланган қулай кўчма виллага айлана олади. Оғир вазни ва секинроқ тезланишига қарамай, бундай техниканинг асосий қиймати унинг тезлигида эмас, балки сафар давомида тақдим этадиган эркинлик ва уйқу шароитларидадир.

Volkswagen КалифорниаCitroenКемпирАвтоуйАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиGeely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиБугун, 02:51UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиUAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиБугун, 00:00Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиМуҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиКеча, 18:52Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиVolkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиКеча, 15:57Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаMercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаКеча, 11:59Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиAlfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиКеча, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси