Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди

·41·Спорт
Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди
Қисқача

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета жамоа ёзги трансфер бозорида ўта улкан мақсадларни кўзлаётганини маълум қилди. Goal.com хабарига кўра, «канонирлар» Реал Мадрид ҳужумчисининг шартнома вазиятини диққат билан кузатиб бормоқда ва таркибни жаҳон миқёсидаги футболчилар билан кучайтириш ниятида.

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорнинг трансфери ҳақидаги сўнгги миш-мишларга муносабат билдириб, жамоа ёзги трансфер бозорида ўта улкан мақсадларни кўзлаётганини айтди. Goal.com хабар беришича, «канонирлар» Реал Мадрид ҳужумчисининг шартнома вазиятини диққат билан кузатиб бормоқда ва таркибни жаҳон миқёсидаги футболчилар билан кучайтириш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг испаниялик мутахассиси Гирона жамоаси устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабадан сўнг журналистлар саволларига жавоб бераркан, шимолий лондонликлар трансфер бозорида фаол ва тажовузкор ҳаракат қилишга тайёр эканини таъкидлади. Винисиус Жуниорни жамоага олиб келиш эҳтимоли ҳақидаги тўғридан-тўғри саволга жавоб беришда Артета эҳтиёткорона йўл тутган бўлса-да, клубнинг умумий режаларини очиқ баён қилди.

Арсенал трансфер бозорида фаоллик кўрсатишга тайёр

Артетанинг сўзларига кўра, жамоа таркибни янада кучайтириш ва ривожлантириш учун тинимсиз ишламоқда. Унинг таъкидлашича, яқин ҳафталарда трансферлар борасида сезиларли ҳаракатлар содир бўлади, чунки ҳар қандай амбицияли клуб каби Арсенал ҳам рақобатдан ортда қолишни истамайди.

«Биз жуда фаолмиз, жамоани яхшилаш ва ривожлантириш устида ишлаяпмиз. Бу аниқ», — деди Артета ўйинидан кейинги матбуот анжуманида. У шунингдек, рақобат даражаси ошиб бораётгани сабабли таркиб ичидаги рақобатни кучайтириш ва жамоада етишмаётган жиҳатларни тўлдириш муҳимлигини қўшимча қилди.

Келажаги номаълум юлдуз ва молиявий имкониятлар

Винисиус Жуниорнинг Мадрид клубидаги келажаги ҳозирча тўлиқ аниқ эмаслиги унинг атрофидаги хабарларни кўпайтирмоқда. Реал Мадрид билан тузилган амалдаги шартноманинг якунланишига оз вақт қолгани фонида, Арсенал футболчини Англия Премер-лигасига олиб келиш учун ўзининг молиявий ва маошлар тизимини ҳам ўзгартиришга тайёр эканлиги айтилмоқда.

Аввалроқ Микел Артета клубни мутлақо янги босқичга олиб чиқадиган трансферлар зарурлигини таъкидлаган эди. Олтин тўп соврини учун даъвогар бўлган футболчининг трансфери айнан шундай глобал мақсадларга тўла мос келади ва Арсенал мухлисларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

АрсеналВинисиус ЖуниорМикел АртетаРеал МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналВинисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналБугун, 12:52Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?Бугун, 12:18Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларНидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларБугун, 10:07 Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позицияБугун, 09:59Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиМоуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда