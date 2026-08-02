13 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам тузди

·0·Дунё
13 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам тузди

Туркиянинг Самсун шаҳрида яшовчи 13 ёшли Арас Талҳа Чағлаян ноодатий ғояси билан кўпчилик эътиборини тортди. У аввал ўзининг шахсий тилини яратган бўлса, кейинчалик шу тил асосида "Суфи" номли хаёлий давлатни ташкил этган.

Араснинг айтишича, бу ғоя 2023 йилда синфдошлари унинг ёзганларини тушунмаслиги учун махсус шифрланган тил яратишдан бошланган. Вақт ўтиши билан у тилни янада такомиллаштириб, унга алоҳида алифбо ишлаб чиққан.

Шундан сўнг ёш иқтидор эгаси ўзининг хаёлий давлати учун байроқ, пул бирлиги ва 18 моддадан иборат конституция ҳам тайёрлади. Унинг таъкидлашича, «Суфи» давлатида ҳозирда қарийб 1000 нафар фуқаро мавжуд.

"Давлатимнинг президенти — менман. Шунингдек, вазирлар маҳкамаси, шифохоналар, сартарошхоналар ва тадбиркорлар ҳам бор. Асосий мақсадим — “Суфи”ни дунёдаги энг ривожланган ва энг машҳур давлатлардан бирига айлантириш", — деди Арас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишди90 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишдиБугун, 16:54Ақшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишладиАқшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишладиБугун, 16:39 Ўлимидан олдин талабаларига якуний баҳо қўйган ўқитувчи ҳаммани таъсирлантирди Ўлимидан олдин талабаларига якуний баҳо қўйган ўқитувчи ҳаммани таъсирлантирдиБугун, 16:2714 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди14 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлдиБугун, 15:42Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиНью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиБугун, 15:41Роналду ва Жоржина тўйи: меҳмонхонада сирли тайёргарлик...Роналду ва Жоржина тўйи: меҳмонхонада сирли тайёргарлик...Бугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда