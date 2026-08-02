Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета жамоа ёзги трансфер бозорида ўта улкан мақсадларни кўзлаётганини маълум қилди. Goal.com хабарига кўра, «канонирлар» Реал Мадрид ҳужумчисининг шартнома вазиятини диққат билан кузатиб бормоқда ва таркибни жаҳон миқёсидаги футболчилар билан кучайтириш ниятида.
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорнинг трансфери ҳақидаги сўнгги миш-мишларга муносабат билдириб, жамоа ёзги трансфер бозорида ўта улкан мақсадларни кўзлаётганини айтди. Goal.com хабар беришича, «канонирлар» Реал Мадрид ҳужумчисининг шартнома вазиятини диққат билан кузатиб бормоқда ва таркибни жаҳон миқёсидаги футболчилар билан кучайтириш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг испаниялик мутахассиси Гирона жамоаси устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабадан сўнг журналистлар саволларига жавоб бераркан, шимолий лондонликлар трансфер бозорида фаол ва тажовузкор ҳаракат қилишга тайёр эканини таъкидлади. Винисиус Жуниорни жамоага олиб келиш эҳтимоли ҳақидаги тўғридан-тўғри саволга жавоб беришда Артета эҳтиёткорона йўл тутган бўлса-да, клубнинг умумий режаларини очиқ баён қилди.
Арсенал трансфер бозорида фаоллик кўрсатишга тайёрАртетанинг сўзларига кўра, жамоа таркибни янада кучайтириш ва ривожлантириш учун тинимсиз ишламоқда. Унинг таъкидлашича, яқин ҳафталарда трансферлар борасида сезиларли ҳаракатлар содир бўлади, чунки ҳар қандай амбицияли клуб каби Арсенал ҳам рақобатдан ортда қолишни истамайди.
«Биз жуда фаолмиз, жамоани яхшилаш ва ривожлантириш устида ишлаяпмиз. Бу аниқ», — деди Артета ўйинидан кейинги матбуот анжуманида. У шунингдек, рақобат даражаси ошиб бораётгани сабабли таркиб ичидаги рақобатни кучайтириш ва жамоада етишмаётган жиҳатларни тўлдириш муҳимлигини қўшимча қилди.
Келажаги номаълум юлдуз ва молиявий имкониятларВинисиус Жуниорнинг Мадрид клубидаги келажаги ҳозирча тўлиқ аниқ эмаслиги унинг атрофидаги хабарларни кўпайтирмоқда. Реал Мадрид билан тузилган амалдаги шартноманинг якунланишига оз вақт қолгани фонида, Арсенал футболчини Англия Премер-лигасига олиб келиш учун ўзининг молиявий ва маошлар тизимини ҳам ўзгартиришга тайёр эканлиги айтилмоқда.
Аввалроқ Микел Артета клубни мутлақо янги босқичга олиб чиқадиган трансферлар зарурлигини таъкидлаган эди. Олтин тўп соврини учун даъвогар бўлган футболчининг трансфери айнан шундай глобал мақсадларга тўла мос келади ва Арсенал мухлисларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…